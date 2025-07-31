ABD- Rusya savaşı mı başlıyor? "Moskova'yı yıkarım" diyen Trump ne yapacak? | "Nükleer güce sahip ülkeler asla savaşmaz"
ABD Başkanı Trump'ın geçtiğimiz haftalarda Putin'i Ukrayna'ya saldırmaktan caydırmak için Moskova'yı bombalamakla tehdit ettiğini söylediği ileri sürülmüştü.ABD ve Rusya arasında gerilim iyice tırmanırken Trump, geçtiğimiz günlerde, Rusya'nın Ukrayna ile bir anlaşma sağlaması için 10 gün süre vermiş, ABD'nin bir anlaşma sağlanamaması halinde Rusya'ya gümrük vergisi ve diğer tedbirleri uygulamaya başlayacağını açıklamıştı. İki ülke arasında tansiyon düşmezken ABD- Rusya savaşının olup olmayacağı veya bu sürecin nasıl bir hal alacağı merak konusu oldu. A Haber canlı yayınına katılan Gazeteci Murat Özer çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak 'Bize sanki savaş çıkacakmış gibi bu filmi seyrettiriyorlar. Tekrar ediyorum asla bir dünya savaşı çıkmayacak bu ülkeler arasında asla olmayacak. Çünkü bu ülkelerin tamamı nükleer güce sahip. Nükleer güce sahip ülkeler asla birbirleriyle savaşa tutulmazlar. Arada kalmış Filistin, Ukrayna, Afganistan gibi gariban insanların bulunduğu topraklar üzerinde birbirleriyle savaşıyormuş gibi yaparlar.' dedi.
Geçtiğimiz haftalarda Amerikan basın kuruluşu CNN, Donald Trump'ın 2024 seçim kampanyası kapsamında New York kenti ile Florida eyaletinde düzenlediği bağış toplama etkinliklerinde yaptığı basına kapalı konuşmalara ulaşmıştı.
RUSYA'YA PEŞ PEŞE TEHDİT: MOSKOVA'YI YIKARIM
Bu ses kayıtlarında Trump'ın, "Putin'e, 'Eğer Ukrayna'ya girersen Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım. Başka çarem yok.' dedim. O da bana inanmadığını söyledi ama bence yüzde 10 kadar inanmıştı." ifadeleri yer almıştı. Bu bomba iddia gündemde sıcaklığını korurken Rusya ile ABD arasında tansiyon" yükselmeye devam ediyor.
TRUMP'TAN PUTIN'E 10 GÜNLÜK MÜHLET
ABD, Rusya'ya Ukrayna ile anlaşması için son tarih verdi. ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı John Kelley, ABD Başkanı Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna ile anlaşması için 8 Ağustos'a kadar süre verdiği bildirdi. Trump, geçtiğimiz salı günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna ile bir anlaşma sağlaması için 10 gün süre vermiş, ABD'nin bir anlaşma sağlanamaması halinde Rusya'ya gümrük vergisi ve diğer tedbirleri uygulamaya başlayacağını açıklamıştı.
Gerilimin gittikçe tırmandığı iki ülke arasında bir savaş olup olmayacağı veya bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. A Haber'de Banu El'in sunumu ile yayınlananan Arka Plan programında çarpıcı değerlendirmeler yapıldı.
Gazeteci Murat özer ABD ve Rusya'nın nükleer güç olduğuna dikkat çekerek "Birbirlerinin asla ayaklarına basmıyorlar, sonra bize sanki savaş çıkacakmış gibi bu filmi seyrettiriyorlar. Tekrar ediyorum asla bir dünya savaşı çıkmayacak bu ülkeler arasında asla olmayacak. Çünkü bu ülkelerin tamamı nükleer güce sahip. Nükleer güce sahip ülkeler asla birbirleriyle savaşa tutulmazlar. Arada kalmış Filistin, Ukrayna, Afganistan gibi gariban insanların bulunduğu topraklar üzerinde birbirleriyle savaşıyormuş gibi yaparlar." dedi.
Gazeteci Murat Özer: Rusya ve ABD arasındaki gerilim soğuk savaştan beri olan bir gerilim. Bütün dünya bu tabloya bakınca yarın savaş çıkacak bir manzara var. Böyle olmadığını bütün o soğuk savaş iklimi boyunca da biz yaşadık. Dünyanın kriz bölgelerine bakın, mesela Afganistan'ın işgali ilgili olarak ABD ve Rusya karşı karşıya geldi mi? 2001'de işgal edildiğinde ABD Rusya'nın sınırındaki bir ülkeyi işgal ettiğinde Rusya'nın tepkisi ne oldu? Hiç.
İsrail Gazze'de korkunç soykırım uyguluyor ve Rusya normal şartlarda Filistin halkının yanında sürekli söylüyor ve İsrail'e karşı tepkili olduğunu. Daha doğrusu zaten İsrail ABD'nin bir parçası halime geldiği için ve bütün bu emperyal savaş onun tarafından yönlendirildiği için Rusya'nın çok daha bir şey söylemesini bekleriz değil mi? Ama öyle bir şey de yok. Aslında o çok kutuplu dünya denilen şey var ya çok kutuplu olunca, emperyal güç dağıtılımı gerçekleşince dünyanın biraz daha huzura erişeceğini sanıyoruz ama öyle bir şey yok hiç öyle olmadı zaten. 2. dünya savaşından beri hiç öyle bir dünya olmadı zaten gerçeğimiz bu.
(Trump) Bunun söylediği söz yani Irak'a söylediğiniz de bu blöf olmayabilir çünkü yapabilecek gücü var, Afganistan için söylediğinizde "gelir yok eder yıkarım" dediğinizde işte Afganistan işgalinde tüm 2. dünya savaşında kullanılan bombanın 2 katı miktarda Tor Bora dağlarına bomba attı ABD, 500 bin insan öldü.
Şimdi burası Rusya, Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş var ve bu uzun üredir devam ediyor. '48 saatte bitecek' demişlerdi bitmediğini gördük, Rusya'nın kolay kolay bitirilemeyeceğini gördük. Son birkaç yüz yılın en büyük ordusunu Almanya toplamıştı, Almanya'Nın elindeki ordu dünyanın güvenebileceği en büyük orduydu o Rusya'yı işgal edemedi. Onlar Rusya'yı işgal edebilir mi? Mümkün değil.
Bu emperyal güçler birbirlerinin ayaklarına basmazlar. Eğer bir yerde yok edilebileceğini gördüğü yapılar varsa ırak, Suriye, Afganistan, Filistin, Gazze, VS bunlar varsa onların dünyanın umurunda değildir. Orası eğer sömürülmeye müsaitse o zaman parçalayabilirler o tarafta siz devam edin bu tarafta biz devam edelim derler. Birbirlerinin asla ayaklarına basmıyorlar, sonra bize sanki savaş çıkacakmış gibi bu filmi seyrettiriyorlar. Tekrar ediyorum asla bir dünya savaşı çıkmayacak bu ülkeler arasında asla olmayacak. Çünkü bu ülkelerin tamamı nükleer güce sahip. Nükleer güce sahip ülkeler asla birbirleriyle savaşa tutulmazlar. Arada kalmış Filistin, Ukrayna, Afganistan gibi gariban insanların bulunduğu topraklar üzerinde birbirleriyle savaşıyormuş gibi yaparlar."
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