İsrail'den NYT'nin manşete taşıdığı acı fotoğrafa "pişkin" sözler! Açlık silahına "genetik hastalık" kılıfı

Maariv Gazetesi'nin tepki çeken haberi

Adeta soykırımın aklanmaya çalışıldığı haberde çocuğun fotoğrafının "manipüle" edildiği belirtilerek "Görüntü manipülatif bir şekilde, kuşatma sonucu açlık çeken bir çocukmuş gibi sunulmuş, ancak aslında gelişmiş ülkelerde de görülen bilinen bir genetik hastalık. Trajik görüntüler haklı olarak güçlü duygular uyandırır, ancak nefret ve yalanları körüklemek için kötüye kullanıldığında faydadan çok zarar verir. Şefkatin propaganda için kullanılmasına izin vermeyin. Suçlamalarda bulunmadan önce gerçekleri kontrol edin." ifadeleri yer aldı.

GAZZE'DE KITLIK, ÖLÜM VE AÇLIK

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), İsrail'in ambargoları ve artan saldırıları sonucu kıtlıkla mücadele eden Gazze'deki son durum hakkında rapor yayımladı.Raporda, Gazze'nin neredeyse iki yıldır kıtlığın eşiğinde olduğu ancak İsrail'in giderek sıkılaştırdığı ablukalar başta olmak üzere son gelişmelerin durumu "dramatik şekilde kötüleştirdiği" vurgulandı.

"KITLIĞIN EN KÖTÜ SENARYOSU"

Krizin "ölümcül bir dönüm noktasına ulaştığı"na dikkat çekilen raporda, Gazze'de gıda tüketimi seviyesinin İsrail'in saldırılarının başlangıcından bu yana en düşük seviyeye gerilediği ve Gazze'de akut yetersiz beslenme oranlarının kıtlık eşiğini aştığı belirtildi. Gazze Şeridi'nde "kıtlığın en kötü senaryosunun" yaşandığı vurgulanan raporda, acil müdahale olmaması durumunda "ölümlerin artmasının" beklendiği bildirildi.

Raporda, İsrail'in artan hava ve kara saldırıları sebebiyle Gazze genelinde insanların gıdaya erişiminin artık endişe verici derecede düzensiz ve son derece tehlikeli durumda olduğu kaydedildi.