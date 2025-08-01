Viral Galeri Viral Liste İstanbul Medeniyet Üniversitesi taban puanları: 2025 İMÜ başarı sıralamaları ve kontenjanları

İstanbul Medeniyet Üniversitesi taban puanları: 2025 İMÜ başarı sıralamaları ve kontenjanları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ardından üniversite tercihi yapacak binlerce öğrenci için heyecanlı bir dönem başladı. İstanbul'un yükselen devlet üniversitelerinden biri olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin (İMÜ) puan ve kontenjan verileri araştırılıyor. Bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları merak ediliyor. İşte İstanbul Medeniyet Üniversitesi bölümleri ve taban puanları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.08.2025 20:03 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 20:05
İstanbul Medeniyet Üniversitesi taban puanları: 2025 İMÜ başarı sıralamaları ve kontenjanları

İMÜ bünyesindeki lisans programları, her yıl binlerce aday tarafından tercih ediliyor. İstanbul'da prestijli bir üniversite okumak isteyen adaylar için, İstanbul Medeniyet Üniversitesi bölümlerin taban puanları ve sıralamalarını büyük merak konusu. Adaylar, kendi puan ve sıralamaları ile bu verileri karşılaştırarak yerleşme ihtimallerini değerlendiriyor. Peki İstanbul Medeniyet Üniversitesi bölümleri kaç puanlar alıyor? İşte taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları…

İstanbul Medeniyet Üniversitesi taban puanları: 2025 İMÜ başarı sıralamaları ve kontenjanları

TERCİH KILAVUZU ERİŞİME AÇILDI

Tercih kılavuzu, 30 Temmuz 2025 tarihinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı, öğrencilerin erişimine açıldı. Yayımlanan tercih kılavuzu, üniversitelerin bölüm bazlı kontenjanları, taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını içeriyor. Bu bilgiler, tercih yapacak adaylara doğru ve bilinçli kararlar almada önemli bir yol haritası sunuyor.

2025 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

İstanbul Medeniyet Üniversitesi taban puanları: 2025 İMÜ başarı sıralamaları ve kontenjanları

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin sayısal puan türüyle öğrenci alan bölümlerine ait taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri tabloda yer almaktadır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi taban puanları: 2025 İMÜ başarı sıralamaları ve kontenjanları

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin sayısal puan türüyle öğrenci alan bölümlerine ait taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri tabloda yer almaktadır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi taban puanları: 2025 İMÜ başarı sıralamaları ve kontenjanları

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin sözel puan türüyle öğrenci alan bölümlerine ait taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri tabloda yer almaktadır.

SON DAKİKA