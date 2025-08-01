Viral Galeri Viral Liste YKS tercihi yapmadan önce mutlaka bakın! Üniversiteler tek tek duyurdu: Kontenjanlar düştü! İstanbul, Ankara, Akdeniz, Anadolu...

YKS tercihi yapmadan önce mutlaka bakın! Üniversiteler tek tek duyurdu: Kontenjanlar düştü! İstanbul, Ankara, Akdeniz, Anadolu...

ÖSYM'nin yayımladığı 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, bu yıl üniversite adaylarını zor bir tabloyla karşı karşıya bıraktı. Lisans ve ön lisans kontenjanlarında toplam 184 binlik bir daralma yaşanırken, özellikle hukuk fakültelerinde hem kontenjanlar neredeyse yarı yarıya azaltıldı hem de başarı sırası şartı ilk 100 bine çekildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.08.2025 20:03 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 20:04
YKS tercihi yapmadan önce mutlaka bakın! Üniversiteler tek tek duyurdu: Kontenjanlar düştü! İstanbul, Ankara, Akdeniz, Anadolu...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için merakla beklenen "Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nu yayımladı. Ancak kılavuz bu yıl için yalnızca ön bilgilendirme niteliğinde. ÖSYM, adaylara kesin tercihlerini yapmadan önce tercih dönemi içinde güncellenmiş kılavuzu yeniden incelemeleri ve yapılan duyuruları takip etmeleri uyarısında bulundu.

YKS tercihi yapmadan önce mutlaka bakın! Üniversiteler tek tek duyurdu: Kontenjanlar düştü! İstanbul, Ankara, Akdeniz, Anadolu...

Takvime göre üniversite tercih süreci 1 Ağustos'ta (bugün) başladı. Tercihler 13 Ağustos'ta sona erecek.

YKS tercihi yapmadan önce mutlaka bakın! Üniversiteler tek tek duyurdu: Kontenjanlar düştü! İstanbul, Ankara, Akdeniz, Anadolu...

Kontenjanlarda 184 Binlik Azalma

NTV'de yer alan habere göre, üniversite kontenjanlarındaki ciddi daralma oldu. Geçen yıl 1 milyon 21 bin olan toplam kontenjan sayısı bu yıl 837 bin 884'e geriledi. Böylece hem lisans hem de ön lisans düzeyinde yüzde 18'lik bir düşüş yaşandı.

Okul birincileri için 18.480

Şehit ve gaziler için 4.045

Depremzede adaylar için 9.141

34 yaş üstü kadın adaylar için 11.678

Bu kontenjanlar dahil olmak üzere toplam sayı 837 bin 884'te kaldı.

YKS tercihi yapmadan önce mutlaka bakın! Üniversiteler tek tek duyurdu: Kontenjanlar düştü! İstanbul, Ankara, Akdeniz, Anadolu...

Geçen yıl 483 bin olan lisans (4 yıllık) programlarının kontenjanı 438 bine düştü. İki yıllık ön lisans programlarında ise kayıp daha büyük; yüzde 25'lik azalma ile kontenjan 538 binden 399 bine geriledi.

YKS tercihi yapmadan önce mutlaka bakın! Üniversiteler tek tek duyurdu: Kontenjanlar düştü! İstanbul, Ankara, Akdeniz, Anadolu...

Hukukta Sıralama Daraldı

Bu yıl hukuk fakültelerine girmek daha zor olacak. Önceki yıllarda ilk 125 bin içinde olma şartı, 2025-YKS ile birlikte ilk 100 bine çekildi. Mühendislik, mimarlık ve tıp gibi diğer başarı sıralaması şartı bulunan bölümlerde ise mevcut düzenleme korundu.

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