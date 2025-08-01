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Hacettepe Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2025 | HÜ 2-4 yıllık bölümler ve kontenjanları

2025 YKS tercih sürecinde gözler Hacettepe Üniversitesi'nin güncel taban puan ve başarı sıralamalarına çevrildi. Özellikle tıp, diş hekimliği ve sağlık bilimleri gibi bölümlerle öne çıkan üniversitenin puan verileri, başarı sıralamaları ve kontenjanları merak ediliyor. Peki hangi bölüm kaç puanla alıyor? İşte HÜ 2-4 yıllık bölümler, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.08.2025 20:06 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 20:06
Hacettepe Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2025 | HÜ 2-4 yıllık bölümler ve kontenjanları

Türkiye'nin köklü üniversiteleri arasında yer alan Hacettepe Üniversitesi, 2025 YKS tercih döneminde yine en çok araştırılan yükseköğretim kurumlarından biri oldu. Fakültelere ait taban puanları ve başarı sıralamaları mercek altına alındı. Peki üniversitenin önlisans (2 yıllık) ve lisans (4 yıllık) programlarına ait taban puanı ve başarı sıralamaları nedir? İşte merak edilenler ve kontenjan detayları…

Hacettepe Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2025 | HÜ 2-4 yıllık bölümler ve kontenjanları

TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

30 Temmuz 2025 itibarıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan güncel veriler, adayların tercih sürecinde rehber niteliği taşıyan tercih kılavuzunda erişime açıldı. Kılavuzda, üniversitelerin kontenjan bilgileri ile önceki yıllara ait yerleştirme sonuçlarına dayanarak oluşturulan 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarının taban-tavan puanları ile başarı sıralamaları yer alıyor. Bu bilgiler, tercih yapacak adaylara doğru ve bilinçli kararlar almada önemli bir yol haritası sunuyor.

2025 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.

Hacettepe Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2025 | HÜ 2-4 yıllık bölümler ve kontenjanları

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Sıralama
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 175+5+0+0+0
170+5+0+0+0
170+5
160+4		 181
175
175
164		 537,19919
542,31634
537,51226
506,61965		 1.242
1.089
1.482
957
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 230+6+0+0+0
220+6+0+0+0
220+6
210+6		 237
226
226
216		 532,11949
538,78666
533,36889
495,26312		 1.935
1.754
2.290
1.817
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 120+3+0+0+0
115+3+0+0+0
105+3
105+3		 123
118
108
108		 519,70108
532,42525
528,35762
471,85230		 4.377
3.388
3.576
5.248
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Yapay Zeka Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 45+2+0+0+0
40+1+0+0+0
40+1
40+1		 47
41
41
41		 513,14292
528,67069
522,30677
461,33488		 6.066
4.574
5.735
8.004
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 100+3+0+0+0
100+3+0+0+0
100+3
100+3		 103
103
103
103		 512,355
522,56680
516,86766
450,75590		 6.310
6.838
8.078
11.657
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 75+2+0+0+0
70+2+0+0+0
70+2
70+2		 77
72
72
72		 493,08915
506,85980
495,09476
419,64119		 13.255
14.501
20.727
28.683
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 130+4+0+0+0
130+4+0+0+0
160+4
150+4		 134
134
164
154		 489,27667
505,05296
502,39502
439,30889		 15.007
15.577
15.994
16.878
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 85+3+0+0+0
80+2+0+0+0
80+2
80+2		 88
82
82
82		 487,61866
501,09330
490,77253
418,40421		 15.819
17.947
23.706
29.512
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Tıp
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 1+0+0+0+0
1+0+0+0+0
1+0
2+0		 1
1
1
 455,58089
528,46852
518,23997
Dolmadı		 34.638
4.643
7.471
Dolmadı
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+0+0
70+2+0+0+0
80+2
80+2		 52
72
82
82		 454,53235
469,65744
457,26711
383,55413		 35.349
40.836
50.290
57.675
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 90+3+0+0+0
120+3+0+0+0
150+4
150+4		 93
123
154
154		 454,30482
476,23845
476,66268
412,20994		 35.496
35.566
34.356
33.852
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 55+2+0+0+0
50+2+0+2+0
60+2
80+2		 57
54
62
82		 428,98878
450,09895
452,80516
390,51412		 55.156
58.123
54.145
51.468
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Nükleer Enerji Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 55+2+0+0+0
50+2+0+0+0
60+2
60+2		 57
52
62
62		 425,09817
441,84044
417,80380
345,08678		 58.558
65.782
86.946
97.747
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 20+1+0+0+0
20+1+0+0+0
20+1
20+1		 21
21
21
21		 419,35054
463,16501
459,64962
398,24809		 63.617
46.513
48.303
45.006
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 İstatistik
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 75+2+0+0+0
70+2+0+2+0
90+3
90+3		 77
72
93
93		 417,55179
425,42048
378,67220
282,33391		 65.220
81.885
132.067
199.774
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 60+2+0+0+0
60+2+0+2+0
100+3
100+3		 62
62
103
103		 416,25991
437,57341
415,91700
336,67342		 66.397
69.761
88.831
107.878
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 150+4+0+0+0
150+4+0+4+0
200+5
200+5		 154
158
205
205		 411,99719
433,09752
427,05086
367,00050		 70.521
74.033
77.738
73.658
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+0+0
50+2+0+0+0
80+2
80+2		 52
52
82
82		 411,67272
431,10209
417,69214
349,85790		 70.821
76.051
87.061
92.077
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Fizik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 65+2+0+0+0
60+2+0+0+0
80+2
80+2		 67
62
82
82		 407,61717
421,68447
381,28618
304,35802		 74.813
85.874
128.652
155.828
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 45+2+0+0+0
40+1+0+0+0
60+2
60+2		 47
41
62
62		 406,26767
453,96219
452,30916
391,20636		 76.169
54.491
54.599
50.914
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
80+2+0+2+0
100+3
110+3		 31
84
103
113		 403,49465
425,37672
429,09560
377,38875		 78.957
81.933
75.721
63.437
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+0+0
60+2+0+0+0
80+2
80+2		 52
62
82
82		 391,98639
414,12390
391,85836
323,33801		 91.258
93.963
115.515
125.744
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Çevre Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 52+2+0+0+0
70+2+0+0+0
70+2
70+2		 54
72
72
72		 380,49874
394,09549
373,55785
306,25379		 104.706
118.160
139.163
152.431
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+0+0
70+2+0+2+0
90+3
90+3		 52
72
93
93		 376,56757
384,21481
352,32140
274,98391		 109.544
131.520
171.949
217.319
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 105+3+0+0+0
100+3+0+3+0
120+3
120+3		 108
106
123
123		 373,73854
406,39246
407,57365
350,99063		 113.099
102.847
97.777
90.773
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Maden Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 40+1+0+0+0
50+2+0+0+0
60+2
60+2		 41
52
62
62		 368,14039
378,27716
356,31471
294,99551		 120.472
140.039
165.110
173.048
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 60+2+0+0+0
70+2+0+2+0
100+3
100+3		 62
72
103
103		 364,72655
388,26629
371,08229
298,02476		 125.335
125.900
142.546
167.257
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Yapay Zeka Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 2+0+0+0+0
3+0+0+0+0
3+0
 2
3
3
 359,04257
417,45008
445,04923
 133.578
90.325
60.990
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Ergoterapi
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 65+2+0+0+0
60+2+0+2+0
70+2
70+2		 67
64
72
72		 358,80186
389,83312
377,77172
317,47148		 133.944
123.823
133.284
134.294
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Harita Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+0+0


 52


 356,70097


 137.188
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
50+2+0+0+0
50+2
50+2		 31
52
52
52		 349,9463
351,84046
325,96560
266,00815		 148.204
185.042
224.396
240.855
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Fizik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 20+1+0+0+0
20+1+0+0+0
20+1
20+1		 21
21
21
21		 348,09833
391,44111
378,91751
297,33844		 151.318
121.612
131.709
168.542
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Ergoterapi
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 1+0+0+0+0
1+0+0+0+0
1+0
2+0		 1

1
 338,99102
Dolmadı
273,22421
Dolmadı		 167.703
Dolmadı
392.693
Dolmadı
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Hidrojeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 25+1+0+0+0
30+1+0+0+0
30+1
30+1		 26
31
31
29		 328,27073
334,14100
305,14647
Dolmadı		 189.471
223.758
278.231
Dolmadı
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 45+2+0+0+0
40+1+0+0+0
40+1
40+1		 47
41
41
41		 328,22048
350,11833
321,20485
260,99801		 189.558
188.553
235.624
255.661
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Aktüerya Bilimleri
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 60+2+0+0+0
50+2+0+2+0
70+2
70+2		 62
52
72
72		 324,51114
328,77504
296,62923
240,33828		 197.825
237.203
304.206
329.191
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Kimya Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 20+1+0+0+0
20+1+0+0+0
20+1
20+1		 21
21
21
21		 323,95989
386,16209
374,37688
304,99696		 199.092
128.753
138.040
154.654
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Odyoloji (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 70+2+0+0+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2		 72
84
82
82		 320,50639
345,65148
353,32914
298,73422		 207.310
197.659
170.279
165.861
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Biyoloji Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 20+1+0+0+0
20+1+0+0+0
20+1
20+1		 21
21
21
21		 309,91876
346,16284
341,26958
282,17145		 235.099
196.616
192.052
200.133
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Odyoloji (Fakülte)
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 1+0+0+0+0
2+0+0+0+0
2+0
2+0		 1
1
2
 253,40813
Dolmadı
298,83067
Dolmadı		 502.560
Dolmadı
297.165
Dolmadı
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+0+0
50+2+0+0+0
60+2
60+2		 49
52
62
62		 Dolmadı
379,08824
372,98237
321,43569		 Dolmadı
138.860
139.907
128.436
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Hidrojeoloji Mühendisliği
(KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 1+0+0+0+0


Dolmadı


 Dolmadı
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 150+4+0+0+0
150+4+0+0+0
240+6
240+6		 154
154
246
246		 451,05389
463,98076
459,60861
403,80887		 4.056
4.090
6.201
7.224
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 80+2+0+0+0
80+2+0+2+0
100+3
100+3		 82
84
103
103		 444,25021
461,75950
456,72988
389,50688		 5.695
4.388
6.906
12.688
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 85+3+0+0+0
75+2+0+2+0
100+3
100+3		 88
77
103
103		 421,41557
414,99748
403,01412
340,41218		 15.884
25.471
52.363
62.124
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 75+2+0+0+0
75+2+0+2+0
90+3
90+3		 77
77
93
93		 414,73068
404,72458
395,01573
331,62541		 20.752
38.246
66.564
77.140
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 75+2+0+0+0
70+2+0+2+0
80+2
80+2		 77
72
82
82		 406,89776
406,34107
402,25098
341,62060		 27.406
36.052
53.669
60.234
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+0+0
50+2+0+0+0
70+2
70+2		 52
52
72
72		 400,20469
417,22336
412,37368
359,85751		 34.194
23.105
37.604
35.817
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+0+0
50+2+0+0+0
70+2
70+2		 52
52
72
72		 389,51641
397,50034
394,72967
338,87537		 47.444
49.069
67.088
64.615
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 75+2+0+0+0
75+2+0+2+0
100+3
100+3		 77
79
103
103		 386,83148
384,27023
370,58726
308,28802		 51.240
72.984
119.267
128.597
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 75+2+0+0+0
70+2+0+2+0
80+2
80+2		 77
72
82
82		 384,97119
394,61874
389,05826
331,50442		 53.995
53.849
78.234
77.360
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 45+2+0+0+0
60+2+0+2+0
80+2
80+2		 47
64
82
82		 378,65434
389,85615
386,75223
331,88524		 63.920
62.271
82.957
76.685
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 80+2+0+0+0
75+2+0+2+0
80+2
80+2		 82
77
82
82		 361,96888
361,76516
357,03559
297,06281		 96.344
125.960
155.294
160.277
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 40+1+0+0+0
50+2+0+2+0
70+2
80+2		 41
54
72
82		 352,54284
359,82345
356,91198
302,13018		 119.409
131.357
155.628
145.191
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 40+1+0+0+0
70+2+0+2+0
80+2
80+2		 41
74
82
82		 348,49662
349,54657
350,39332
291,42029		 130.337
162.805
175.125
178.480
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Sınıf Öğretmenliği
(KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 2+0+0+0+0


 2


 341,61319


 150.847
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Sosyal Hizmet (Fakülte)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 105+3+0+0+0
100+3+0+3+0
150+4
150+4		 108
106
154
154		 331,98142
339,57953
338,04456
287,69012		 184.241
199.159
217.439
191.624
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 65+2+0+0+0
60+2+0+2+0
80+2
80+2		 67
64
82
82		 329,4771
334,51739
329,27869
272,62251		 193.865
219.821
252.655
253.353
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+0+0
60+2+0+2+0
70+2
70+2		 52
64
72
72		 321,70572
326,91549
322,79144
264,02967		 227.425
254.418
281.848
296.588
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Bilgi ve Belge Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 55+2+0+0+0
50+2+0+2+0
70+2
70+2		 57
54
72
72		 317,52524
322,13493
314,98024
256,96203		 247.325
278.259
321.045
336.729
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
50+2+0+2+0
60+2
60+2		 31
54
62
62		 313,78532
313,35391
309,14649
252,85738		 266.673
326.329
353.297
362.449
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Antropoloji
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 55+2+0+0+0
50+2+0+2+0
60+2
60+2		 57
54
62
62		 303,40096
303,22431
291,90672
235,43440		 327.562
390.314
466.204
490.269
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Aile ve Tüketici Bilimleri
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 55+2+0+0+0
50+2+0+2+0
80+2
80+2		 57
54
82
82		 296,77266
297,83280
291,20925
237,77308		 371.913
427.954
471.530
471.376
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 40+1+0+0+0
40+1+0+0+0
60+2
60+2		 41
41
62
62		 468,88867
457,35636
444,23147
408,60672		 1.377
1.448
3.372
2.282
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+0+0
60+2+0+0+0
80+2
80+2		 52
62
82
82		 449,45575
439,93502
432,64443
387,05233		 3.506
3.364
5.634
5.931
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
60+2+0+2+0
80+2
80+2		 31
64
82
82		 446,96907
411,53558
400,10956
347,36514		 3.958
13.073
22.585
27.715
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 45+2+0+0+0
40+1+0+0+0
60+2
60+2		 47
41
62
62		 441,20004
433,43926
424,71433
391,59167		 5.232
4.635
8.000
4.855
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
60+2+0+2+0
80+2
80+2		 31
64
82
82		 423,59309
395,09343
387,31914
335,73091		 12.040
25.833
36.043
40.784
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 İletişim Bilimleri
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 75+2+0+0+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2		 77
74
72
72		 406,39366
394,10325
388,28686
336,13635		 25.026
26.859
34.811
40.266
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Sanat Tarihi
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
60+2+0+2+0
80+2
80+2		 31
64
82
82		 397,29036
366,87517
356,81694
294,49966		 35.206
67.825
92.079
130.938
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 45+2+0+0+0
40+1+0+1+0
50+2
50+2		 47
42
52
52		 361,94782
345,67351
333,72191
278,18814		 103.817
123.530
167.390
192.653
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Türk Halkbilimi
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 65+2+0+0+0
60+2+0+2+0
70+2
70+2		 67
64
72
72		 347,21188
333,91056
319,14062
266,93098		 149.595
165.858
235.304
247.054
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 İletişim Bilimleri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 1+0+0+0+0
1+0+0+0+0

 1
1

 317,98794
310,71648

 281.091
280.042
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 60+2+0+0+0
60+2+0+2+0
70+2
70+2		 62
64
72
72		 481,53245
487,44458
478,72382
447,74074		 3.558
4.025
4.605
4.230
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 40+1+0+0+0
70+2+0+0+0
90+3
90+3		 41
72
93
93		 477,99643
476,93341
469,08730
435,77751		 3.970
5.492
5.971
5.680
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 60+2+0+0+0
60+2+0+2+0
90+3
90+3		 62
63
93
93		 473,65076
473,79271
462,64697
426,86259		 4.545
6.002
7.071
6.991
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 İngiliz Dilbilimi
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 65+2+0+0+0
60+2+0+2+0
62+2
60+2		 67
63
64
62		 463,70273
465,13275
456,01935
415,98561		 6.033
7.541
8.301
8.959
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 65+2+0+0+0
60+2+0+2+0
80+2
80+2		 67
62
82
82		 458,15457
456,46931
442,13064
410,01719		 7.049
9.287
11.192
10.243
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 65+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 67
62
62
62		 449,93766
454,53247
441,31912
411,67850		 8.709
9.743
11.399
9.862
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 65+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 67
64
62
62		 445,35768
451,70012
440,42923
405,21732		 9.709
10.478
11.650
11.299
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Fransız Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 65+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 67
62
62
62		 430,1148
432,00021
420,94489
386,46875		 13.877
16.175
16.920
16.271
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Alman Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 65+2+0+0+0
60+2+0+2+0
80+2
80+2		 67
64
82
82		 427,93334
429,87670
410,19399
378,87698		 14.546
16.896
20.342
18.455
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Fransızca Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 40+1+0+0+0
35+1+0+0+0
45+2
45+2		 41
36
47
47		 416,47847
418,55423
398,87243
362,59988		 18.335
20.971
24.230
23.443
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Fransız Dili ve Edebiyatı
(KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 1+0+0+0+0


 1


 405,78459


 22.273
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 1+0+0+0+0
1+0+0+0+0

 1
1

 374,16379
432,16696

 35.600
16.116
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Alman Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 1+0+0+0+0
1+0+0+0+0

 1
1

 309,11352
426,67327

 67.971
18.033
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Almanca Öğretmenliği
(Almanca) (4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+0+0
50+2+0+0+0
50+2
50+2		 52
52
52
52		 296,05346
321,10001
322,90736
223,25050		 75.190
63.585
53.076
69.782

Hacettepe Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2025 | HÜ 2-4 yıllık bölümler ve kontenjanları

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Sıralama
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 70
70
70
70		 391,48351
387,9195
386,45086
340,58701		 218.413
234.625
230.755
189.925
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 70
70
70
70		 382,65594
372,74412
370,8287
321,49741		 250.288
298.195
291.407
256.272
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 70
70
70
70		 381,7997
372,87907
360,26993
290,60304		 253.689
297.564
340.064
417.570
Hacettepe Üniversitesi Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 2024
2023
2022
2021		 60
60
60
60		 60
60
60
60		 372,91997
378,02319
372,758
307,62551		 290.641
274.593
283.141
318.706
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 70
70
70
70		 372,7813
363,8176
357,21651
303,82441		 291.222
342.810
355.337
338.277
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 70
70
70
70		 367,99758
363,32476
355,04779
306,36065		 313.312
345.454
366.808
325.087
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 70
70
70
70		 363,35082
360,9129
338,98258
281,15614		 336.223
358.669
462.858
485.790
Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. Osb Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet) Elektrik TYT 2024
2023
2022
2021		 60
60
60
60		 60
60
60
60		 355,20826
348,835
340,75434
280,99612		 380.585
432.368
451.227
487.048
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet) Ameliyathane Hizmetleri TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 70
70
70
70		 353,44083
348,85435
345,12417
297,4745		 389.743
432.238
423.731
374.215
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet) Odyometri TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 70
70
70
70		 351,45987
351,07996
348,97137
299,05813		 402.985
417.569
400.824
364.898
Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. Osb Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet) Makine TYT 2024
2023
2022
2021		 60
60
60
60		 60
60
60
62		 346,73633
338,6098
329,11344
269,50155		 433.276
505.611
532.854
585.315
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet) Eczane Hizmetleri TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 70
70
70
70		 346,66053
343,99037
338,46256
291,79251		 433.796
465.912
466.430
409.576
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet) Radyoterapi TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 70
72
70
70		 345,28915
340,79839
335,36254
283,66092		 443.068
489.060
487.653
466.506
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet) Ortopedik Protez ve Ortez TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 70
70
70
70		 341,68492
336,36419
337,16513
287,58403		 468.245
522.994
475.200
438.207
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet) Elektronörofizyoloji TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 71
71
72
71		 336,40055
331,94382
327,70768
281,55331		 507.936
559.028
543.617
482.608
Hacettepe Üniversitesi Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet) Makine TYT 2024
2023
2022
2021		 60
60
60
60		 60
60
60
62		 331,42227
326,40734
318,90876
264,26984		 548.428
606.572
615.813
635.812
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet) Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği TYT 2024
2023
2022
2021		 30
30
30
30		 31
30
30
31		 329,03778
323,4185
317,856
272,71519		 568.983
633.706
624.937
556.131
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet) Sahne Işık ve Ses Teknolojileri TYT 2024
2023
2022
2021		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 322,55334
312,66486
302,76164
240,99229		 629.024
740.390
771.226
900.079
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 2024
2023
2022
2021		 95
95
95
95		 95
98
97
97		 322,39415
311,81014
306,40682
255,30869		 630.594
749.354
733.178
731.936
Hacettepe Üniversitesi Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet) İnşaat Teknolojisi TYT 2024
2023
2022
2021		 60
60
60
60		 60
60
60
60		 321,79564
320,00106
313,46481
266,11433		 636.447
666.151
665.110
617.670
Hacettepe Üniversitesi Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet) Harita ve Kadastro TYT 2024
2023
2022
2021		 50
50
50
50		 51
52
52
50		 319,69641
318,27411
310,37107
262,35576		 657.508
682.892
694.044
655.360
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 2024
2023
2022
2021		 95
95
95
95		 95
97
98
98		 319,25718
306,42503
293,60104
241,42469		 662.021
808.183
872.245
895.010
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 2024
2023
2022
2021		 95
95
95
95		 97
98
98
98		 316,48524
308,25398
298,19966
243,34224		 690.591
787.700
820.328
872.714
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet) Odyometri (KKTC Uyruklu) TYT 2024
2023
2022
2021		 1
1
2
1		 1
0
0
0		 314,01407


 717.227
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. Osb Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 72
71
70
71		 312,81662
310,38957
307,4054
251,95521		 730.218
764.539
723.154
770.701
Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. Osb Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet) Endüstri Ürünleri Tasarımı TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 72
72
72
72		 311,46099
308,24043
301,31794
249,0725		 745.208
787.849
786.681
804.674
Hacettepe Üniversitesi Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet) Kaynak Teknolojisi TYT 2024
2023
2022
2021		 25
25
25
25		 25
26
26
26		 306,81691
290,57045
282,42219
229,42148		 798.773
1.000.789
1.010.014
1.038.568
Hacettepe Üniversitesi Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 2024
2023
2022
2021		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 297,2431
284,40663
274,60202
224,87228		 918.707
1.083.110
1.116.327
1.097.807
Hacettepe Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2025 | HÜ 2-4 yıllık bölümler ve kontenjanları

Not: Bu haberde yer alan Hacettepe Üniversitesi'ne ait taban puanlar ile başarı sıralamaları, 2024 yılına ait ÖSYM tercih sonuçlarına göre derlenmiştir. 2025 yılına ilişkin güncel veriler henüz açıklanmamıştır. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından, ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçları yayımlandığında 2025 yılına ait kesin puanlar ve sıralamalar netlik kazanacaktır.

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