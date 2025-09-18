18 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları "Atak" TEKNOFEST sahnesinde
Atak TEKNOFEST sahnesinde

"Atak" TEKNOFEST sahnesinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.09.2025 12:21
Güncelleme:18.09.2025 12:22
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif helikopterleri, Türk ordusunun caydırıcı gücü olarak öne çıkıyor.
Atak TEKNOFEST sahnesinde
8 yaşındakı Mirza projesini ahaber.com.tr’ye anlattı
8 yaşındakı Mirza projesini ahaber.com.tr'ye anlattı
Atak TEKNOFEST sahnesinde
"Atak" TEKNOFEST sahnesinde
Rumların silahlanması tehlikeli sonuçlar doğurur
"Rumların silahlanması tehlikeli sonuçlar doğurur"
TEKNOFEST İstanbul’dayız çok heyecanlıyız
"TEKNOFEST İstanbul'dayız çok heyecanlıyız"
T-129 Atak Teknofest’te gösteri uçuşu yaptı
T-129 Atak Teknofest’te gösteri uçuşu yaptı
Kudüs’ün kayıtlarını A Haber ekrana getirdi
Kudüs’ün kayıtlarını A Haber ekrana getirdi
Kılıçdaroğlu ve Özel görüşür mü?
Kılıçdaroğlu ve Özel görüşür mü?
İngilizlerden Trump’a ’kral’ sofrası!
İngilizlerden Trump'a 'kral' sofrası!
Başkan Erdoğan Mahmud Abbas’ı kabul edecek
Başkan Erdoğan Mahmud Abbas'ı kabul edecek
51 DEAŞ şüphelisini yakaladık
"51 DEAŞ şüphelisini yakaladık"
İsrail’e verilmeyen Siloam yazıtının önemi ne?
İsrail’e verilmeyen Siloam yazıtının önemi ne?
Gürsel Tekin için kritik tarih 26 Eylül
Gürsel Tekin için kritik tarih 26 Eylül
Daha Fazla Video Göster