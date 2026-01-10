Viral Galeri Viral Liste Uzayda asla yapamazlar! Astronotlara yasak olan şeyler: Çamaşır yıkamak, gazlı içecek…

Uzayda asla yapamazlar! Astronotlara yasak olan şeyler: Çamaşır yıkamak, gazlı içecek…

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotların günlük yaşamı, Dünya'daki alışkanlıklardan tamamen farklı. NASA'nın uyguladığı katı kurallar; yemek yemeden temizliğe, içeceklerden kişisel bakıma kadar pek çok davranışı sınırlıyor ve uzayda yaşamı bambaşka hale getiriyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.01.2026 22:37
Uzayda asla yapamazlar! Astronotlara yasak olan şeyler: Çamaşır yıkamak, gazlı içecek…

Uzaydan bakıldığında Dünya büyüleyici bir manzara sunsa da bu manzarayı izleyen astronotlar için hayat son derece sıkı kurallarla ilerliyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaşam, konfor değil güvenlik ve disiplin üzerine kurulu. Yer çekiminin olmadığı bir ortamda, sıradan alışkanlıklar bile ciddi riskler doğurabiliyor.

Uzayda asla yapamazlar! Astronotlara yasak olan şeyler: Çamaşır yıkamak, gazlı içecek…

Yer Çekimi Yoksa Kurallar Var

ISS'teki mikro yer çekimi ortamı, sıvıların, tozların ve gazların kontrolsüz şekilde hareket etmesine neden oluyor. Bu da en küçük dikkatsizliğin bile hayati sonuçlar doğurabileceği anlamına geliyor. NASA bu yüzden astronotların ne yiyebileceğinden nasıl temizlik yapacağına kadar her ayrıntıyı belirliyor.

Uzayda asla yapamazlar! Astronotlara yasak olan şeyler: Çamaşır yıkamak, gazlı içecek…

Uzayda Yasaklanan Günlük Alışkanlıklar

ISS'te astronotların yapmasına izin verilmeyen başlıca şeyler şunlar:

  • Gazlı içecek içmek: Gaz ve sıvı yer çekimsiz ortamda ayrışmadığı için mide bulantısına yol açar.
  • Sigara içmek: Kapalı ortamda yangın ve hava kirliliği riski çok yüksektir.
  • Kırıntılı yiyecekler yemek: Ekmek gibi ufalanan yiyecekler, elektronik sistemlere girerek arızaya neden olabilir. Bu yüzden astronotlar jel kıvamlı soslar ve vakumlu paketlenmiş yiyecekler tüketir.
  • Normal kalem kullanmak: Mürekkep akmadığı için özel basınçlı kalemler tercih edilir.
Uzayda asla yapamazlar! Astronotlara yasak olan şeyler: Çamaşır yıkamak, gazlı içecek…

Duş Yok, Çamaşır Makinesi Yok

ISS'te geleneksel anlamda duş almak mümkün değildir. Su damlaları havada süzülür ve elektronik sistemlere zarar verebilir. Bunun yerine astronotlar, durulama gerektirmeyen özel şampuanlar ve ıslak temizlik bezleri kullanır.

Uzayda asla yapamazlar! Astronotlara yasak olan şeyler: Çamaşır yıkamak, gazlı içecek…

Aynı şekilde çamaşır makinesi de yoktur. Kirlenen giysiler yıkanmaz, belirli süre kullanıldıktan sonra atık kapsülleriyle Dünya atmosferine gönderilir ve yanarak imha edilir

SON DAKİKA