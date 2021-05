Feyza Civelek: Birbirinin şu anki sevgilileriyle ilişki yaşayan insanlar var!

EVRİM GEÇİRDİM!

Şu sıralar magazin gündeminde verdiğin yirmi bir kilo ile (O bir rakamı senin için çok önemli biliyorum!) çok konuşuluyorsun. Söylemek istediklerin var mı bu konu ile ilgili?

Evrim geçirdim! Bu süreçte yaşam koçu Şeyda Coşkun ile çalıştım, onun söylediği şekilde beslendim ve sporuma çok önem verdim. Hayat tarzını değiştirmek gerekiyor çünkü sadece spor yapmak ya da sadece beslenmeyle olmuyor. Ben oturduğum koltuktan karşı koltuğa bile geçmeye üşenen biriydim ve şu an her gün spor yapan birine dönüştüm, her gün bir saat koşuyorum. Bunu bir süreye bağlamadan yaşam tarzı haline getirdim ve genele yaydım. İki aylık bir zaman diliminde de bu kiloyu verdim.

Bu süreçte seni en çok zorlayan şey ne oldu? Neye karşı irade göstermekte zorlandın? Yemek konusundaki zaafların nelerdir?

Ben hiçbir zaman fast food ve tatlıya çok düşkün bir insan olmadım ama annemin yaptığı birkaç yemek var ağzımın suyunun aktığı ve onları yiyememek beni çok zorladı. Mesela kısır, mercimek aşı gibi ev yemeklerini çok seviyorum ve özlediğim de oldu. Tekrar eski halime dönmemek için kendimi hep "ağzını tut!" diyerek motive etmeye çalıştım.

Artık bir şeyi canın çektiği zaman hiç yemiyor musun? Direkt olarak eğer yersem hemen kilo alırım psikolojisine mi giriyorsun?

Stresi demeyelim ama canım da çekmiyor artık pek fazla çünkü sağlıklı beslenmeye alıştım ve kilo alıp vermekten ziyade önemli olan şey kiloyu koruyabilmek, ben bunu öğrendim. Etrafımdaki arkadaşlarım, beni seven takipçilerim, çevremdekiler benden fikir almaya başladılar ve bu çok özel bir şey benim için çünkü demek ki benim yaptığım şey bir başarı. Çok mutluyum bu sebeple o yüzden herkese elimden geldiğince tavsiye vermeye çalışacağım.