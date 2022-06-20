Zeliha Kendirci: Dilber Ay benim için "Bu kızı bana getirin!" demiş
Geçtiğimiz senelerde O Ses Türkiye yarışmasına katılarak sesiyle büyük beğeni toplayan ve son olarak Dilber Ay filminde sanatçının çocukluğunu canlandıran Zeliha Kendirci, Bi' Başka adlı YouTube kanalında İrem Erbaş'ın konuğu oldu. Aileden gelen müzik tutkusundan bahseden Kendirci, abisi Şahin Kendirci ile küçükken evde sürekli şarkı söylediklerini belirterek "Annem ninni yerine Güllü dinletirdi. Herkes 'Anneniz Güllü dinletirdi, o yüzden sesiniz güzel oldu' der hep" dedi.
Kendirci, Dilber Ay ile geçmişte yaşadığı ilginç anıyı da anlattı: Yarışmaya katıldıktan sonra bir ahbabımız Dilber Ay'a sesimi dinletmiş. O da o zamanlar televizyonda program yapacakmış. Sesimi dinledikten sonra "Bana bu kızı getirin, bu kızla program yapmak istiyorum" demiş. Ama kısmet olmadı. Dilber Ay'ın gençliğini oynama teklifi geldiğinde de çok şaşırdım.
Nasılsın? Neler yapıyorsun?
İyiyim teşekkür ederim. Sezen Aksu'dan Onursuz Olabilir Aşk çıktı yakın zamanda. Çok sevdiğim bir parça. Onun heyecanını yaşıyorum hala. Diğer yandan abim Şahin Kendirci ile yeni şarkılar peşindeyiz. Ne yapalım diye düşünüyoruz. Bu defa slowdan çıkıp yaz şarkısı çıkarmak istiyoruz. Arayış içindeyiz. Tatlı yoğunluklarımız var.
Peki, Şahin ile düet mi gelecek?
Tekli de olacak düet de olacak. Sürpriz :)
"SEZEN AKSU, SESLENDİRDİĞİM ŞARKISINI ÇOK BEĞENMİŞ"
Onursuz Olabilir Aşk'a gelen tepkiler nasıl? Nasıl karar verdin seslendirmeye? Sezen Aksu ile iletişime geçme şansın oldu mu?
Aslında hiç ortada yoktu bu şarkıyı seslendirmek. Aranjörümüz Suat abi, "bu şarkı senin sesine yakışabilir" dedi. Ben evde bir kayıt alıp yolladım. "Gel demosunu yapalım" dedi. Şarkıyı dönüştürüp arabeske yakınlaştırdık. Şarkının sonlarında bir vuruş yaptım. Abimle Suat abinin birbirine baktığını yakaladım. Sonrasında emin oldum. "Bu şarkıyı yapalım" dedim. Sezen ablayla iletişimim olmadı. Ama duymuş şarkıyı ve beğenmiş.
Albüm yapma fikri var mı? Yoksa single çıkararak sık sık dinleyiciyle buluşmayı mı düşünüyorsun?
İkisi de olabilir. Her an her şey gelişebiliyor.
Artık YouTube önemli bir mecra müzisyenler, müzikle uğraşanlar için. Sen de bu platform üzerinden bir şeyler yapmayı düşünüyor musun?
Kesinlikle isterim. Ama zamanı var. Şarkılarımı biriktirdikten sonra YouTube'ta akustik performanslarıma başlarım diye düşünüyorum.
"ARABESK SÖYLERKEN 'BU BENİM' DİYORUM"
Repertuvarın çok geniş. Sen müzik tarzını nasıl tanımlarsın?
Ben dünya müziği dinlemeyi çok seviyorum. Ve gerçekten keyif alarak söylüyorum. Rock, jazz, türkü hepsini söyleyebiliyorum. Ama arabesk söylerken öyle bir duyguya giriyorum ki bambaşka. Arabesk söylerken "Bu benim" diyorum.
Hikâyenin en başı O Ses Türkiye'de başlıyor di mi? Geriye dönüp baktığında nasıl bir süreç oldu senin için?
10 yaşında O Ses Çocuklar'a katıldım. Abim geldi "Çekilsin şu kız şuradan" dedi, 1. oldu gitti :) 6 yıl aradan sonra O Ses Türkiye'ye katıldım. O heyecanı yeniden yaşamak için katıldım. Yarışmadan 1-2 yıl sonra Dilber Ay filmi geldi.
Evet, Dilber Ay filminde de seni izledik. Gençliğini canlandırdın. Oyunculuk deneyimin için neler söylemek istersin? Nasıl katıldın projeye?
Abimin oynadığı Müslüm filminin yönetmeni Ketche ile bir aile bağımız olmuştu o dönem. Dilber Ay'ın filmi çekileceği zaman da ben aklına gelmişim. "Zeliha'yı deneyelim" demiş, abimden yola çıkarak. Bana teklif geldiğinde de abimin klip çekimindeydim. Babamı aramış Ketche. Sonrasında görüştük. Senaryoyu okuduğumda çok ürktüm. Oyunculuk hiç bilmediğim bir alan. Hikâyenin canlandırması çok zor geldi bana. Dilber Ay, çok sorumluluk gerektiren bir karakter. Abime koştum hemen. Yardım istedim. Çok şanslı hissediyorum zaten onun gibi bir abim olduğu için. "Abi karakter çok zor. Nasıl yapacağım?" dedim. Bana "Bu kafayla gidersen hiç yapamazsın. Başaracağına inanman lazım" dedi. Sonra eğitim aldım. Muhteşem bir ekiple güzel bir iş ortaya çıkardık.
"DİLBER AY BENİM İÇİN 'BU KIZI BANA GETİRİN!' DEMİŞ"
Dilber Ay, O Ses Türkiye sonrası seni bulmak istemiş. Ama buluşamamışsınız. Sonrasında biyografisinde rol aldın. Çok ilginç bir olay. Senden dinleyelim mi?
Abim küçükken Dilber Ay ile sahne almış. Ben de O Ses Türkiye'ye çıktıktan sonra bir ahbabımız Dilber Ay'a sesimi dinletmiş. O da o zamanlar televizyonda program yapacakmış. Benim sesimi dinledikten sonra "Bana bu kızı getirin, bu kızla program yapmak istiyorum" demiş. Ama kısmet olmadı. Dilber Ay'ın gençliğini oynama teklifi geldiğinde de çok şaşırdım. O kadar acı çektiğini bilmiyordum.
Oyunculuk mu şarkıcılık mı desem?
Müziği seçerim :)
Bir anda tanınmak, 2 farklı ve göz önü sektörde sesini duyurmak hayatında neler değiştirdi?
Hiçbir şey değişmedi. Sadece kendimi geliştiriyorum.
Aileden gelen müzik tutkusu var sanırım. Abinle unutamadığın bir anın var mı?
Çocukluktan beri abimle müziğe aşığız. Evde sürekli şarkı söylerdik. Annemin hasta olduğu bir dönem vardı. Bize "artık biraz susar mısınız?" derdi. Haklı kadın. Asla susmazdık. Yarım dakika zor dayanırdık. Abim oradan bir giriş yapardı ben devamını getirirdim.
"ANNEM BİZE NİNNİ YERİNE GÜLLÜ DİNLETİRDİ"
Anneniz de ninni yerine türkü, arabesk dinletirmiş. Doğru mu? :)
Güllü dinletirdi bize ya :) Herkes "Anneniz Güllü dinletirdi, o yüzden sesiniz güzel oldu" der hep :)
Neler dinliyorsun şu sıralar? Kimlerin tarzını, sesini beğeniyorsun?
Dünya müziği dinliyorum, her şeyi dinlerim ben. Ama arabeskçiyim :)
Bugüne dek çalışmaktan en keyif aldığın isim kim?
Oyunculuk dalında Ayberk Pekcan. Mekânı cennet olsun. Baba kız gibiydik.
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