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CTE Personel Alımı | 1500 zabıt katibi alınacak: Zabıt katibi başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Adalet Bakanlığı, 2025 yılı için 1500 sözleşmeli zabıt katibi alımı gerçekleştirecek. Zabıt katibi personel alımı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Başvuruların nereden ve nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki başvurular ne zaman başlıyor, kimler başvuru yapabilir, şartlar neler? İşte merak edilen detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.07.2025 13:35 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 11:05
CTE Personel Alımı | 1500 zabıt katibi alınacak: Zabıt katibi başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Adalet Bakanlığı, Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında toplam 1500 zabıt katibi alımı yapacak. Hukuk ve adalet alanında kariyer hedefleyen binlerce aday, başvuru süreci ve sınav koşullarını araştırıyor. Mülakat ve sınav detayları merak ediliyor. Peki zabıt katibi alımı genel başvuru şartları neler? İşte CTE personel alımı başvuru tarihi ve merak edilenler…

CTE Personel Alımı | 1500 zabıt katibi alınacak: Zabıt katibi başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Zabıt Katibi Başvuruları Ne Zaman?

Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan ilana göre, zabıt katibi olmak isteyen adaylar için başvuru süreci 1 Ağustos 2025'te başladı. Başvuru alımları 15 Ağustos 2025 saat 23:59'a kadar devam edecek. Başvurular yalnızca https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden çevrim içi olarak yapılacak.

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CTE Personel Alımı | 1500 zabıt katibi alınacak: Zabıt katibi başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Zabıt Katibi Alımı İçin Genel Şartlar Neler?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 15 Ağustos 2025 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak.

g) Lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP3, ön lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP94 puan türlerinden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

CTE Personel Alımı | 1500 zabıt katibi alınacak: Zabıt katibi başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Zabıt Katibi Başvularında Özel Şartlar Aranıyor

Zabıt katibi olmak isteyen adayların, başvuracakları kontenjan türüne göre bazı özel nitelikleri taşıması gerekmektedir. İşte öncelikli mezuniyet kontenjanı ve genel mezuniyet kontenjanı için aranan kriterler:

📌 Öncelikli Mezuniyet Kontenjanına Başvuracaklar İçin Şartlar

🔹Bu kontenjana başvuracak adayların adalet alanında doğrudan eğitim almış olmaları gerekmektedir.

🔹Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, adalet ön lisans programları veya bu alana denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş lise ve meslek lisesi bölümlerinden mezun olmak.

🔹Sınavdan en az bir hafta önce Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanacak metinler arasından kura ile seçilecek bir metni, bilgisayar ortamında 3 dakika içerisinde, minimum 90 kelimeyi hatasız ve tekrar etmeksizin yazmak.

🔹Yazılan metinde yanlış kelime sayısı toplam kelimenin %25'ini geçmemeli.

🔹En fazla 21 kelime atlanabilir; 22 veya üzeri kelime atlanması durumunda sınav geçersiz sayılır.

🔹Metnin bütünlüğü korunmalı; anlamı bozacak tekrarlar ya da eksiklikler olmamalı.

🔹Adaylar sınavda F ya da Q klavye tercihi yapabilir. (Değerlendirme sırasında büyük/küçük harf kullanımı ve noktalama işaretleri dikkate alınmaz.)

📌 Genel Mezuniyet Kontenjanına Başvuracaklar İçin Şartlar

🔸Bu kontenjan, adalet eğitimi almamış ancak temel yeterlilikleri taşıyan adaylara yöneliktir.

🔸Adayların, lise veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış bir okuldan mezun olması gerekmektedir.

🔸Öncelikli mezuniyet kontenjanında geçerli olan başvuru şartları geçerli olacaktır.

CTE Personel Alımı | 1500 zabıt katibi alınacak: Zabıt katibi başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Sözlü Sınav Ne Zaman Yapılacak?

Zabıt katipliği adayları, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü sözlü sınava tabi tutulacak. Yoğunluk olması durumunda sözlü sınav sonraki günlerde de devam edebilecek.

Sözlü Sınavda Hangi Konular Sorulacak?

Adayların başarılı sayılabilmesi için 100 puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekiyor. Sözlü sınavda değerlendirilecek başlıklar şu şekilde:

a) İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan) puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.

İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken;

1) Genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatına ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur.

Başvuru ile ilgili detaylı bilgilere erişmek, zabıt katibi sayı, yer ve kontenjan verilerine ulaşmak için tıklayınız.

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