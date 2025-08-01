Viral Galeri Viral Liste YKS tercihlerinde sıralamayla mı puanla mı yapılır? 2025 YKS yerleştirmeleri neye göre olacak? Kaç tercih hakkı var?

YKS tercihlerinde sıralamayla mı puanla mı yapılır? 2025 YKS yerleştirmeleri neye göre olacak? Kaç tercih hakkı var?

Üniversite hayali kuran yüz binlerce aday için tercih maratonu başladı. "YKS tercihlerinde puan mı yoksa başarı sırası mı belirleyici?" ve "Kaç tercih hakkı tanınıyor?" soruları bu süreçte en çok merak edilen konuların başında geliyor. Geleceği şekillendiren bu kritik dönemde doğru tercih yapabilmek için sistemin nasıl işlediğini bilmek büyük önem taşıyor. İşte 2025 YKS tercih sürecine dair başarı sırasının rolü ve en çok sorulan soruların yanıtları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.08.2025 20:06 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 20:07
YKS tercihlerinde sıralamayla mı puanla mı yapılır? 2025 YKS yerleştirmeleri neye göre olacak? Kaç tercih hakkı var?

Kaç Tercih Hakkı Var?

Adaylar, ÖSYM'nin belirlediği sisteme göre toplamda 24 tercih yapabiliyor. Bu hak; devlet, vakıf ve özel üniversitelerdeki programlar için geçerli. Tercih listesi hazırlanırken TYT, SAY, EA, SÖZ ve DİL puan türlerindeki programlar tek liste içinde sıralanabiliyor.

YKS tercihlerinde sıralamayla mı puanla mı yapılır? 2025 YKS yerleştirmeleri neye göre olacak? Kaç tercih hakkı var?

Puan mı Önemli, Sıralama mı?

Tercih sürecinde belirleyici olan puan değil başarı sıralaması. Her yıl sınavın zorluk derecesi değiştiği için puanlar farklılık gösterebiliyor. Buna karşılık başarı sıralaması, adayın gerçek konumunu daha net ortaya koyuyor. Bu nedenle, bir bölümün geçen yılki başarı sırasına yakın sıralamaya sahip adayların tercih yapması daha doğru bir yöntem olarak görülüyor.

YKS tercihlerinde sıralamayla mı puanla mı yapılır? 2025 YKS yerleştirmeleri neye göre olacak? Kaç tercih hakkı var?

Tercih Sırasının Yerleştirmeye Etkisi

ÖSYM'nin uyguladığı yerleştirme sisteminde tercih sırası büyük önem taşıyor. Adayın puanı yeterliyse, öncelikle listedeki en üst sıradaki programa yerleşiyor. Bu yüzden adayların en çok istedikleri bölümleri listenin başına, daha garanti bölümleri ise listenin sonlarına yazması tavsiye ediliyor.

YKS tercihlerinde sıralamayla mı puanla mı yapılır? 2025 YKS yerleştirmeleri neye göre olacak? Kaç tercih hakkı var?

Tercih Listesi Nasıl Oluşturulmalı?

Uzmanlar, dengeli bir liste için şu yöntemi öneriyor:

📍İlk 4-5 tercih: Puanınızın biraz üstünde olan ve risk barındıran bölümler

📍Orta sıralar: Puanınıza çok yakın ve gerçekçi bölümler

📍Son 4-5 tercih: Puanınızın altında kalan ve yerleşme ihtimalinizin yüksek olduğu bölümler

YKS tercihlerinde sıralamayla mı puanla mı yapılır? 2025 YKS yerleştirmeleri neye göre olacak? Kaç tercih hakkı var?

Tercihler Nereden ve Ne Zaman Yapılacak?

2025 YKS tercihleri, 1-13 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak yapılacak. Adayların tercihlerini onaylamadan önce "Tercih işlemi tamamlandı" uyarısını görmeleri gerekiyor. Son gün dahil olmak üzere tercih listeleri güncellenebiliyor.

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