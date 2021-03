İbrahim Kendirci’den şaşırtan Kavak Yelleri itirafı!

Galiba önemli ya evet. Ben sektöre başladığımda bugünkü gibi sosyal medya olsaydı zaten Justin Bieber bendim! Gülmeyin! Kamera arkası çok kalabalık şu an siz göremiyorsunuz ama herkes gülüyor şu anda. Artık her şey sosyal medya üzerinden değerlendiriliyor. Sahnen bitiyor twitter'a bir girip bakıyorsun anında yorumlar alıyorsun. Her şeye anında eleştiri yapılıyor ve bir de birbirimizi hiç sevmiyoruz çünkü kendimizi çok sevmek için uğraşıyoruz, öyle bir çağdayız. Bu çok tehlikeli bir durum, hepimiz kendimizi dışarıya karşı çok seviyoruz. Aynanın karşısına geçip sürekli bir yerlerimizi yaptırmak istiyorum diyerek gezen insanlar olduk. Öyle narsist bir çağın ortasındayız ki ısırılmış elmayı hepimiz cebimize koyduk, kalbimizde taşıyoruz ve onsuz yapamıyoruz. Sağ ayak bileğini bir yerde unutursun da onu unutmazsın yani öyle bir durum.

BABAM BİLE BANA DENİZ DERDİ!

Kavak Yelleri'ni nasıl izliyorduk öyle!

Gençliğim! Çok karizmatiktik o zamanlar. Babam bile bazen ağzından kaçırıp Deniz derdi bana. Geçen hafta Melek Mosso klibi çekiyorduk, orada görüntü yönetmeni kameralarla çalışırken Deniz biraz daha sağa gider misin falan dedi. Bir keresinde de evinde televizyon olmayan hocam bana dersteyken Deniz sen cevap ver demişti. Dedim hocam bırakın izlemeyi fan club'ı olmuşsunuz!