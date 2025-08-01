İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları 2025 | İTÜ 2-4 yıllık bölümler ve başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite tercihi süreci hız kazandı. İstanbul'da yer alan ve Türkiye'nin köklü üniversitelerinden biri olarak öne çıkan İstanbul Teknik Üniversitesi, bu süreçte adayların en çok araştırdığı kurumlar arasında yer alıyor. 2 ve 4 yıllık bölümleri ve taban puanları merak ediliyor.