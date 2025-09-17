17 Eylül 2025, Çarşamba

Ufkumuzu daha da genişlettik
Ufkumuzu daha da genişlettik

"Ufkumuzu daha da genişlettik"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2025 12:38
Güncelleme:17.09.2025 12:38
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğinde bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olarak bugün İstanbul Atatürk Havalimanı’nda teknoloji meraklılarına kapılarını açıyor. 21 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST alanına ziyaretçi giriş-çıkışları ise 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek. ahaber.com.tr'den Büşra Arga ve Beyza Nur Özdelen'in birbirinden özel röportajlarla alanda olacağı TEKNOFEST'te hava gösterileri, konserler, sahne gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler gibi sayısız etkinlik yapılacak.
