CTE Personel Alımı | 1500 zabıt katibi alınacak: Zabıt katibi başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Zabıt Katibi Başvularında Özel Şartlar Aranıyor

Zabıt katibi olmak isteyen adayların, başvuracakları kontenjan türüne göre bazı özel nitelikleri taşıması gerekmektedir. İşte öncelikli mezuniyet kontenjanı ve genel mezuniyet kontenjanı için aranan kriterler:

📌 Öncelikli Mezuniyet Kontenjanına Başvuracaklar İçin Şartlar

🔹Bu kontenjana başvuracak adayların adalet alanında doğrudan eğitim almış olmaları gerekmektedir.

🔹Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, adalet ön lisans programları veya bu alana denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş lise ve meslek lisesi bölümlerinden mezun olmak.

🔹Sınavdan en az bir hafta önce Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanacak metinler arasından kura ile seçilecek bir metni, bilgisayar ortamında 3 dakika içerisinde, minimum 90 kelimeyi hatasız ve tekrar etmeksizin yazmak.

🔹Yazılan metinde yanlış kelime sayısı toplam kelimenin %25'ini geçmemeli.

🔹En fazla 21 kelime atlanabilir; 22 veya üzeri kelime atlanması durumunda sınav geçersiz sayılır.

🔹Metnin bütünlüğü korunmalı; anlamı bozacak tekrarlar ya da eksiklikler olmamalı.

🔹Adaylar sınavda F ya da Q klavye tercihi yapabilir. (Değerlendirme sırasında büyük/küçük harf kullanımı ve noktalama işaretleri dikkate alınmaz.)

📌 Genel Mezuniyet Kontenjanına Başvuracaklar İçin Şartlar

🔸Bu kontenjan, adalet eğitimi almamış ancak temel yeterlilikleri taşıyan adaylara yöneliktir.

🔸Adayların, lise veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış bir okuldan mezun olması gerekmektedir.

🔸Öncelikli mezuniyet kontenjanında geçerli olan başvuru şartları geçerli olacaktır.