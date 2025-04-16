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Sırrı Süreyya Önder’in doktoru Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun’dan A Haber’e özel açıklamalar

Sırrı Süreyya Önder’in doktoru Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun'dan A Haber’e özel açıklamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.04.2025 08:48
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. A Haber yayınına katılan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, Önder'in geçirdiği rahatsızlıkla ilgili açıklamalarda bulundu.
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Sırrı Süreyya Önder’in doktoru Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun’dan A Haber’e özel açıklamalar
Önder’in doktorundan A Haber’e özel açıklamalar
Önder’in doktorundan A Haber’e özel açıklamalar
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