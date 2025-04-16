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Vali Gül’den Sırrı Süreyya Önder’i ziyareti sonrası açıklama: Ameliyat 6-7 saat sürecek

Vali Gül'den Sırrı Süreyya Önder'i ziyareti sonrası açıklama: Ameliyat 6-7 saat sürecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.04.2025 02:15
İstanbul Valisi Davut Gül, akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ameliyatta olan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyye Önder'i ziyarette bulundu. Vali Gül ziyareti sonrası Önder'in sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı. Gül, ameliyatın 6-7 saat süreceğini ifade ederek "Sırrı Süreyya Önder, ihbar üzerine saat 22.40 sıralarında hastaneye getirildi. Bizde 22.50 sıralarında hastaneye geldik. İl Sağlık Müdürümüz, hastanede başhekimimiz, rektörümüz ve sağlık görevlilerimiz olayın ilk anından itibaren müdahalede bulundu. Şuanda Önder ameliyatta ve 6-7 saat ameliyatının sürmesi bekleniyor. Sabaha karşı ameliyatının neticesini hocalarımız sizinle paylaşacaktır." ifadelerini kullandı.
Vali Gül’den Sırrı Süreyya Önder’i ziyareti sonrası açıklama: Ameliyat 6-7 saat sürecek
Vali Gül’den Önder’i ziyaret sonrası açıklama
Vali Gül'den Önder'i ziyaret sonrası açıklama
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