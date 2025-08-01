İstanbul Medeniyet Üniversitesi taban puanları: 2025 İMÜ başarı sıralamaları ve kontenjanları
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ardından üniversite tercihi yapacak binlerce öğrenci için heyecanlı bir dönem başladı. İstanbul'un yükselen devlet üniversitelerinden biri olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin (İMÜ) puan ve kontenjan verileri araştırılıyor. Bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları merak ediliyor. İşte İstanbul Medeniyet Üniversitesi bölümleri ve taban puanları…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.08.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 20:05