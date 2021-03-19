İbrahim Kendirci’den şaşırtan Kavak Yelleri itirafı!

Yeni projeler üzerinde çalıştığını belirten Kendirci, Kavak Yelleri'ni çektiği yıllara dair, "Gençliğim! Çok karizmatiktik o zamanlar. Babam bile bazen ağzından kaçırıp Deniz derdi bana. Geçen hafta Melek Mosso klibi çekiyorduk, orada görüntü yönetmeni kameralarla çalışırken, "Deniz biraz daha sağa gider misin?" falan dedi. Bir keresinde de evinde televizyon olmadığını söyleyen hocam bana dersteyken "Deniz sen cevap ver" demişti" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyanın hem çağımıza hem de oyunculuk mesleğine etkileri hakkında dikkat çeken yorumlarda bulunan İbrahim Kendirci, "Sosyal medyaya karşı ölçülü bir tavrım olsun, öyle devam etsin istiyorum. Sosyal medya kullansam dahi bunu nitelikli içerikler için kullanma konusunda çaba sarf ediyorum. Artık her şey sosyal medya üzerinden değerlendiriliyor. Sahnen bitiyor twitter'a bir girip bakıyorsun anında yorumlar alıyorsun. Her şeye anında eleştiri yapılıyor ve bir de birbirimizi hiç sevmiyoruz çünkü kendimizi çok sevmek için uğraşıyoruz, öyle bir çağdayız. Bu çok tehlikeli bir durum, hepimiz kendimizi dışarıya karşı çok seviyoruz. Öyle narsist bir çağın ortasındayız ki ısırılmış elmayı hepimiz cebimize koyduk, kalbimizde taşıyoruz ve onsuz yapamıyoruz." dedi.