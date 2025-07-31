LGS tercih sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman? 2025 MEB Lise tercih sonuç ekranı açıldı mı?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan tercih süreci 24 Temmuz’da sona erdi. 2025-2026 eğitim öğretim yılında liseye başlayacak öğrenciler şimdi gözlerini sonuçlara çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak LGS tercih sonuçları için tarih belli oldu ancak “Sonuçlar erken açıklanır mı?” sorusu da gündemde. Peki 2025 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 31.07.2025 11:46 PAYLAŞ ABONE OL

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2025 tercih süreci, 14 Temmuz'da başlamış ve 24 Temmuz tarihinde sona ermişti. Tercihlerin tamamlanmasının ardından milyonlarca öğrenci ve veli "LGS tercih sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte tüm detaylar…

A Haber Foto Arşiv LGS Tercih Sonuçları Henüz Açıklanmadı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS 2025 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi resmi olarak duyurdu. Buna göre, tercih sonuçları 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü ilan edilecek.