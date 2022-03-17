Survivor'da Voleybol challenge'ı kim kazandı? 17 Mart Survivor All Star'da voleybol maçı hangi takım kazandı?
Survivor'da Voleybol challenge'ı kim kazandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2022'de voleybol maçı heyecanı var. Soluk soluğa izlenen Survivor'da Hikmet ve Mert ile Acun Medya arasında nefes kesen bir mücadele yaşanacak. İşte, Survivor'da Voleybol challenge'ı kim kazandı? 17 Mart Survivor All Star'da voleybol maçı hangi takım kazandı?
Survivor'da Voleybol challenge'ı kim kazandı? 17 Mart Survivor All Star'da voleybol maçı hangi takım kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İzlenme rekorları kıran, heyecanı her hafta daha da artan Survivor 2022 All Star'da Acun Medya ile Hikmet ve Mert arasında Voleybol challenge yapılacak. İşte, Survivor'da Voleybol challenge'ı kim kazandı? 17 Mart Survivor All Star'da voleybol maçı hangi takım kazandı?
SURVİVOR'DA VOLEYBOL CHALLENGE KİM KAZANDI?
Survivor All Star'IN yeni bölümünde voleybol maçı heyecanı var. Hikmet ve Mert ile Acun Medya arasındaki voleybol challenge'ın kazananı henüz açıklanmadı.
SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?
Survivor All Star'da son elenen isim Berna Keklikler olmuştu.
SURVİVOR KİM ELENDİ 16 MART 2022?
Survivor'da Mert ve Barış, iki oyun sonunda çıkarılan iki eleme adayı oldu. Gönüllüler takımından Ayşe ve Hikmet, ünlülerden ise Merve ile Parviz dokunulmaz oldu. Oylama sonucunda Evrim ve Berna 7-7 oy alarak birlikte potaya girdi. Ünlülerden 5. aday da Parviz'in seçimiyle Adem oldu.Survivor'a 16 Mart akşamı veda eden isim de Berna olarak açıklandı.
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- Survivor'da Voleybol challenge'ı kim kazandı? 17 Mart Survivor All Star'da voleybol maçı hangi takım kazandı?
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