LGS tercih sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman? 2025 MEB Lise tercih sonuç ekranı açıldı mı?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2025 tercih süreci, 14 Temmuz'da başlamış ve 24 Temmuz tarihinde sona ermişti. Tercihlerin tamamlanmasının ardından milyonlarca öğrenci ve veli "LGS tercih sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte tüm detaylar…
LGS Tercih Sonuçları Henüz Açıklanmadı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS 2025 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi resmi olarak duyurdu. Buna göre, tercih sonuçları 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü ilan edilecek.
Bakanlık tarafından herhangi bir erken açıklama yapılmadı ve sonuçların bu tarihten önce açıklanması beklenmiyor.
Tercih Sonuçları Nereden Öğrenilecek?
Öğrenciler ve veliler LGS tercih sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden takip edebilecek. Sonuçlar, "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek ve tercih edilen okullara yerleşen öğrenciler buradan sonuçlarını kolayca sorgulayabilecek.
Nakil Süreci ve Tarihleri
Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirmeye esas birinci ve ikinci nakil başvuruları da başlayacak. Nakil tercihleri ve sonuçları şu tarihlerde yapılacak: