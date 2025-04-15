CANLI | Sırrı Süreyya Önder 10 saatlik ameliyat geçirdi! Sağlık durumu nasıl? Doktorundan açıklama...

20:55 16 Nisan 2025

Hayati tehlikesi süren Önder'i ameliyat eden Prof. Dr. Ertan Sağbaş, son duruma ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

"KANAMASI DURDU GİBİ"

"Bizi umutlandıran bir iki parametre var." diyen Sağbaş, "Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var. Kanaması durdu gibi." diye konuştu.

"ÖNDER, KIZI YANINA GİRDİĞİNDE TEPKİ VERDİ"

Önder'in ameliyatına giren Prof. Dr. Ertan Sağbaş, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a verdiği bilgi de şöyle konuştu: "Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var ve kanaması durdu gibi. Kendi kendine nefes almaya çalışır gibi bir durum var. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi. Bunlar iyi şeyler ama kalbinin sağ tarafında basmama olayı devam ediyor. Vücut fonksiyonlarını üstlenen makine kalbin ve akciğerin görevini üstleniyor."

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde ameliyat edilen Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastane önünde bekleyen basın mensuplarına açıklama yaptı. Önder'in dün 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanenin acil ünitesine ulaştırıldığını anlatan Çiftçi, acil serviste yaklaşık 10 dakika süren kalp-akciğer masajı sonrası spontan dolaşımın sağlandığını aktardı.

Nabız alınmasının ardından acil ekokardiyografi sonucunda tip 1 aort diseksiyonu tanısı konulduğunu belirten Çiftçi, "Tip 1 aort diseksiyonu kalpten çıkan ana aorta, arkus aorta ve inen aortayı içeren tüm aorta katları içerisine kanamadır. Takiben 23.05'te hastamızın yeniden ritim bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur. Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35'te operasyon başlamıştır. Operasyonumuz 12 saat sürmüştür." ifadesini kullandı.