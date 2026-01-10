Uzayda asla yapamazlar! Astronotlara yasak olan şeyler: Çamaşır yıkamak, gazlı içecek…

Yer Çekimi Yoksa Kurallar Var

ISS'teki mikro yer çekimi ortamı, sıvıların, tozların ve gazların kontrolsüz şekilde hareket etmesine neden oluyor. Bu da en küçük dikkatsizliğin bile hayati sonuçlar doğurabileceği anlamına geliyor. NASA bu yüzden astronotların ne yiyebileceğinden nasıl temizlik yapacağına kadar her ayrıntıyı belirliyor.