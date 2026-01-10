Pakistan’dan Maduro'ya destek Netanyahuya tepki: Türkiye alıp hesabını sorsun

TÜRKİYE'NİN DİPLOMASİ GİRİŞİMLERİ

İsrail ordusu, iki yıllık süreçte Gazze'deki altyapının yüzde 90'ından fazlasını yok etti. Konutlar, hastaneler, ibadethaneler, su ve elektrik hatları tamamen tahrip edildi. Defalarca yerinden edilen Filistinliler, yoğun bombardıman altında dar ve aşırı kalabalık bölgelerde hayatta kalmaya çalıştı. Saldırılar yalnızca can kaybına değil, yaklaşık 70 milyar dolar maddi yıkıma da yol açtı. Gazze'de ateşkes çağrılarında Türkiye'nin diplomatik çabaları belirleyici oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen temaslar, hem İslam dünyasında hem de uluslararası arenada destek buldu.