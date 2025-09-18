SOLOTÜRK’ün TEKNOFEST’te nefes kesen gösteri uçuşunu ahaber.com.tr görüntüledi

İstanbul’da dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2’nci gününde devam ederken ahaber.com.tr'den Büşra Arga ise alandan gelişmeleri aktarıyor. Yoğun ilginin olduğu festivalde SOLOTÜRK ekibi adeta görsel şölen sundu. O anları ise ekibimiz görüntüledi. Nefes kesen görüntülerde SOLOTÜRK pilotları tarafından F-16 uçağı ile gerçekleştirilen manevralar yer aldı.