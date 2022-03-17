Survivor’da Voleybol challenge’ı kim kazandı? 17 Mart Survivor All Star’da voleybol maçı hangi takım kazandı?

SURVİVOR KİM ELENDİ 16 MART 2022?

Survivor'da Mert ve Barış, iki oyun sonunda çıkarılan iki eleme adayı oldu. Gönüllüler takımından Ayşe ve Hikmet, ünlülerden ise Merve ile Parviz dokunulmaz oldu. Oylama sonucunda Evrim ve Berna 7-7 oy alarak birlikte potaya girdi. Ünlülerden 5. aday da Parviz'in seçimiyle Adem oldu.Survivor'a 16 Mart akşamı veda eden isim de Berna olarak açıklandı.