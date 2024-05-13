Ankara'da kritik zirve! Başkan Erdoğan'ın konuğu Yunanistan Başbakanı Miçotakis! İşte masadaki konular...
Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Ankara'da ağırlayacak. Türkiye ile Yunanistan arasında yaklaşık 15 aydır devam eden yakınlaşma süreci giderek tırmanırken iki lider bir yıl içinde dördüncü kez bir araya gelecek. Kritik görüşmede yakınlaşma süreci ve diyaloğun devamı konusunda atılacak adımlar ele alınacak. İşte detaylar...
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye ziyarette bulunacak.
İKİLİ İLİŞKİLER İÇİN KRİTİK ZİRVE
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleşecek ziyarette, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.
KÜRESEL MESELELER DE MASADA
İkili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülen ziyaret kapsamında, ilişkilerin ahdi zeminine katkı sağlayacak anlaşmaların imzalanması da gündemde yer alıyor.
MİÇOTAKİS: YAKINLAŞMA SÜRECİ DEVAM EDEBİLİR
Miçotakis, Eleftheros Tipos gazetesine verdiği röportajda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İkili ilişkilerde birçok alanda işbirliğinin ilerlediğine işaret eden Miçotakis, Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya yapacağı ziyaretin amacının karşılıklı fayda sağlayan bu yakınlaşma sürecinin devamını sağlamak olduğunu aktardı.
Miçotakis, iki ülke arasındaki ticaret hacminin gelecek 5 yıl içerisinde iki katına çıkarılması, sağlık ve doğal afetlerle mücadele gibi alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi gibi hedeflerin olduğunu ifade etti.
POZİTİF GÜNDEM
Yunanistan'ın Ekonomi Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyannis de "in.gr" haber portalına verdiği röportajda, pozitif gündemin iki ülke arasındaki mesafenin katedilmesi için önemli bir araç olduğunu vurguladı.
Miçotakis'e yarınki Ankara ziyaretinde eşlik edecek olan Frangoyannis, pozitif gündem kapsamında yatırımlar, gümrük, turizm, spor, eğitim, teknoloji, inovasyon gibi farklı alanlarda işbirliği imkanlarının da değerlendirileceğini aktardı.
"İLİŞKİLERİMİZİN TÜM POTANSİYELİNİ ORTAYA ÇIKARABİLECEĞİNE İNANIYORUM"
Türkiye'den de Milliyet gazetesine konuşan Miçotakis , önceliğinin "İnşaat, altyapı, dijitalleşme ve tarım ürünlerine doğrudan yatırımların artırılması" olduğunu söyledi ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iş dünyalarımızı bir araya getirecek bir araç olarak Yunan-Türk İş Konseyi kurma kararımızın ikili ekonomik ilişkilerimizin tüm potansiyelini ortaya çıkarabileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
"2 KOMŞU ÜLKENİN TİCARETTE BİRLİKTE ÇALIŞTIĞINI GÖRMEK İSTERİM"
Miçotakis, 10 yıl sonrası için Türk-Yunan ilişkilerine dair beklentileri hakkında "2 komşu ülkenin ticarette, ekonomide işbirliği yaptığını, ortak girişimler başlattığını, çağımızın büyük zorlukları üzerinde birlikte çalıştığını görmek isterim. Halklar arasındaki bağların daha da güçleneceğini ve Ege'nin her iki kıyısındaki hükümetlere bağımlı olmayacağını umuyorum. İlişkilerimizde, Doğu Akdeniz'de barış ve güvenlikte yeni bir dinamiği ortaya çıkaracak olan Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması meselesiyle ilgili farklılığımızı halledeceğimizi umuyorum. Ama o noktaya ulaşamasak bile, dileğim şu ki, bundan on yıl sonra ilişkilerimizde yeni ve kalıcı bir sayfa açmış olacağız: Gerginlik ve kriz olmadan, dürüstlüğe, karşılıklı saygıya ve anlayışa dayalı bir sayfa" dedi.
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