İstanbul'da 1 Mayıs hareketliliği! İşte dakika dakika yaşananlar

08:50 01 Mayıs 2024

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'nda anma programı gerçekleştirdi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, "Mayıs 2024'de de buradayız. Burada sadece 1977'de 1 Mayıs etkinliklerine katılan kardeşlerimiz ölmedi, tüm emekçiler hedef alınmıştır. Onun için katillerin bulunmasını istiyoruz." dedi.