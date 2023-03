Son dakika: Haluk Bilginer sahnede fenalaştı! Usta oyuncu hastaneye kaldırıldı! Haluk Bilginer’in sağlık durumu nasıl?

Filmleri:

Kara Sevdalı Bulut

Ölürayak

The Adventures of Young Indiana Jones: Daredevils of the Desert (1992)

İki Kadın

80. Adım

İstanbul Kanatlarımın Altında

Nihavent Mucize

Masumiyet

Usta Beni Öldürsene

Harem - Suare

Fasulye

Güle Güle

Filler ve Çimen

Neredesin Firuze

Hırsız Var

Kısık Ateşte 15 Dakika

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü

Polis

Güneşin Oğlu

The International (film)

Devrim Arabaları