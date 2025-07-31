ÖĞRETMEN TAYİN TERCİH EKRANI | 2025 MEB öğretmenlerin il dışı atama tercihleri nereden, nasıl yapılır?

Öğretmenler için iller arası mazerete bağlı tayin süreci tüm hızıyla sürüyor. Aile birliği, sağlık, can güvenliği ve engellilik gibi gerekçelerle görev yerini değiştirmek isteyen öğretmenler, 18-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında ön başvurularını tamamladı. Şimdi ise süreç tercih aşamasına geçti. Peki 2025 yılı mazerete bağlı il dışı atama tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi