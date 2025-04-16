16 Nisan 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Ameliyatı nasıl geçti? Doktorları anlattı: Hastamız ECMO desteği ile yoğun bakımda
Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? Ameliyatı nasıl geçti? Doktorları anlattı: Hastamız ECMO desteği ile yoğun bakımda

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Ameliyatı nasıl geçti? Doktorları anlattı: Hastamız ECMO desteği ile yoğun bakımda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.04.2025 12:20
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı sona erdi. Doktorlar Sırrı Süreyya Önder’in son durumunu anlattı. Başhekim Prof. Dr. Çavlan Çiftçi ve Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Ertan Sağbaş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hastaneye geldiğince nabzının atmadığını belirten doktorlar ameliyatın 12 saat sürdüğünü belirtti. Önder'in hem aort yırtılması hem kalp krizi yaşadığı açıklandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? Ameliyatı nasıl geçti? Doktorları anlattı: Hastamız ECMO desteği ile yoğun bakımda
Önder’in sağlık durumu nasıl? Doktorları anlattı
Önder'in sağlık durumu nasıl? Doktorları anlattı
Önder’in Türkiye siyasetindeki yeri…
Önder’in Türkiye siyasetindeki yeri…
Demirtaş’tan Sırrı Süreyya Önder’e mektup
Demirtaş'tan Sırrı Süreyya Önder'e mektup
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber’de
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'de
İstanbul Havalimanı tarihe geçecek
İstanbul Havalimanı tarihe geçecek
Ameliyat nasıl geçti? Hastaneden açıklama
Ameliyat nasıl geçti? Hastaneden açıklama
Başkan Erdoğan’ın geleceğini duyunca...
Başkan Erdoğan'ın geleceğini duyunca...
Fidan Gül adliyeye sevk edildi
Fidan Gül adliyeye sevk edildi
CHP’de gündem: Şaibeli kurultay
CHP’de gündem: Şaibeli kurultay
Aort damarı nedir? Uzman isim A Haber’de anlattı
Aort damarı nedir? Uzman isim A Haber’de anlattı
Sol siyasetin önemli isimlerinden biri
"Sol siyasetin önemli isimlerinden biri"
Önder’in doktorundan A Haber’e özel açıklamalar
Önder’in doktorundan A Haber’e özel açıklamalar
Daha Fazla Video Göster