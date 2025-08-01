Hacettepe Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2025 | HÜ 2-4 yıllık bölümler ve kontenjanları

TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

30 Temmuz 2025 itibarıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan güncel veriler, adayların tercih sürecinde rehber niteliği taşıyan tercih kılavuzunda erişime açıldı. Kılavuzda, üniversitelerin kontenjan bilgileri ile önceki yıllara ait yerleştirme sonuçlarına dayanarak oluşturulan 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarının taban-tavan puanları ile başarı sıralamaları yer alıyor. Bu bilgiler, tercih yapacak adaylara doğru ve bilinçli kararlar almada önemli bir yol haritası sunuyor.

2025 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.