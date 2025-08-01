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Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları: 2025 YTÜ hangi bölüm kaç puanlar alıyor, kontenjanları neler?

YKS tercih kılavunuzun yayımlanmasıyla birlikte üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamaları araştırılmaya başlandı. Öğrenciler hayal ettikleri ve YKS sonuçlarına uygun üniversite arayışına girdi. Tercih döneminde öne çıkan ve araştırılan üniversitelerden biri de Yıldız Teknik Üniversitesi oluyor. Peki Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları neler? Hangi bölüm kaç puanla alım yapıyor? İşte merak edilenler ve kontenjan detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.08.2025 20:03 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 20:05
Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları: 2025 YTÜ hangi bölüm kaç puanlar alıyor, kontenjanları neler?

2025 YKS tercih döneminin başlamasıyla birlikte, üniversite adayları gözlerini Türkiye'nin prestijli mühendislik üniversitelerinden biri olan Yıldız Teknik Üniversitesi'ne çevirdi. Bilhassa mühendislik, mimarlık gibi alanlarda tercih edilen YTÜ'nün güncel taban puanları ve başarı sıralamaları araştırılıyor.Peki hangi bölüm kaç puanla öğrenci kabul ediyor? İşte Yıldız Teknik Üniversitesi'ne ait taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjan detayları…

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları: 2025 YTÜ hangi bölüm kaç puanlar alıyor, kontenjanları neler?

TERCİH KILAVUZU ERİŞİME AÇILDI

30 Temmuz 2025 tarihinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan resmi tercih kılavuzu, üniversite adaylarının bilinçli tercih yapabilmesi için önemli bir kaynak niteliği taşıyor. Kılavuzda, üniversitelerin 2025 yılı kontenjanları, önceki yılın yerleştirme sonuçları ve bölüm bazlı taban-tavan puanlarla başarı sıralamaları yer alıyor.

2025 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları: 2025 YTÜ hangi bölüm kaç puanlar alıyor, kontenjanları neler?

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin sayısal puan türüyle öğrenci alan bölümlerine ait 2024-2023-2022-2021 (4 yıllık) taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri…

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları: 2025 YTÜ hangi bölüm kaç puanlar alıyor, kontenjanları neler?

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin sayısal puan türüyle öğrenci alan bölümlerine ait 2024-2023-2022-2021 (4 yıllık) taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri…

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları: 2025 YTÜ hangi bölüm kaç puanlar alıyor, kontenjanları neler?

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin sayısal puan türüyle öğrenci alan bölümlerine ait 2024-2023-2022-2021 (4 yıllık) taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri…

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