İstanbul Medeniyet Üniversitesi taban puanları: 2025 İMÜ başarı sıralamaları ve kontenjanları

İMÜ bünyesindeki lisans programları, her yıl binlerce aday tarafından tercih ediliyor. İstanbul'da prestijli bir üniversite okumak isteyen adaylar için, İstanbul Medeniyet Üniversitesi bölümlerin taban puanları ve sıralamalarını büyük merak konusu. Adaylar, kendi puan ve sıralamaları ile bu verileri karşılaştırarak yerleşme ihtimallerini değerlendiriyor. Peki İstanbul Medeniyet Üniversitesi bölümleri kaç puanlar alıyor? İşte taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları…