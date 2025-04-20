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DEM Parti’den flaş Sırrı Süreyya Önder açıklaması

DEM Parti'den flaş Sırrı Süreyya Önder açıklaması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.04.2025 15:15
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti heyeti arasında cuma günü gerçekleştirilecek görüşme, İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği kalp krizi sonrası ertelenmişti. DEM Parti'den konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Partiden yapılan açıklamada görüşmenin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve DEM Parti Grup Başkanvekilleri arasında yapılacağı belirtildi. Ayrıca İmralı heyetinde Önder'in yerine yeni bir ismin yer alacağı iddiaları yalanlandı.
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DEM Parti’den flaş Sırrı Süreyya Önder açıklaması
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