İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları 2025 | İTÜ 2-4 yıllık bölümler ve başarı sıralaması
2025 tercih döneminde üniversitelerin puanları ve başarı sıralamaları araştırılıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okumayı planlayan adaylar tercih kılavuzunu incelemeye başladı. İTÜ 2-4 yıllık bölümler ve kontenjan detayları merak ediliyor. Peki İTÜ hangi bölüm kaç puanla öğrenci aldı? İşte YÖK Atlas ve ÖSYM verilerine göre, İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.08.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 20:07