"En büyük umut kaynağımız"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğinde bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olarak bugün İstanbul Atatürk Havalimanı’nda teknoloji meraklılarına kapılarını açtı. 21 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST alanına ziyaretçi giriş-çıkışları ise 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek. ahaber.com.tr'den Büşra Arga ve Beyza Nur Özdelen'in birbirinden özel röportajlarla alanda olacağı TEKNOFEST'te hava gösterileri, konserler, sahne gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler gibi sayısız etkinlik yapılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ahaber.com.tr'ye konuşurken "Buraya 100 binlerin, milyonların yeniden akın etmesi bizim gelecek adına en önemli umut kaynağımız." ifadelerini kullandı.