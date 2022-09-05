Bir Küçük Gün Işığı dizisinin konusu ne, nerede çekiliyor? Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları kimler?
Bir Küçük Gün Işığı dizisinin konusu ne, nerede çekiliyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dizinin başrollerinde Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz Mete, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beren Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı gibi isimler yer aldı. Peki, Bir Küçük Gün Işığı dizisinin konusu ne, nerede çekiliyor? Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları kimler?
Bir Küçük Gün Işığı dizisinin konusu ne, nerede çekiliyor? Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları kimler? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV'nin yeni sezonunda Bir Küçük Gün Işığı ekranlara gelecek. Bir Küçük Gün Işığı için heyecan şimdiden dorukta. İşte, Bir Küçük Gün Işığı dizisinin konusu ne, nerede çekiliyor? Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları kimler?
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU NEDİR?
"Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…" sloganıyla yola çıkan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır.
1. BÖLÜM ÖZETİ:
Elif, Hakan'a çok âşıktır. Evliliklerinin tek eksiği bir çocuktur. Elif evlatlık alma prosedürüne başlamayı düşündüğü sırada Hakan'ın kaza yaptığını öğrenir. Ve hayatı geri döndürülemez bir şekilde değişmeye başlar. Fırat ise yıllardır kayıp olan kardeşi Dila'nın izini bulur ve onu eve geri getirir.
Fırat, kuralcı ve baskıcı olan annesi Ümran'la, asi ve uçarı kardeşi Dila'nın arasında kalır. Elif'in hayatı tepetaklak olurken Fırat, kaderin kendi için ördüğü ağdan habersizdir. Elif ve Fırat'ın yolu bir daha hiç ayrılmayacak şekilde kesişir.
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Bir Küçük Gün Işığı için İtalya'nın Bologna şehrinde set kuruldu. Dizinin İtalya bölümünün ikinci kısmı ise ülkenin romantik şehirlerinden Venedik'te çekildi. Bir hafta boyunca İtalya'da çekimlere devam edecek olan Bir Küçük Gün Işığı ekibi, daha sonra çalışmalarına İstanbul'da devam edecek. Bir Küçük Gün Işığı, hem İtalya'nın hem de İstanbul'un güzelliklerini tek bir diziye sığdıracak.
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI OYUNCU KADROSU
Yılmaz Bayraktar
Beran Kotan
Gizem Ünsal
Yiğit Yapıcı
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- Bir Küçük Gün Işığı dizisinin konusu ne, nerede çekiliyor? Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları kimler?
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