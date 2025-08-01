Viral Galeri Viral Tıkla Milyoner'de riskin doruk noktasına ulaştığı anlar! "Çekilmek istemiyorum" diyerek sorusu yanıtladı: Bakın ne oldu

Milyoner'de riskin doruk noktasına ulaştığı anlar! "Çekilmek istemiyorum" diyerek sorusu yanıtladı: Bakın ne oldu

atv ekranlarının yıllardır en çok sevilen ve ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster,bu haftada renkli yarışmacıları ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmaya katılan Yener Aras, yarışmadaki güçlü performansı ve anlattığı hayat hikayesiyle herkesi ilham olurken karşısına çıkan baraj sorusunda oldukça zor anlar yaşadı. Aras, soruda telefon joker hakkını kullanırken cevabı verememesi üzerine risk aldı ve soruyu yanıtladı. Peki Milyoner'de neler oldu? İşte o soru ve yarışmacının verdiği yanıt...

Giriş Tarihi: 01.08.2025 05:20 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 05:44
Milyoner’de riskin doruk noktasına ulaştığı anlar! Çekilmek istemiyorum diyerek sorusu yanıtladı: Bakın ne oldu

atv'nin yıllardır değişmeyen ve en çok sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da para ödüllerini dağıtmaya doymadı. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Milyoner'de bu hafta Yener Aras isimli yarışmacı program boyunca anlattığı yaşam mücadelesi ile izleyiciyi ekran başına kilitledi.

Milyoner’de riskin doruk noktasına ulaştığı anlar! Çekilmek istemiyorum diyerek sorusu yanıtladı: Bakın ne oldu

Yarışmacı atletizm ile uğraştığını ve Türkiye Şampiyonu olduğunu ifade ederken yaşadığı sakatlıktan dolayı antrenörlüğe devam ettiğini fakat sporu hiçbir zaman bırakmadığını belirtti.

Milyoner’de riskin doruk noktasına ulaştığı anlar! Çekilmek istemiyorum diyerek sorusu yanıtladı: Bakın ne oldu

HAYAT HİKAYESİYLE ÖRNEK OLDU

Yarışmacı Yener Aras, yaşadığı sakatlık sonrası engelli bir birey olarak hayatına kaldığı yerden devam ettiğini vurgularken kendinden küçük gençlere "Asla pes etmeyin" mesajını verdi. Hayata sıkı sıkıya bağlandığı belirten Aras, anlattığı hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlerken öte yandan herkese örnek oldu.

Milyoner’de riskin doruk noktasına ulaştığı anlar! Çekilmek istemiyorum diyerek sorusu yanıtladı: Bakın ne oldu

EDEBİYAT SORUSU OLDUKÇA ZORLADI

Yarışmacı, baraj sorusunda karşısına çıkan "Tüneldeki Çocuk" adlı hikayenin yazarı kimdir?" sorusunda oldukça zorlandı. Telefon jokerini kullanan Aras, süresi yetmeyince riske girerek soruyu yanıtlamayı seçti.

Milyoner’de riskin doruk noktasına ulaştığı anlar! Çekilmek istemiyorum diyerek sorusu yanıtladı: Bakın ne oldu

TELEFON JOKERİNİ KULLANDI

Edebiyat sorusunda şıklar arasında kalan yarışmacı, doğru yanıtı verebilmek için telefon joker hakkını kullandı.

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