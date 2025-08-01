Viral Galeri Viral Liste İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları 2025 | İTÜ 2-4 yıllık bölümler ve başarı sıralaması

İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları 2025 | İTÜ 2-4 yıllık bölümler ve başarı sıralaması

2025 tercih döneminde üniversitelerin puanları ve başarı sıralamaları araştırılıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okumayı planlayan adaylar tercih kılavuzunu incelemeye başladı. İTÜ 2-4 yıllık bölümler ve kontenjan detayları merak ediliyor. Peki İTÜ hangi bölüm kaç puanla öğrenci aldı? İşte YÖK Atlas ve ÖSYM verilerine göre, İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.08.2025 20:06 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 20:07
İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları 2025 | İTÜ 2-4 yıllık bölümler ve başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite tercihi süreci hız kazandı. İstanbul'da yer alan ve Türkiye'nin köklü üniversitelerinden biri olarak öne çıkan İstanbul Teknik Üniversitesi, bu süreçte adayların en çok araştırdığı kurumlar arasında yer alıyor. 2 ve 4 yıllık bölümleri ve taban puanları merak ediliyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları 2025 | İTÜ 2-4 yıllık bölümler ve başarı sıralaması

TERCİH KILAVUZU ERİŞİME AÇILDI

30 Temmuz 2025 tarihinde YÖK ve ÖSYM tarafından yayımlanan veriler, üniversitelerin kontenjan sayılarına ve geçmiş yıl yerleştirme sonuçlarına göre hazırlanıyor. Bu kapsamda, üniversitelere ait 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarının taban-tavan puanları ile başarı sıralamaları, tercih sürecinde öğrencilere yol gösteriyor.

YÖK VE ÖSYM 2025 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN.

İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları 2025 | İTÜ 2-4 yıllık bölümler ve başarı sıralaması

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI

İstanbul Teknik Üniversitesi 2024-2023-2022-2021 (4 yıllık) lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları...

İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları 2025 | İTÜ 2-4 yıllık bölümler ve başarı sıralaması

İstanbul Teknik Üniversitesi 2024-2023-2022-2021 (4 yıllık) lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları...

İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları 2025 | İTÜ 2-4 yıllık bölümler ve başarı sıralaması

İstanbul Teknik Üniversitesi 2024-2023-2022-2021 (4 yıllık) lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları...

SON DAKİKA