Ankara’da kritik zirve! Başkan Erdoğan’ın konuğu Yunanistan Başbakanı Miçotakis! İşte masadaki konular...

MİÇOTAKİS: YAKINLAŞMA SÜRECİ DEVAM EDEBİLİR

Miçotakis, Eleftheros Tipos gazetesine verdiği röportajda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İkili ilişkilerde birçok alanda işbirliğinin ilerlediğine işaret eden Miçotakis, Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya yapacağı ziyaretin amacının karşılıklı fayda sağlayan bu yakınlaşma sürecinin devamını sağlamak olduğunu aktardı.

Miçotakis, iki ülke arasındaki ticaret hacminin gelecek 5 yıl içerisinde iki katına çıkarılması, sağlık ve doğal afetlerle mücadele gibi alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi gibi hedeflerin olduğunu ifade etti.