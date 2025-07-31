ABD- Rusya savaşı mı başlıyor? "Moskova'yı yıkarım" diyen Trump ne yapacak? | "Nükleer güce sahip ülkeler asla savaşmaz"

Gazeteci Murat özer ABD ve Rusya'nın nükleer güç olduğuna dikkat çekerek "Birbirlerinin asla ayaklarına basmıyorlar, sonra bize sanki savaş çıkacakmış gibi bu filmi seyrettiriyorlar. Tekrar ediyorum asla bir dünya savaşı çıkmayacak bu ülkeler arasında asla olmayacak. Çünkü bu ülkelerin tamamı nükleer güce sahip. Nükleer güce sahip ülkeler asla birbirleriyle savaşa tutulmazlar. Arada kalmış Filistin, Ukrayna, Afganistan gibi gariban insanların bulunduğu topraklar üzerinde birbirleriyle savaşıyormuş gibi yaparlar." dedi.

Gazeteci Murat Özer: Rusya ve ABD arasındaki gerilim soğuk savaştan beri olan bir gerilim. Bütün dünya bu tabloya bakınca yarın savaş çıkacak bir manzara var. Böyle olmadığını bütün o soğuk savaş iklimi boyunca da biz yaşadık. Dünyanın kriz bölgelerine bakın, mesela Afganistan'ın işgali ilgili olarak ABD ve Rusya karşı karşıya geldi mi? 2001'de işgal edildiğinde ABD Rusya'nın sınırındaki bir ülkeyi işgal ettiğinde Rusya'nın tepkisi ne oldu? Hiç.