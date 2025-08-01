Milyoner'de riskin doruk noktasına ulaştığı anlar! "Çekilmek istemiyorum" diyerek sorusu yanıtladı: Bakın ne oldu

atv'nin yıllardır değişmeyen ve en çok sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da para ödüllerini dağıtmaya doymadı. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Milyoner'de bu hafta Yener Aras isimli yarışmacı program boyunca anlattığı yaşam mücadelesi ile izleyiciyi ekran başına kilitledi.