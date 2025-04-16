Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? Ameliyatı nasıl geçti? Doktorları anlattı: Hastamız ECMO desteği ile yoğun bakımda

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı sona erdi. Doktorlar Sırrı Süreyya Önder’in son durumunu anlattı. Başhekim Prof. Dr. Çavlan Çiftçi ve Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Ertan Sağbaş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hastaneye geldiğince nabzının atmadığını belirten doktorlar ameliyatın 12 saat sürdüğünü belirtti. Önder'in hem aort yırtılması hem kalp krizi yaşadığı açıklandı.

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