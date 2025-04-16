16 Nisan 2025, Çarşamba
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Sırrı Süreyya Önder'i A Haber’de anlattı: Sağlığına kavuşmasını ümit ediyoruz
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün akşam saatlerinde yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle İstanbul’da hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde aort damarında yırtılma tespit edilen Önder, acil olarak ameliyata alındı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Önder ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.