Teşkilat dizisi bu akşam var mı, yok mu? 26 Şubat Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
"Teşkilat dizisi bu akşam var mı, yok mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Merakla beklenen dizi ise Teşkilat oldu. TRT 1 iki haftalık değiştirilen yayın akışını bu hafta güncelledi. Hayranları ise merakla Teşkilat dizisinin olup olmadığını araştırdı. Peki, Teşkilat dizisi bu akşam var mı, yok mu? 26 Şubat Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
"Teşkilat dizisi bu akşam var mı, yok mu? 26 Şubat Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerini Deniz Baysal ve Murat Yıldırım'ın paylaştığı ve Türkiye'nin en sevilen dizisi Teşkilat hakkında TRT 1 yeni karar aldı. Peki, Teşkilat dizisi bu akşam var mı, yok mu? 26 Şubat Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Yeni bölüm hakkında araştırma yapan hayranları Teşkilat'ın bu akşam yayınlanacağı müjdesini aldı. Dizi deprem nedeniyle 2 haftalık çekimleri dahi durdurmuştu. Deprem bölgelerine gönderilen karavanlar yeniden gelince geçtiğimiz gün yeni bölüm çekimlerine başlandı.
BU AKŞAM TEŞKİLATI'IN YENİ BÖLÜMÜ VAR MI?
Bu akşam 20:00 izleyiciyle buluşacak olan Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanını yayınladı.
Son olarak Efkar Hartley'in peşine düşmüştü. O sırada ise Ömer, Hasan Atmaca hakkında yeni bilgilere ulaştı. Bu durum dizide yeni bir kaosa yol açacağına işaret oldu. Özellikle Hartley ve Efkar arasındaki bu savaşa ekibin dahil olup olmayacağı merak edildi.
Öte yandan Zehra ve Ömer arasındaki romantik gerilim hem izleyicileri hem de ekibin diğer kalanını oldukça etkiliyor. Zehra, Ömer'i kaybetmemek için bu kez her hamleyi yapmaya hazır. Ömer'in Hartley'den uzak durması konusunda ise yeni planların içine giriyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Teşkilat dizisi bu akşam var mı, yok mu? 26 Şubat Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
- POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI PA.edu.tr | açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 29. Dönem POMEM isim listesi...
- Diyarbakır, Osmaniye, Adana okullar ne zaman açılacak? 10 İlde okullar hangi tarihte açılacak?
- Ziya Şengül neden öldü, hastalığı neydi? Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hayatı ve futbol kariyeri...
- Öğrenci ve veliler dikkat kesildi! MEB açıklaması takipte! Nisan ara tatili ertelenecek mi, iptal mi olacak?
- YKS 2023 TARİHLERİ | AYT, TYT, YDT başvurusu ne zaman, hangi tarihte? Üniversite sınavı ertelendi mi, son durum ne?
- 8 Eylül 1999 öncesi SİGORTA GİRİŞİ+5000-5975 güne EYT BİLETİ KESİLDİ! İlk maaşa hazır olun! 1 Mart IŞIĞI YANDI! EYT'de son durum ne?
- Green Card başvuru sonucu ÖĞRENME | Sonuçlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Mülakat tarihleri belli oldu mu? ABD Yeşil Kart son durum
- RÜYA TABİRLERİ DEPREM | Rüyada görmek ne anlama gelmektedir, Dini yorumu nedir? Depremde zarar görmemek iyi mi kötü mü?
- MSB DUYURDU! Mart/Nisan celpleri için o tarihler verildi! 6 ay, Bedelli askerlik... 2023 askerlik celpleri ertelendi mi, hangi tarihlere çekildi?
- TC'si 0,2,4,6,8 ile bitenler DİKKAT! Şubat ayı Doğal gaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 900-2.500 TL arası paranızı o tarihte anında çekin!
- Zamlı evde bakım maaşı YATTI mı, ne zaman yatacak 2023? 25-26 Şubat Evde Bakım Parası yatan iller! e-Devlet sorgulama!