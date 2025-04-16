Numan Kurtulmuş: Temennimiz sağlığına kavuşması!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Sırrı Süreyya Önder için hastanede doktorlardan bilgi aldı. Numan Kurtulmuş, ardından basına açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Şu anda durumu ciddiyetini koruyor. Sırrı Süreyya kardeşimiz insan olarak fevkalade insan. Onun bu insani özellikleri kısa süre içerisinde insanlar tarafından ortaya konuldu. Bir bekleme dönemi olacağı anlaşılıyor. Dua ediyoruz. Şafi olan Cenab-ı Allah'tır. Ümit ediyoruz ki kısa süre içerisinde olumlu yanıt alırız" dedi.

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