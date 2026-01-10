Pakistan’dan Maduro'ya destek Netanyahuya tepki: Türkiye alıp hesabını sorsun
Katil İsrail'in Gazze'deki saldırıları sürerken Türkiye, ilk günden bu yana mazlumların yanında duruyor. ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırmasına tepki gösteren Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu da ABD veya Türkiye'nin yakalayıp adalet önüne çıkarması gerektiğini söyleyerek, 'Türkiye onu alıp Ankara'ya götürsün ve Filistinlilerin hesabını sorsun' dedi.
Giriş Tarihi: 10.01.2026 20:25
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 20:49