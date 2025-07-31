İsrail'den NYT'nin manşete taşıdığı acı fotoğrafa "pişkin" sözler! Açlık silahına "genetik hastalık" kılıfı
Abluka altına alınan Gazze'de soykırımın kanlı boyutları yaşanıyor. Terör devleti İsrail'in açlığı adeta bir silah olarak kullandığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 90'ı çocuk en az 159 kişi hayatını kaybetti. İsrailli Maariv Gazetesi ise The New York Times'ın manşetine taşıdığı Gazzeli bir çocuk ve annesinin fotoğrafı üzerinden soykırımı aklamaya kalktı. Fotoğrafta yer alan zayıflamış ve beslenememekten belirginleşmiş kemikleri görülürken söz konusu haberde çocuğun genetik bir hastalık nedeniyle bu durumda olduğu belirtilerek 'Aslında gelişmiş ülkelerde de görülen bilinen bir genetik hastalık. Daha önce İsrail'de tıbbi yardım aldıktan sonra, ileri tıbbi tedavi için İtalya'ya gönderildi.' denildi.
Ekim 2023'ten soykırım farklı ve dehşet boyutlarını yaşayan Gazze'de saldırıların yanı sıra açlık susuzluk da baş göstermeye başladı. Çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiği saldırılar bir yana bebekler çocuklar bu kez açlıktan ölmeye başladı.
İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.
AÇLIK VE SUSUZLUK SİLAH OLARAK KULLANILIYOR
Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 90'ı çocuk en az 159 kişi hayatını kaybetti. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.
Açlıktan ölenlerin sayısı artarken The New York Times'ın manşetine taşıdığı Gazzeli anne ve açlıktan adeta iskelete dönüşmüş çocuğun fotoğrafını taşıması İsrail'de öfkeye neden oldu. Bir önce hafta gazetenin manşetinde yer verdiği çarpıcı fotoğraf için İsrail Eski Başbakan Naftali Bennett, gazeteyi hedef alarak "kanlı iftira yaymakla" suçladı.
İsrailli yetkililerin "manipüle" veya "gerçeği yansıtmayan" dediği fotoğrafa ilişkin Maariv Gazetesi'ndeki bir yazı tepki çekti.
Yazıda, fotoğraftaki çocuğun 5 yaşında olduğu, Gazze'de ikamet ettiği belirtilerek "Küçük yaşta Kistik Fibroz adı verilen ciddi bir genetik hastalık teşhisi kondu. Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörü, 12 Haziran'da çocuğun annesi ve erkek kardeşiyle birlikte Ramon Havalimanı üzerinden Gazze'den transferini koordine ettiğini duyurdu. Çocuk, daha önce İsrail'de tıbbi yardım aldıktan sonra, ileri tıbbi tedavi için İtalya'ya gönderildi." denildi.
Adeta soykırımın aklanmaya çalışıldığı haberde çocuğun fotoğrafının "manipüle" edildiği belirtilerek "Görüntü manipülatif bir şekilde, kuşatma sonucu açlık çeken bir çocukmuş gibi sunulmuş, ancak aslında gelişmiş ülkelerde de görülen bilinen bir genetik hastalık. Trajik görüntüler haklı olarak güçlü duygular uyandırır, ancak nefret ve yalanları körüklemek için kötüye kullanıldığında faydadan çok zarar verir. Şefkatin propaganda için kullanılmasına izin vermeyin. Suçlamalarda bulunmadan önce gerçekleri kontrol edin." ifadeleri yer aldı.
GAZZE'DE KITLIK, ÖLÜM VE AÇLIK
Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), İsrail'in ambargoları ve artan saldırıları sonucu kıtlıkla mücadele eden Gazze'deki son durum hakkında rapor yayımladı.Raporda, Gazze'nin neredeyse iki yıldır kıtlığın eşiğinde olduğu ancak İsrail'in giderek sıkılaştırdığı ablukalar başta olmak üzere son gelişmelerin durumu "dramatik şekilde kötüleştirdiği" vurgulandı.
"KITLIĞIN EN KÖTÜ SENARYOSU"
Krizin "ölümcül bir dönüm noktasına ulaştığı"na dikkat çekilen raporda, Gazze'de gıda tüketimi seviyesinin İsrail'in saldırılarının başlangıcından bu yana en düşük seviyeye gerilediği ve Gazze'de akut yetersiz beslenme oranlarının kıtlık eşiğini aştığı belirtildi. Gazze Şeridi'nde "kıtlığın en kötü senaryosunun" yaşandığı vurgulanan raporda, acil müdahale olmaması durumunda "ölümlerin artmasının" beklendiği bildirildi.
Raporda, İsrail'in artan hava ve kara saldırıları sebebiyle Gazze genelinde insanların gıdaya erişiminin artık endişe verici derecede düzensiz ve son derece tehlikeli durumda olduğu kaydedildi.
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