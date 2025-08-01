Hacettepe Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2025 | HÜ 2-4 yıllık bölümler ve kontenjanları

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Sıralama
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|175+5+0+0+0
170+5+0+0+0
170+5
160+4
|181
175
175
164
|537,19919
542,31634
537,51226
506,61965
|1.242
1.089
1.482
957
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|230+6+0+0+0
220+6+0+0+0
220+6
210+6
|237
226
226
216
|532,11949
538,78666
533,36889
495,26312
|1.935
1.754
2.290
1.817
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|120+3+0+0+0
115+3+0+0+0
105+3
105+3
|123
118
108
108
|519,70108
532,42525
528,35762
471,85230
|4.377
3.388
3.576
5.248
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Yapay Zeka Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|45+2+0+0+0
40+1+0+0+0
40+1
40+1
|47
41
41
41
|513,14292
528,67069
522,30677
461,33488
|6.066
4.574
5.735
8.004
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|100+3+0+0+0
100+3+0+0+0
100+3
100+3
|103
103
103
103
|512,355
522,56680
516,86766
450,75590
|6.310
6.838
8.078
11.657
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|75+2+0+0+0
70+2+0+0+0
70+2
70+2
|77
72
72
72
|493,08915
506,85980
495,09476
419,64119
|13.255
14.501
20.727
28.683
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|130+4+0+0+0
130+4+0+0+0
160+4
150+4
|134
134
164
154
|489,27667
505,05296
502,39502
439,30889
|15.007
15.577
15.994
16.878
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|85+3+0+0+0
80+2+0+0+0
80+2
80+2
|88
82
82
82
|487,61866
501,09330
490,77253
418,40421
|15.819
17.947
23.706
29.512
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Tıp
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|1+0+0+0+0
1+0+0+0+0
1+0
2+0
|1
1
1
—
|455,58089
528,46852
518,23997
Dolmadı
|34.638
4.643
7.471
Dolmadı
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|50+2+0+0+0
70+2+0+0+0
80+2
80+2
|52
72
82
82
|454,53235
469,65744
457,26711
383,55413
|35.349
40.836
50.290
57.675
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|90+3+0+0+0
120+3+0+0+0
150+4
150+4
|93
123
154
154
|454,30482
476,23845
476,66268
412,20994
|35.496
35.566
34.356
33.852
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|55+2+0+0+0
50+2+0+2+0
60+2
80+2
|57
54
62
82
|428,98878
450,09895
452,80516
390,51412
|55.156
58.123
54.145
51.468
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Nükleer Enerji Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|55+2+0+0+0
50+2+0+0+0
60+2
60+2
|57
52
62
62
|425,09817
441,84044
417,80380
345,08678
|58.558
65.782
86.946
97.747
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|20+1+0+0+0
20+1+0+0+0
20+1
20+1
|21
21
21
21
|419,35054
463,16501
459,64962
398,24809
|63.617
46.513
48.303
45.006
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|İstatistik
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|75+2+0+0+0
70+2+0+2+0
90+3
90+3
|77
72
93
93
|417,55179
425,42048
378,67220
282,33391
|65.220
81.885
132.067
199.774
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|60+2+0+0+0
60+2+0+2+0
100+3
100+3
|62
62
103
103
|416,25991
437,57341
415,91700
336,67342
|66.397
69.761
88.831
107.878
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|150+4+0+0+0
150+4+0+4+0
200+5
200+5
|154
158
205
205
|411,99719
433,09752
427,05086
367,00050
|70.521
74.033
77.738
73.658
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|50+2+0+0+0
50+2+0+0+0
80+2
80+2
|52
52
82
82
|411,67272
431,10209
417,69214
349,85790
|70.821
76.051
87.061
92.077
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Fizik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|65+2+0+0+0
60+2+0+0+0
80+2
80+2
|67
62
82
82
|407,61717
421,68447
381,28618
304,35802
|74.813
85.874
128.652
155.828
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|45+2+0+0+0
40+1+0+0+0
60+2
60+2
|47
41
62
62
|406,26767
453,96219
452,30916
391,20636
|76.169
54.491
54.599
50.914
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
80+2+0+2+0
100+3
110+3
|31
84
103
113
|403,49465
425,37672
429,09560
377,38875
|78.957
81.933
75.721
63.437
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|50+2+0+0+0
60+2+0+0+0
80+2
80+2
|52
62
82
82
|391,98639
414,12390
391,85836
323,33801
|91.258
93.963
115.515
125.744
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|52+2+0+0+0
70+2+0+0+0
70+2
70+2
|54
72
72
72
|380,49874
394,09549
373,55785
306,25379
|104.706
118.160
139.163
152.431
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|50+2+0+0+0
70+2+0+2+0
90+3
90+3
|52
72
93
93
|376,56757
384,21481
352,32140
274,98391
|109.544
131.520
171.949
217.319
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|105+3+0+0+0
100+3+0+3+0
120+3
120+3
|108
106
123
123
|373,73854
406,39246
407,57365
350,99063
|113.099
102.847
97.777
90.773
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Maden Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|40+1+0+0+0
50+2+0+0+0
60+2
60+2
|41
52
62
62
|368,14039
378,27716
356,31471
294,99551
|120.472
140.039
165.110
173.048
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|60+2+0+0+0
70+2+0+2+0
100+3
100+3
|62
72
103
103
|364,72655
388,26629
371,08229
298,02476
|125.335
125.900
142.546
167.257
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Yapay Zeka Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|2+0+0+0+0
3+0+0+0+0
3+0
—
|2
3
3
—
|359,04257
417,45008
445,04923
—
|133.578
90.325
60.990
—
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Ergoterapi
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|65+2+0+0+0
60+2+0+2+0
70+2
70+2
|67
64
72
72
|358,80186
389,83312
377,77172
317,47148
|133.944
123.823
133.284
134.294
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Harita Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|50+2+0+0+0
—
—
—
|52
—
—
—
|356,70097
—
—
—
|137.188
—
—
—
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
50+2+0+0+0
50+2
50+2
|31
52
52
52
|349,9463
351,84046
325,96560
266,00815
|148.204
185.042
224.396
240.855
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Fizik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|20+1+0+0+0
20+1+0+0+0
20+1
20+1
|21
21
21
21
|348,09833
391,44111
378,91751
297,33844
|151.318
121.612
131.709
168.542
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Ergoterapi
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|1+0+0+0+0
1+0+0+0+0
1+0
2+0
|1
—
1
—
|338,99102
Dolmadı
273,22421
Dolmadı
|167.703
Dolmadı
392.693
Dolmadı
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Hidrojeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|25+1+0+0+0
30+1+0+0+0
30+1
30+1
|26
31
31
29
|328,27073
334,14100
305,14647
Dolmadı
|189.471
223.758
278.231
Dolmadı
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|45+2+0+0+0
40+1+0+0+0
40+1
40+1
|47
41
41
41
|328,22048
350,11833
321,20485
260,99801
|189.558
188.553
235.624
255.661
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Aktüerya Bilimleri
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|60+2+0+0+0
50+2+0+2+0
70+2
70+2
|62
52
72
72
|324,51114
328,77504
296,62923
240,33828
|197.825
237.203
304.206
329.191
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Kimya Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|20+1+0+0+0
20+1+0+0+0
20+1
20+1
|21
21
21
21
|323,95989
386,16209
374,37688
304,99696
|199.092
128.753
138.040
154.654
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Odyoloji (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|70+2+0+0+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2
|72
84
82
82
|320,50639
345,65148
353,32914
298,73422
|207.310
197.659
170.279
165.861
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Biyoloji Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|20+1+0+0+0
20+1+0+0+0
20+1
20+1
|21
21
21
21
|309,91876
346,16284
341,26958
282,17145
|235.099
196.616
192.052
200.133
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Odyoloji (Fakülte)
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|1+0+0+0+0
2+0+0+0+0
2+0
2+0
|1
1
2
—
|253,40813
Dolmadı
298,83067
Dolmadı
|502.560
Dolmadı
297.165
Dolmadı
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|50+2+0+0+0
50+2+0+0+0
60+2
60+2
|49
52
62
62
|Dolmadı
379,08824
372,98237
321,43569
|Dolmadı
138.860
139.907
128.436
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Hidrojeoloji Mühendisliği
(KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|1+0+0+0+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|150+4+0+0+0
150+4+0+0+0
240+6
240+6
|154
154
246
246
|451,05389
463,98076
459,60861
403,80887
|4.056
4.090
6.201
7.224
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|80+2+0+0+0
80+2+0+2+0
100+3
100+3
|82
84
103
103
|444,25021
461,75950
456,72988
389,50688
|5.695
4.388
6.906
12.688
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|85+3+0+0+0
75+2+0+2+0
100+3
100+3
|88
77
103
103
|421,41557
414,99748
403,01412
340,41218
|15.884
25.471
52.363
62.124
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|75+2+0+0+0
75+2+0+2+0
90+3
90+3
|77
77
93
93
|414,73068
404,72458
395,01573
331,62541
|20.752
38.246
66.564
77.140
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|75+2+0+0+0
70+2+0+2+0
80+2
80+2
|77
72
82
82
|406,89776
406,34107
402,25098
341,62060
|27.406
36.052
53.669
60.234
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|50+2+0+0+0
50+2+0+0+0
70+2
70+2
|52
52
72
72
|400,20469
417,22336
412,37368
359,85751
|34.194
23.105
37.604
35.817
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|50+2+0+0+0
50+2+0+0+0
70+2
70+2
|52
52
72
72
|389,51641
397,50034
394,72967
338,87537
|47.444
49.069
67.088
64.615
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|75+2+0+0+0
75+2+0+2+0
100+3
100+3
|77
79
103
103
|386,83148
384,27023
370,58726
308,28802
|51.240
72.984
119.267
128.597
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|75+2+0+0+0
70+2+0+2+0
80+2
80+2
|77
72
82
82
|384,97119
394,61874
389,05826
331,50442
|53.995
53.849
78.234
77.360
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|45+2+0+0+0
60+2+0+2+0
80+2
80+2
|47
64
82
82
|378,65434
389,85615
386,75223
331,88524
|63.920
62.271
82.957
76.685
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|80+2+0+0+0
75+2+0+2+0
80+2
80+2
|82
77
82
82
|361,96888
361,76516
357,03559
297,06281
|96.344
125.960
155.294
160.277
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|40+1+0+0+0
50+2+0+2+0
70+2
80+2
|41
54
72
82
|352,54284
359,82345
356,91198
302,13018
|119.409
131.357
155.628
145.191
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|40+1+0+0+0
70+2+0+2+0
80+2
80+2
|41
74
82
82
|348,49662
349,54657
350,39332
291,42029
|130.337
162.805
175.125
178.480
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2+0+0+0+0
—
—
—
|2
—
—
—
|341,61319
—
—
—
|150.847
—
—
—
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Sosyal Hizmet (Fakülte)
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|105+3+0+0+0
100+3+0+3+0
150+4
150+4
|108
106
154
154
|331,98142
339,57953
338,04456
287,69012
|184.241
199.159
217.439
191.624
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|65+2+0+0+0
60+2+0+2+0
80+2
80+2
|67
64
82
82
|329,4771
334,51739
329,27869
272,62251
|193.865
219.821
252.655
253.353
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|50+2+0+0+0
60+2+0+2+0
70+2
70+2
|52
64
72
72
|321,70572
326,91549
322,79144
264,02967
|227.425
254.418
281.848
296.588
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Bilgi ve Belge Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|55+2+0+0+0
50+2+0+2+0
70+2
70+2
|57
54
72
72
|317,52524
322,13493
314,98024
256,96203
|247.325
278.259
321.045
336.729
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
50+2+0+2+0
60+2
60+2
|31
54
62
62
|313,78532
313,35391
309,14649
252,85738
|266.673
326.329
353.297
362.449
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Antropoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|55+2+0+0+0
50+2+0+2+0
60+2
60+2
|57
54
62
62
|303,40096
303,22431
291,90672
235,43440
|327.562
390.314
466.204
490.269
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Aile ve Tüketici Bilimleri
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|55+2+0+0+0
50+2+0+2+0
80+2
80+2
|57
54
82
82
|296,77266
297,83280
291,20925
237,77308
|371.913
427.954
471.530
471.376
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|40+1+0+0+0
40+1+0+0+0
60+2
60+2
|41
41
62
62
|468,88867
457,35636
444,23147
408,60672
|1.377
1.448
3.372
2.282
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|50+2+0+0+0
60+2+0+0+0
80+2
80+2
|52
62
82
82
|449,45575
439,93502
432,64443
387,05233
|3.506
3.364
5.634
5.931
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
60+2+0+2+0
80+2
80+2
|31
64
82
82
|446,96907
411,53558
400,10956
347,36514
|3.958
13.073
22.585
27.715
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|45+2+0+0+0
40+1+0+0+0
60+2
60+2
|47
41
62
62
|441,20004
433,43926
424,71433
391,59167
|5.232
4.635
8.000
4.855
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
60+2+0+2+0
80+2
80+2
|31
64
82
82
|423,59309
395,09343
387,31914
335,73091
|12.040
25.833
36.043
40.784
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|İletişim Bilimleri
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|75+2+0+0+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2
|77
74
72
72
|406,39366
394,10325
388,28686
336,13635
|25.026
26.859
34.811
40.266
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Sanat Tarihi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
60+2+0+2+0
80+2
80+2
|31
64
82
82
|397,29036
366,87517
356,81694
294,49966
|35.206
67.825
92.079
130.938
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|45+2+0+0+0
40+1+0+1+0
50+2
50+2
|47
42
52
52
|361,94782
345,67351
333,72191
278,18814
|103.817
123.530
167.390
192.653
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Türk Halkbilimi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|65+2+0+0+0
60+2+0+2+0
70+2
70+2
|67
64
72
72
|347,21188
333,91056
319,14062
266,93098
|149.595
165.858
235.304
247.054
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|İletişim Bilimleri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|1+0+0+0+0
1+0+0+0+0
—
—
|1
1
—
—
|317,98794
310,71648
—
—
|281.091
280.042
—
—
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|60+2+0+0+0
60+2+0+2+0
70+2
70+2
|62
64
72
72
|481,53245
487,44458
478,72382
447,74074
|3.558
4.025
4.605
4.230
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|40+1+0+0+0
70+2+0+0+0
90+3
90+3
|41
72
93
93
|477,99643
476,93341
469,08730
435,77751
|3.970
5.492
5.971
5.680
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|60+2+0+0+0
60+2+0+2+0
90+3
90+3
|62
63
93
93
|473,65076
473,79271
462,64697
426,86259
|4.545
6.002
7.071
6.991
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|İngiliz Dilbilimi
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|65+2+0+0+0
60+2+0+2+0
62+2
60+2
|67
63
64
62
|463,70273
465,13275
456,01935
415,98561
|6.033
7.541
8.301
8.959
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|65+2+0+0+0
60+2+0+2+0
80+2
80+2
|67
62
82
82
|458,15457
456,46931
442,13064
410,01719
|7.049
9.287
11.192
10.243
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|65+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|67
62
62
62
|449,93766
454,53247
441,31912
411,67850
|8.709
9.743
11.399
9.862
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|65+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|67
64
62
62
|445,35768
451,70012
440,42923
405,21732
|9.709
10.478
11.650
11.299
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Fransız Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|65+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|67
62
62
62
|430,1148
432,00021
420,94489
386,46875
|13.877
16.175
16.920
16.271
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Alman Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|65+2+0+0+0
60+2+0+2+0
80+2
80+2
|67
64
82
82
|427,93334
429,87670
410,19399
378,87698
|14.546
16.896
20.342
18.455
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Fransızca Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|40+1+0+0+0
35+1+0+0+0
45+2
45+2
|41
36
47
47
|416,47847
418,55423
398,87243
362,59988
|18.335
20.971
24.230
23.443
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Fransız Dili ve Edebiyatı
(KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|1+0+0+0+0
—
—
—
|1
—
—
—
|405,78459
—
—
—
|22.273
—
—
—
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|1+0+0+0+0
1+0+0+0+0
—
—
|1
1
—
—
|374,16379
432,16696
—
—
|35.600
16.116
—
—
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Alman Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|1+0+0+0+0
1+0+0+0+0
—
—
|1
1
—
—
|309,11352
426,67327
—
—
|67.971
18.033
—
—
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği
(Almanca) (4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|50+2+0+0+0
50+2+0+0+0
50+2
50+2
|52
52
52
52
|296,05346
321,10001
322,90736
223,25050
|75.190
63.585
53.076
69.782
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Sıralama
|Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|70
70
70
70
|391,48351
387,9195
386,45086
340,58701
|218.413
234.625
230.755
189.925
|Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|70
70
70
70
|382,65594
372,74412
370,8287
321,49741
|250.288
298.195
291.407
256.272
|Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|70
70
70
70
|381,7997
372,87907
360,26993
290,60304
|253.689
297.564
340.064
417.570
|Hacettepe Üniversitesi Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|60
60
60
60
|60
60
60
60
|372,91997
378,02319
372,758
307,62551
|290.641
274.593
283.141
318.706
|Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|70
70
70
70
|372,7813
363,8176
357,21651
303,82441
|291.222
342.810
355.337
338.277
|Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|70
70
70
70
|367,99758
363,32476
355,04779
306,36065
|313.312
345.454
366.808
325.087
|Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|70
70
70
70
|363,35082
360,9129
338,98258
281,15614
|336.223
358.669
462.858
485.790
|Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. Osb Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet)
|Elektrik
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|60
60
60
60
|60
60
60
60
|355,20826
348,835
340,75434
280,99612
|380.585
432.368
451.227
487.048
|Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|70
70
70
70
|353,44083
348,85435
345,12417
297,4745
|389.743
432.238
423.731
374.215
|Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet)
|Odyometri
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|70
70
70
70
|351,45987
351,07996
348,97137
299,05813
|402.985
417.569
400.824
364.898
|Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. Osb Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet)
|Makine
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|60
60
60
60
|60
60
60
62
|346,73633
338,6098
329,11344
269,50155
|433.276
505.611
532.854
585.315
|Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|70
70
70
70
|346,66053
343,99037
338,46256
291,79251
|433.796
465.912
466.430
409.576
|Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet)
|Radyoterapi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|70
72
70
70
|345,28915
340,79839
335,36254
283,66092
|443.068
489.060
487.653
466.506
|Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet)
|Ortopedik Protez ve Ortez
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|70
70
70
70
|341,68492
336,36419
337,16513
287,58403
|468.245
522.994
475.200
438.207
|Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet)
|Elektronörofizyoloji
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|71
71
72
71
|336,40055
331,94382
327,70768
281,55331
|507.936
559.028
543.617
482.608
|Hacettepe Üniversitesi Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet)
|Makine
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|60
60
60
60
|60
60
60
62
|331,42227
326,40734
318,90876
264,26984
|548.428
606.572
615.813
635.812
|Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet)
|Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|30
30
30
30
|31
30
30
31
|329,03778
323,4185
317,856
272,71519
|568.983
633.706
624.937
556.131
|Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet)
|Sahne Işık ve Ses Teknolojileri
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|322,55334
312,66486
302,76164
240,99229
|629.024
740.390
771.226
900.079
|Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|95
95
95
95
|95
98
97
97
|322,39415
311,81014
306,40682
255,30869
|630.594
749.354
733.178
731.936
|Hacettepe Üniversitesi Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|60
60
60
60
|60
60
60
60
|321,79564
320,00106
313,46481
266,11433
|636.447
666.151
665.110
617.670
|Hacettepe Üniversitesi Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet)
|Harita ve Kadastro
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|50
50
50
50
|51
52
52
50
|319,69641
318,27411
310,37107
262,35576
|657.508
682.892
694.044
655.360
|Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|95
95
95
95
|95
97
98
98
|319,25718
306,42503
293,60104
241,42469
|662.021
808.183
872.245
895.010
|Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|95
95
95
95
|97
98
98
98
|316,48524
308,25398
298,19966
243,34224
|690.591
787.700
820.328
872.714
|Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet)
|Odyometri (KKTC Uyruklu)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|1
1
2
1
|1
0
0
0
|314,01407
—
—
—
|717.227
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. Osb Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet)
|Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|72
71
70
71
|312,81662
310,38957
307,4054
251,95521
|730.218
764.539
723.154
770.701
|Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. Osb Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet)
|Endüstri Ürünleri Tasarımı
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|72
72
72
72
|311,46099
308,24043
301,31794
249,0725
|745.208
787.849
786.681
804.674
|Hacettepe Üniversitesi Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet)
|Kaynak Teknolojisi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|25
25
25
25
|25
26
26
26
|306,81691
290,57045
282,42219
229,42148
|798.773
1.000.789
1.010.014
1.038.568
|Hacettepe Üniversitesi Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|297,2431
284,40663
274,60202
224,87228
|918.707
1.083.110
1.116.327
1.097.807