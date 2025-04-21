Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama yapıldı

DEM Parti Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz hafta kalp aort damarını yırtılması ve kalp krizi ile hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Önder hakkında hastaneden yeni bir açıklama geldi. “Cumartesi günü Kalp Cerrahlarımız tarafından planlı revizyonu yapılarak tekrar hastamızın göğsü açıldı.” denilen açıklamada, “lk ameliyatta neredeyse hiç kasılmayan sağ kalp, tam olmasa da belirgin kasılmaya başlamış durumda. Hasta başı monitörümüzde artık arter nabız trasesi görülmeye başlandı. Hastamızın hemodinamisi stabil seyretmekte olup halen ECMO (kalp destek cihazı) desteği ve inotropik destek tedavisi altındadır.” ifadelerine yer verildi.

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