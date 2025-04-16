16 Nisan 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Sırrı Süreyya Önder’in doktoru Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun'dan A Haber’e özel açıklamalar
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. A Haber yayınına katılan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, Önder'in geçirdiği rahatsızlıkla ilgili açıklamalarda bulundu.