Türk Yıldızları nefes kesti

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açtı. Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen festivalin ilk saatlerinde Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi. İstanbul semalarında yapılan göz dolduran gösteri zaman zaman kokpit kamerasına da yansıdı. Uçuş, alanı dolduran vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.