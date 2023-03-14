14 Mart 2023, Salı
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Haluk Bilginer hastanede görüntülendi! Usta oyuncu sahnede fenalaştı
Haluk Bilginer, “Kundakçı” isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde sahnede fenalaştı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncunun tansiyon düşmesi nedeniyle bir sorun yaşadığı iddia edilirken bilincinin açık olduğu kaydedildi. Peki, Haluk Bilginer sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...