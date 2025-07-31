Viral Galeri Viral Liste ÖĞRETMEN TAYİN TERCİH EKRANI | 2025 MEB öğretmenlerin il dışı atama tercihleri nereden, nasıl yapılır?

ÖĞRETMEN TAYİN TERCİH EKRANI | 2025 MEB öğretmenlerin il dışı atama tercihleri nereden, nasıl yapılır?

Öğretmenler için iller arası mazerete bağlı tayin süreci tüm hızıyla sürüyor. Aile birliği, sağlık, can güvenliği ve engellilik gibi gerekçelerle görev yerini değiştirmek isteyen öğretmenler, 18-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında ön başvurularını tamamladı. Şimdi ise süreç tercih aşamasına geçti. Peki 2025 yılı mazerete bağlı il dışı atama tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.07.2025 10:07 Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 14:37
ÖĞRETMEN TAYİN BAŞVURU EKRANI | 2025 MEB öğretmenlerin il dışı atama başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu çerçevesinde özür grubu atamaları takvime uygun şekilde ilerliyor. İlk aşamada ön başvurularını tamamlayan öğretmenler için şimdi gözler tercih sürecine çevrildi.

ÖĞRETMEN TAYİN BAŞVURU EKRANI | 2025 MEB öğretmenlerin il dışı atama başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Tercih başvuruları 31 Temmuz'da açıldı

MEB takvimine göre iller arası mazeret tayinlerinde ikinci aşama olan tercih başvuruları 31 Temmuz 2025'te başladı.

5 Ağustos 2025 saat 16.00'ya kadar devam edecek başvurularda, ilk aşamada onayı alınmış öğretmenler tercih ekranı üzerinden istedikleri eğitim kurumlarını seçecek.

ÖĞRETMEN TAYİN BAŞVURU EKRANI | 2025 MEB öğretmenlerin il dışı atama başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Bu süreçte başvurular, elektronik ortamda doldurulan form ile "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinden yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüklerine teslim edilecek.

ÖĞRETMEN TAYİN BAŞVURU EKRANI 2025 MEB

ÖĞRETMEN TAYİN BAŞVURU EKRANI | 2025 MEB öğretmenlerin il dışı atama başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Tercihler nasıl değerlendirilecek?

Mazeret grubu atamalarında, öğretmenlerin puan üstünlüğü esas alınacak. Hizmet puanı eşit olan adaylar arasında ise sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresine, mesleğe başlama tarihine bakılacak. Bu kriterlerin de eşit çıkması durumunda atama bilgisayar kurası ile belirlenecek.

ÖĞRETMEN TAYİN BAŞVURU EKRANI | 2025 MEB öğretmenlerin il dışı atama başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Hangi kurumlar tercih edilebilecek?

Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ilde tercih ekranında açılan tüm eğitim kurumlarını seçebilecek. Ancak ilan edilen kurumlar arasında "boşalması muhtemel" olarak listelenen ve atama sonucunda kadrosu boşalmayan okullara yapılan tercihler geçerli sayılmayacak.

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