YKS tercihi yapmadan önce mutlaka bakın! Üniversiteler tek tek duyurdu: Kontenjanlar düştü! İstanbul, Ankara, Akdeniz, Anadolu...

Kontenjanlarda 184 Binlik Azalma

NTV'de yer alan habere göre, üniversite kontenjanlarındaki ciddi daralma oldu. Geçen yıl 1 milyon 21 bin olan toplam kontenjan sayısı bu yıl 837 bin 884'e geriledi. Böylece hem lisans hem de ön lisans düzeyinde yüzde 18'lik bir düşüş yaşandı.

Okul birincileri için 18.480

Şehit ve gaziler için 4.045

Depremzede adaylar için 9.141

34 yaş üstü kadın adaylar için 11.678

Bu kontenjanlar dahil olmak üzere toplam sayı 837 bin 884'te kaldı.