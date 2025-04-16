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Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? DEM’den ameliyat devam ediyor açıklaması

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? DEM'den ameliyat devam ediyor açıklaması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.04.2025 08:26
Güncelleme:16.04.2025 08:27
İmralı heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün (15 Nisan Salı) akşam saatlerinde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Aort damarındaki yırtılma nedeniyle ameliyata alınan Sırrı Süreyya Önder’in sabah saatlerinde ameliyatı sona erdiği iddia edildi ancak DEM’den konuyla ilgili açıklama geldi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan hastane önünde basın mensuplarının karşısına geçerek, “Ameliyat henüz bitmedi. Doktorların öngördüğü şekilde devam ediyor.” dedi.
Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? DEM’den ameliyat devam ediyor açıklaması
DEM’den ameliyat devam ediyor açıklaması
DEM'den ameliyat devam ediyor açıklaması
Sırrı Süreyya Önder’in ameliyatı sona erdi
Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı sona erdi
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