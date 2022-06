Zeliha Kendirci: Dilber Ay benim için "Bu kızı bana getirin!" demiş

"SEZEN AKSU, SESLENDİRDİĞİM ŞARKISINI ÇOK BEĞENMİŞ"

Onursuz Olabilir Aşk'a gelen tepkiler nasıl? Nasıl karar verdin seslendirmeye? Sezen Aksu ile iletişime geçme şansın oldu mu?

Aslında hiç ortada yoktu bu şarkıyı seslendirmek. Aranjörümüz Suat abi, "bu şarkı senin sesine yakışabilir" dedi. Ben evde bir kayıt alıp yolladım. "Gel demosunu yapalım" dedi. Şarkıyı dönüştürüp arabeske yakınlaştırdık. Şarkının sonlarında bir vuruş yaptım. Abimle Suat abinin birbirine baktığını yakaladım. Sonrasında emin oldum. "Bu şarkıyı yapalım" dedim. Sezen ablayla iletişimim olmadı. Ama duymuş şarkıyı ve beğenmiş.

Albüm yapma fikri var mı? Yoksa single çıkararak sık sık dinleyiciyle buluşmayı mı düşünüyorsun?

İkisi de olabilir. Her an her şey gelişebiliyor.

Artık YouTube önemli bir mecra müzisyenler, müzikle uğraşanlar için. Sen de bu platform üzerinden bir şeyler yapmayı düşünüyor musun?

Kesinlikle isterim. Ama zamanı var. Şarkılarımı biriktirdikten sonra YouTube'ta akustik performanslarıma başlarım diye düşünüyorum.