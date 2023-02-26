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Teşkilat dizisi bu akşam var mı, yok mu? 26 Şubat Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.02.2023
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Teşkilat dizisi bu akşam var mı, yok mu? 26 Şubat Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

"Teşkilat dizisi bu akşam var mı, yok mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Merakla beklenen dizi ise Teşkilat oldu. TRT 1 iki haftalık değiştirilen yayın akışını bu hafta güncelledi. Hayranları ise merakla Teşkilat dizisinin olup olmadığını araştırdı. Peki, Teşkilat dizisi bu akşam var mı, yok mu? 26 Şubat Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

"Teşkilat dizisi bu akşam var mı, yok mu? 26 Şubat Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerini Deniz Baysal ve Murat Yıldırım'ın paylaştığı ve Türkiye'nin en sevilen dizisi Teşkilat hakkında TRT 1 yeni karar aldı. Peki, Teşkilat dizisi bu akşam var mı, yok mu? 26 Şubat Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yeni bölüm hakkında araştırma yapan hayranları Teşkilat'ın bu akşam yayınlanacağı müjdesini aldı. Dizi deprem nedeniyle 2 haftalık çekimleri dahi durdurmuştu. Deprem bölgelerine gönderilen karavanlar yeniden gelince geçtiğimiz gün yeni bölüm çekimlerine başlandı.

BU AKŞAM TEŞKİLATI'IN YENİ BÖLÜMÜ VAR MI?

Bu akşam 20:00 izleyiciyle buluşacak olan Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanını yayınladı.

Son olarak Efkar Hartley'in peşine düşmüştü. O sırada ise Ömer, Hasan Atmaca hakkında yeni bilgilere ulaştı. Bu durum dizide yeni bir kaosa yol açacağına işaret oldu. Özellikle Hartley ve Efkar arasındaki bu savaşa ekibin dahil olup olmayacağı merak edildi.

Öte yandan Zehra ve Ömer arasındaki romantik gerilim hem izleyicileri hem de ekibin diğer kalanını oldukça etkiliyor. Zehra, Ömer'i kaybetmemek için bu kez her hamleyi yapmaya hazır. Ömer'in Hartley'den uzak durması konusunda ise yeni planların içine giriyor.

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