TEKNOFEST şöleni başladı! Dünyanın en büyük teknoloji festivali start aldı! ahaber.com.tr alandan aktarıyor

09:10 17 Eylül 2025

Bugüne kadar birçok etkinliğiyle 11 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST, İstanbul'da da miniklerden gençlere, ailelerden teknoloji tutkunlarına kadar her yaştan ziyaretçiye yönelik aktiviteleri 5 gün boyunca ziyaretçilerle buluşturacak.

Festivalde hava gösterileri, konserler, sahne gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri gibi birçok deneyim yer alacak.

Festival kapsamında ayrıca Türk rock müziği sanatçısı Kıraç 19 Eylül'de saat 19.00’da festival sahnesinde sevenleriyle buluşacak.