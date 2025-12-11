Mehmet Akif Ersoy'un ifadesine ahaber.com.tr ulaştı! Grup seks iddiasına ne dedi?
Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklandı. Sevk yazısında, şüphelilerin evlerinde uyuşturucu kullanımı için ortam oluşturduğu, kadınlara uyuşturucu temin ettikleri ve birden fazla kişiyle ilişki iddiaları yer aldı. Ahaber.com.tr Ersoy'un ifadesine ulaşırken hayatında hiç uyuşturucu kullanmadığını ve arkadaşının telefonundan uyuşturucu siparişi vermediğini ifade etti. Ersoy ayrıca grup seks iddialarının yalan olduğunu vurguladı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınarak tutuklandı.
Ersoy 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul etmek veya Bulundurmak' ya da 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' ile suçlanıyor.
EVDE UYUŞTURUCU PARTİLERİ
Sevk yazısında, şüphelilerin uyuşturucu madde kullanılması için yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri ve kullandıktan sonra ikiden fazla kişilerin birlikte cinsel ilişkiye girdikleri aktarıldı.
CİNSEL İLİŞKİLERDEN SEKTÖREL VE MADDİ MENFAATLER
Ayrıca şüpheli Mehmet Akif Ersoy'un çevresinde bulunan kişiler ile kadınları ilişkiye soktuğu, ilerleyen süreçlerde de sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı iddiası sevk yazısında yer aldı. Şüpheliler Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan'ın Mehmet Akif Ersoy ile fikir ve eylem birliği içerinde hareket ettiği vurgulandı.
ERSOY'UN İFADESİNE AHABER.COM.TR ULAŞTI
Tutuklanarak cezaevine gönderilen Mehmet Akif Ersoy'un ifadesine ahaber.com.tr ulaştı. Ersoy ifadesinde suçlamaları reddetti.
İşte Ersoy'un ifadesi:
"HAYATIMDA HİÇ UYUŞTURUCU KULLANMADIM"
Hakkımdaki söz konusu ifadeleri ve iddiaları kesinlikle reddediyorum. Hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Bu iddialar çok çirkindir. Ebru AYDIN ile bir dönem flört ettiğimiz bir dönem oldu ancak devam ettiremedik bitirdik. Arkadaşlarım ile Ebru AYDIN arasında diyaloğa ilişkin iddilaar çok çirkindir. Böyle bir şey olmadı.
"ARKADAŞLARIMI TELEVİZYONA DAHİ ÇIKARMADIM"
Seba isimli rezidanstan 2022 yılında taşındım. Meltem ACET Ulus'ta bulunan eve hiç gelmedi. Ebru AYDIN'ın kız kardeşi Ezgi AYDIN'ı tanımam ancak Ebru AYDIN'dan dolayı bilirim. Kendisini herhangi bir şekilde korumam söz konusu değildir. Hatta ben tam tersi Ebru ve annesini emniyete gönderdim. Gidin devlet ile iş birliği yapın dedim ve onlar da yaptılar. Bahar KILIÇ İnfomet adlı şirketin sahibidir. Kendisi ile 2017-2018 yıllarında tanıştım. Normal bir arkadaşımdır. Melda DOĞAN TRT World'de çalışıyor. Sektörden dolayı tanırım. Herhangi bir ilişkim yoktur. Ben yönetici olduktan sonra Ufuk TETİK ve diğer arkadaşlarımı televizyona dahi çıkarmadım. Hatta arkadaşlarım bana bundan dolayı sitem etmişti.
"KAZADA UYUŞTURUCU ETKİSİNDE DEĞİLDİM"
Bu iddialar da sebebi de eşi Büşra DİNÇER'i işten çıkarmamdır. Süleyman ve Ufuk ile asla herhangi bir ticaretim yalandır. Süleyman DİNÇER ile 2011 yılında sektörden dolayı tanıştım. 2024 yılında hasmım oldu olmadı. Aramızda bir para muhabbeti de geçmedi. Kübra Nur USLU'yu Cumhurbaşkanlığımın uçağına ben bindirmedim. Zaten Cumhurbaşkanlığının uçağına binecek gazetecileri İletişim Bakanlığı seçmektedir. Kübra ile Ebru'nun tanıştığına dair bilgim yoktur. İhtimal dahi vermiyorum. Köprüde yaptığım kazada uyuşturucu etkisinde değildim.
"GRUP SEKS İDDİALARI YALAN"
Buna dair polis tutanağı vardır. Serkan TOKDEMİR'in çakarlı araçla gezdiği iddiası yalandır. Grup seks iddialarının hepsi yalandır. Mustafa MANAZ ile %5-%10 civarında resmiyette olmasa da bir ortaklığım vardır. Barcelona'ya Ahmet GÖÇMEZ'in bir arkadaşı da orada olduğu için tatile gittiğimiz doğrudur. Rezan EPÖZDEMİR ile orada tesadüfen karşılaşmıştık. Başkonsolos arkadaşım da vardı. Gizem AYABAKTI ile beni Ahmet GÖÇMEZ tanıştırdı. Bir kere evine gitmişimdir. Emel DEDE oyuncu bir arkadaşımdır.
"ARKADAŞIMIN TELEFONUNDAN UYUŞTURUCU SİPARİŞİ VERMEDİM"
Arkadaşlarımın telefonundan uyuşturucu madde siparişi verdiğim iddiaları yalandır. Şubat ayında bahsettiğiniz iddialar ile benzer şekilde bir twitter hesabı açılmıştı. Bu iddiaların bir kısmı tweet hesabında yazılmıştı. Biz bu tweetler hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. O zaman kimin kullandığını tespit edemedik. Diyeceklerim bunlardan ibarettir.
