T.C.ERBAA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/8 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Ortaklığın Giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Üzümlü Köyü, Gaziosmanpaşa Mah. Köyiçi Mevkii, 233 ada 2 parsel tapuda bahçe olarak kayıtlı olup 484,42 m2'dir. Taşınmaz hali hazırda köy yerleşim merkezi içerisinde kalmaktadır. Parsel üzerinde iki katlı betonarme ev bulunmakta olup, evin dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Evin kapısı demir doğramadan, pencereleri PVC plastik doğramadan ısıcamlı olarak imal edilmiştir. Binanın inşaata esas alanı 220,90 m2'dir. Evinin ısıtma sistemi sobalı olup, elektrik, pis ve temiz su tesisatları mevcuttur. Isı ve ses yalıtımı mevcut değildir. Yapının çatısı Marsilya tipi kiremit ile kapatılmıştır. Parsel üzerinde üç katlı betonarme ev bulunmakta olup teras dahil üç katlı betonarme evdir. Parselin dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Evin kapısı demir doğramadan, pencereleri PVC plastik doğramadan ısıcamlı olarak imal edilmiştir. Binanın inşaata esas alanı 292,92 m2'dir. Evinin ısıtma sistemi sobalı olup, elektrik, pis ve temiz su tesisatları mevcuttur. Isı ve ses yalıtımı yoktur. Yapının çatısı Marsilya tipi kiremit ile kapatılmıştır. Parsel üzerinde tek katlı yığma ahır bulnmakta olup, ahırın dış ve iç cephesi sıvasız ve boyasızdır. Ahır kapısı ahşap doğramadan, pencereleri yoktur. Ahırın inşaata esas alanı 80,86 m2'dir. Ahırın ısıtma sistemi, elektrik, pis ve temiz su tesisatları, ısı ve ses yalıtımı yoktur. Yapının çatısı Marsilya tipi kiremit ile kapatılmıştır. Tek katlı yığma samanlık bulunmakta olup, samanlığın dış ve iç cephesi sıvasız ve boyasızdır. Samanlık kapısı ahşap doğramadan imal edilmiş olup pencereleri yoktur. Samanlığın inşaata esas alanı 14,35 m2'dir. Samanlığın ısıtma sistemi, elektrik, pis ve temiz su tesisatları, ısı ve ses yalıtımı yoktur. Yapının çatısı oluklu onduline cinsi malzeme ile kapatılmıştır. Parsel üzerinde 4 adet asma, 2'şer adet incir, nar, armut, erik, 1'er adet elma, şeftali, ceviz ve kiraz ağacı vardır.

Kıymeti : 7.659.325,02 TL

KDV Oranı : %20

Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 10:13 Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 10:13 Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 10:13

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Üzümlü Köyü, Ağyer Mevkii, 138 ada 28 parsel tapuda tarla olarak kayıtlı olup, 16.071 m2'dir. Taşınmaz hali hazırda parçalı kullanım mevcut olup kısmen buğday ekili kısmen toprak işlemesi yapılmış ve boş olduğu tespit edilmiştir. Tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek herhangi bir tarımsal yapı ve meyveli ve meyvesiz ağaç bulunmamaktadır. Taşınmaz %1-2 meyilli, killi-tınlı-kumlu toprak bünyesine sahip ince yapılı, iyi profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal, taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan SULU tarım arazisidir. Taşınmazın kuş uçuşu uygulama imar planı sınırına 1,45 km, ilçe merkezine (Kaymakamlık) 7,02 km. mesafededir.

Kıymeti : 5.676.116,49 TL

KDV Oranı : %10

Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Diğer (Konusu: "Parsel Büyük ova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretimi amacı dışında kullanılamaz")

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 11:16 Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 11:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 11:16 Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 11:16

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Bağpınar Köyü, Yıldırım Mevkii, 173 ada 5 parsel tapuda tarla olarak kayıtlı olup, 3.647,47 m2'dir. Taşınmaz hali hazırda tek parça halinde üzüm bağı olup tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek herhangi bir tarımsal yapı ve meyveli ve meyvesiz ağaç bulunmamaktadır. Taşınmaz %1-2 meyilli, killi-tınlı-kumlu toprak bünyesine sahip ince yapılı, iyi profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal, taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan SULU tarım arazisidir. Taşınmazın kuş uçuşu Bağpınar Köyü Camisine 1,85 km. ilçe merkezine (Kaymakamlık) 8,94 km. mesafededir.

Kıymeti : 3.362.493,17 TL

KDV Oranı : %10

Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Diğer (Konusu: "Parsel Büyük ova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretimi amacı dışında kullanılamaz")

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 12:27 Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 12:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 12:27 Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 12:27

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Üzümlü Köyü, Fatihsultanmehmet Mah, İğcan Mevkii, 151 ada 84 parsel tapuda tarla olarak kayıtlı olup, 5.244,08 m2'dir. Taşınmaz hali hazırda üç parça halinde kullanıldığı ve iki parçanın boş ekili olmadığı bir parçanın bakımsız ve ekonomik değerini yitirmiş bağ durumunda olduğu tespit edilmiş olup tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek tarımsal yapı bulunmayıp, 2 adet ceviz, 1'er adet fındık, dut ve incir ağacı vardır. Taşınmaz %1-2 meyilli, killi-tınlı-kumlu toprak bünyesine sahip ince yapılı, iyi profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal, taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan SULU tarım arazisidir. Taşınmazın kuş uçuşu uygulama imar planı sınırına 155 m, ilçe merkezine (Kaymakamlık) 8,53 km. mesafededir.

Kıymeti : 1.866.476,62 TL

KDV Oranı : %10

Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Diğer (Konusu: "Parsel Büyük ova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretimi amacı dışında kullanılamaz")

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 13:55 Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 13:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 13:55 Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 13:55

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Üzümlü Köyü, Fatihsultanmehmet Mah, İğcan Mevkii, 155 ada 18 parsel tapuda tarla olarak kayıtlı olup, 1.467,51 m2'dir. Taşınmaz hali hazırda tek parça halinde üzüm bağı olduğu tespit edilmiş olup tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek herhangi bir tarımsal yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz %1-2 meyilli, killi-tınlı-kumlu toprak bünyesine sahip ince yapılı, iyi profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal, taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan SULU tarım arazisidir. 6 adet kiraz, 5'er adet erik ve ceviz ağacı vardır. Taşınmazın kuş uçuşu uygulama imar planı sınırına 89 m., ilçe merkezine (Kaymakamlık) 8,54 km. mesafededir.

Kıymeti : 1.387.583,44 TL

KDV Oranı : %10

Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Geçit Hakkı vardır (Özel koşullar: 155 ada 13 parsel lehine 155 ada 18 parsel aleyhine 142,65 m2'lik kısmında geçit hakkı vardır.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 14:56 Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 14:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 14:56 Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 14:56

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Üzümlü Köyü, Fatihsultanmehmet Mah, İğcan Mevkii, 155 ada 51 parsel tapuda tarla olarak kayıtlı olup, 1.425,67 m2'dir. Taşınmaz hali hazırda tek parça halinde bağ dikili olduğu tespit edilmiş olup tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek herhangi bir tarımsal yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz %2-3 meyilli, killi-tınlı-kumlu toprak bünyesine sahip ince yapılı, iyi profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal, taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan SULU tarım arazisidir. 4 adet kavak, 2'şer adet erik, şeftali, 1'er adet ceviz ve dut ağacı vardır. Taşınmazın kuş uçuşu uygulama imar planı sınırına 389 m., ilçe merkezine (Kaymakamlık) 8,13 km. mesafededir.

Kıymeti : 1.326.932,40 TL

KDV Oranı : %10

Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Diğer (Konusu: "Parsel Büyük ova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretimi amacı dışında kullanılamaz")

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 10:11 Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2025 - 10:11 Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 10:11

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Üzümlü Köyü, Gaziosmanpaşa Mah, Beypınarı Mevkii, 243 ada 7 parsel tapuda Bağ olarak kayıtlı olup, 3.010,59 m2'dir. Taşınmaz hali hazırda tek parça halinde buğday ekili olduğu tespit edilmiş olup, tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek herhangi bir tarımsal yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz sınırı içerisinde 5-6 yaşlarında 3 adet ceviz ağacı bulunmaktadır. Taşınmaz %1-2 meyilli, killi-tınlı-kumlu toprak bünyesine sahip ince yapılı, iyi profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal, taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan SULU tarım arazisidir. Taşınmazın kuş uçuşu uygulama imar planı sınırına 575 m., ilçe merkezine (Kaymakamlık) 8,80 km. mesafededir.

Kıymeti : 1.068.110,28 TL

KDV Oranı : %10

Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Diğer (Konusu: "Parsel Büyük ova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretimi amacı dışında kullanılamaz")

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 11:16 Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 11:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2025 - 11:16 Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 11:16

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Üzümlü Köyü, Gaziosmanpaşa Mah, Irmak kenarı Mevkii, 189 ada 82 parsel tapuda tarla olarak kayıtlı olup, 4.505,57 m2'dir. Taşınmaz hali hazırda tek parça halinde kısmen toprak işlemesi yapılmış, kısmen karpuz ekili olduğu tespit edilmiş olup tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek herhangi bir tarımsal yapı ve meyveli ve meyvesiz ağaç bulunmamaktadır. Taşınmaz %1-2 meyilli, killi-tınlı-kumlu toprak bünyesine sahip ince yapılı, iyi profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal, taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan SULU tarım arazisidir. Taşınmazın kuş uçuşu uygulama imar planı sınırına 3,60 km, ilçe merkezine (Kaymakamlık) 5,71 km. mesafededir.

Kıymeti : 1.060.881,51 TL

KDV Oranı : %10

Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Diğer (Konusu: "Parsel Büyük ova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretimi amacı dışında kullanılamaz")

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 12:27 Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 12:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2025 - 12:27 Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 12:27

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Üzümlü Köyü, Fatihsultanmehmet Mah, Kır Mevkii, 165 ada 5 parsel tapuda tarla olarak kayıtlı olup, 5.447,55 m2'dir. Taşınmaz hali hazırda tek parça halinde boş olduğu tespit edilmiş olup, tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek herhangi bir tarımsal yapı ve meyveli ve meyvesiz ağaç bulunmamaktadır. Taşınmaz %3-5 meyilli, killi-tınlı-kumlu toprak bünyesine sahip ince yapılı, orta profilli, organik maddece orta, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal, taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan KURU tarım arazisidir. Taşınmazın kuş uçuşu uygulama imar planı sınırına 2,61 km, ilçe merkezine (Kaymakamlık) 5,93 km. mesafededir.

Kıymeti : 574.607,57 TL

KDV Oranı : %10

Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Diğer (Konusu: "Parsel Büyük ova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretimi amacı dışında kullanılamaz")

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 13:36 Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 13:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2025 - 13:36 Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 13:36

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Üzümlü Köyü, Gaziosmanpaşa Mah. Köyiçi Mevkii, 233 ada 7 parsel tapuda arsa olarak kayıtlı olup 30,52 m2'dir. Taşınmaz hali hazırda köy yerleşim merkezi içerisinde kaldığı ve üzerinde ekonomik değere sahip yapı ve ağaç bulunmamaktadır.

Kıymeti : 21.558,72 TL

KDV Oranı : %10

Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 14:55 Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2025 - 14:55 Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 14:55

26/06/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02270494

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