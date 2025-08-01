YKS tercihlerinde sıralamayla mı puanla mı yapılır? 2025 YKS yerleştirmeleri neye göre olacak? Kaç tercih hakkı var?

Üniversite hayali kuran yüz binlerce aday için tercih maratonu başladı. "YKS tercihlerinde puan mı yoksa başarı sırası mı belirleyici?" ve "Kaç tercih hakkı tanınıyor?" soruları bu süreçte en çok merak edilen konuların başında geliyor. Geleceği şekillendiren bu kritik dönemde doğru tercih yapabilmek için sistemin nasıl işlediğini bilmek büyük önem taşıyor. İşte 2025 YKS tercih sürecine dair başarı sırasının rolü ve en çok sorulan soruların yanıtları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi