Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları: 2025 YTÜ hangi bölüm kaç puanlar alıyor, kontenjanları neler?

2025 YKS tercih döneminin başlamasıyla birlikte, üniversite adayları gözlerini Türkiye'nin prestijli mühendislik üniversitelerinden biri olan Yıldız Teknik Üniversitesi'ne çevirdi. Bilhassa mühendislik, mimarlık gibi alanlarda tercih edilen YTÜ'nün güncel taban puanları ve başarı sıralamaları araştırılıyor.Peki hangi bölüm kaç puanla öğrenci kabul ediyor? İşte Yıldız Teknik Üniversitesi'ne ait taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjan detayları…