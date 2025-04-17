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Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu! Hastaneden açıklama geldi

Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu! Hastaneden açıklama geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.04.2025 11:20
Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği kalp krizinin ardından yapılan 12 saatlik operasyon sonrası yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Hastaneden yapılan son açıklamada, "Tedaviye iyi yanıt vermekte Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal." denildi. Hastaneye ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da açıklamalarda bulundu ve “Önder ile ilgili daha olumlu haberler var.” dedi.
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Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu! Hastaneden açıklama geldi
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