AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Sırrı Süreyya Önder’i A Haber’de anlattı: Sağlığına kavuşmasını ümit ediyoruz

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün akşam saatlerinde yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle İstanbul’da hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde aort damarında yırtılma tespit edilen Önder, acil olarak ameliyata alındı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Önder ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

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