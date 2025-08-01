YKS tercihi yapmadan önce mutlaka bakın! Üniversiteler tek tek duyurdu: Kontenjanlar düştü! İstanbul, Ankara, Akdeniz, Anadolu...
ÖSYM'nin yayımladığı 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, bu yıl üniversite adaylarını zor bir tabloyla karşı karşıya bıraktı. Lisans ve ön lisans kontenjanlarında toplam 184 binlik bir daralma yaşanırken, özellikle hukuk fakültelerinde hem kontenjanlar neredeyse yarı yarıya azaltıldı hem de başarı sırası şartı ilk 100 bine çekildi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.08.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 20:04