TEKNOFEST şöleni başladı! Dünyanın en büyük teknoloji festivali start aldı! ahaber.com.tr alandan aktarıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğinde bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olarak bugün İstanbul Atatürk Havalimanı’nda teknoloji meraklılarına kapılarını açıyor. 21 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST alanına ziyaretçi giriş-çıkışları ise 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek. ahaber.com.tr'den Büşra Arga ve Beyza Nur Özdelen'in birbirinden özel röportajlarla alanda olacağı TEKNOFEST'te hava gösterileri, konserler, sahne gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler gibi sayısız etkinlik yapılacak.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde 13. kez düzenlenecek olan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, teknoloji tutkunlarını bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda buluşacak.
KATILIM İÇİN NE GEREKİYOR?
TEKNOFEST İstanbul, havacılık ve savunma sanayisinin hava gösterilerine de sahne olacak. SOLOTÜRK, Türk Yıldızları'nın gösteri yapacağı festivalde, F-16 savaş uçakları da uçuş gerçekleştirecek.
Festivalde ATAK helikopterleri, Hürkuş, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI da yer alacak.
Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST İstanbul'a giriş yapabilmek için ziyaretçilerin çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor. Etkinlik alanına ziyaretçi giriş-çıkışları ise 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek.
Festival alanına ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanılması, ziyaretçiler için hızlı ve kolay erişim imkanı sağlayacak.
TEKNOFEST İstanbul ve ziyaretçi kaydı konusunda detaylı bilgiye "www.teknofest.org" adresinden ulaşılabiliyor.
BİRBİRİNDEN ÖZEL ETKİNLİKLER VATANDAŞLARI BEKLİYOR
Bugüne kadar birçok etkinliğiyle 11 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST, İstanbul'da da miniklerden gençlere, ailelerden teknoloji tutkunlarına kadar her yaştan ziyaretçiye yönelik aktiviteleri 5 gün boyunca ziyaretçilerle buluşturacak.
Festivalde hava gösterileri, konserler, sahne gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri gibi birçok deneyim yer alacak.
Festival kapsamında ayrıca Türk rock müziği sanatçısı Kıraç 19 Eylül'de saat 19.00’da festival sahnesinde sevenleriyle buluşacak.
TEKNOFEST RÜZGARI BAŞLADI
TEKNOFEST İstanbul bugünden itibaren 21 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek festival, yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.
TEKNOFEST İstanbul, kritik alanlarda teknolojik gelişimi destekleyen yarışma kategorileriyle öne çıkarken, 58 ana ve 137 alt kategoride gerçekleştirilecek yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar 85 milyon TL'nin üzerinde maddi destekten yararlanacak. Dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek.
