Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları: 2025 YTÜ hangi bölüm kaç puanlar alıyor, kontenjanları neler?
YKS tercih kılavunuzun yayımlanmasıyla birlikte üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamaları araştırılmaya başlandı. Öğrenciler hayal ettikleri ve YKS sonuçlarına uygun üniversite arayışına girdi. Tercih döneminde öne çıkan ve araştırılan üniversitelerden biri de Yıldız Teknik Üniversitesi oluyor. Peki Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları neler? Hangi bölüm kaç puanla alım yapıyor? İşte merak edilenler ve kontenjan detayları...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.08.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 20:05