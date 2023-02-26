"Teşkilat dizisi bu akşam var mı, yok mu? 26 Şubat Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerini Deniz Baysal ve Murat Yıldırım'ın paylaştığı ve Türkiye'nin en sevilen dizisi Teşkilat hakkında TRT 1 yeni karar aldı. Peki, Teşkilat dizisi bu akşam var mı, yok mu? 26 Şubat Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?