SOLOTÜRK’ün TEKNOFEST’te nefes kesen gösteri uçuşunu ahaber.com.tr görüntüledi

SOLOTÜRK'ün TEKNOFEST’te nefes kesen gösteri uçuşunu ahaber.com.tr görüntüledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2025 19:17
Güncelleme:18.09.2025 19:18
İstanbul’da dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2’nci gününde devam ederken ahaber.com.tr'den Büşra Arga ise alandan gelişmeleri aktarıyor. Yoğun ilginin olduğu festivalde SOLOTÜRK ekibi adeta görsel şölen sundu. O anları ise ekibimiz görüntüledi. Nefes kesen görüntülerde SOLOTÜRK pilotları tarafından F-16 uçağı ile gerçekleştirilen manevralar yer aldı.
