Teknofest heyecanı sürüyor! Solo Türk pilotları A Haber'de
Teknofest heyecanı sürüyor! Solo Türk pilotları A Haber’de

Giriş: 19.09.2025 15:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bugün katılması beklenen Teknofest'te üçüncü gün heyecanla devam ediyor. Festivalde ilgiyle izlenen Solo Türk pilotları A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca’ya özel açıklamalarda bulundu.
