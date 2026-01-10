Viral Galeri Viral Liste Pakistan’dan Maduro'ya destek Netanyahuya tepki: Türkiye alıp hesabını sorsun

Pakistan’dan Maduro'ya destek Netanyahuya tepki: Türkiye alıp hesabını sorsun

Katil İsrail'in Gazze'deki saldırıları sürerken Türkiye, ilk günden bu yana mazlumların yanında duruyor. ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırmasına tepki gösteren Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu da ABD veya Türkiye'nin yakalayıp adalet önüne çıkarması gerektiğini söyleyerek, 'Türkiye onu alıp Ankara'ya götürsün ve Filistinlilerin hesabını sorsun' dedi.

Giriş Tarihi: 10.01.2026 20:25 Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 20:49
Pakistan’dan Netanyahu tepkisi: Türkiye alıp hesabını sorsun

Katil İsrail, Gazze'de çocuk genç yaşlı demeden katliamlarını sürdürürken Türkiye ise ilk günden itibaren hem diplomasi masasında hem de sahada mazlumların yanında durmaya devam ediyor.

Pakistan’dan Netanyahu tepkisi: Türkiye alıp hesabını sorsun

TÜRKİYE'NİN DİPLOMASİ GİRİŞİMLERİ
İsrail ordusu, iki yıllık süreçte Gazze'deki altyapının yüzde 90'ından fazlasını yok etti. Konutlar, hastaneler, ibadethaneler, su ve elektrik hatları tamamen tahrip edildi. Defalarca yerinden edilen Filistinliler, yoğun bombardıman altında dar ve aşırı kalabalık bölgelerde hayatta kalmaya çalıştı. Saldırılar yalnızca can kaybına değil, yaklaşık 70 milyar dolar maddi yıkıma da yol açtı. Gazze'de ateşkes çağrılarında Türkiye'nin diplomatik çabaları belirleyici oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen temaslar, hem İslam dünyasında hem de uluslararası arenada destek buldu.

Pakistan’dan Netanyahu tepkisi: Türkiye alıp hesabını sorsun

PAKİSTAN'DAN NETANYAHU TEPKİSİ: TÜRKİYE ALIP HESABINI SORSUN

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu hukuki süreç olmadan alıkoymasına tepki gösteren Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf, katıldığı bir televiyon kanalında İsrail Başbakanı Netanyahu'yu da ABD veya Türkiye'nin yakalayıp adalet önüne çıkarması gerektiğini söyledi.

Pakistan’dan Netanyahu tepkisi: Türkiye alıp hesabını sorsun

Bir televizyon programında konuşan Asıf, program sunucusu Hamid Mir'in Netanyahu'nun durumu hakkındaki sorusu üzerine, ABD'nin "insanlık dostu" olduğunu iddia ediyorsa bu "firariyi" yakalayarak yargılaması gerektiğini söyledi.

Pakistan’dan Netanyahu tepkisi: Türkiye alıp hesabını sorsun

"DUA EDİN Kİ TÜRKİYE ONU ALIP GÖTÜRSÜN FİLİSTİNLİLERE YAPILANLARIN HESABINI SORSUN"

Mir'in, "Peki Türkiye Netanyahu'yu alıp Ankara'ya götürürse bu yasa dışı olmaz mı?" sorusuna yanıt veren Asıf, "Dua edin böyle olsun. Dua edin ki Türkiye onu alıp götürsün ve Filistinlilere yapılanların hesabını sorsun, bu defteri kapatsın" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA