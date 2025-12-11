Mehmet Akif Ersoy’un ifadesine ahaber.com.tr ulaştı! Grup seks iddiasına ne dedi?

Ersoy tutuklanarak cezaevine gönderildi (DHA)

ERSOY'UN İFADESİNE AHABER.COM.TR ULAŞTI

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Mehmet Akif Ersoy'un ifadesine ahaber.com.tr ulaştı. Ersoy ifadesinde suçlamaları reddetti.

İşte Ersoy'un ifadesi:

"HAYATIMDA HİÇ UYUŞTURUCU KULLANMADIM"

Hakkımdaki söz konusu ifadeleri ve iddiaları kesinlikle reddediyorum. Hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Bu iddialar çok çirkindir. Ebru AYDIN ile bir dönem flört ettiğimiz bir dönem oldu ancak devam ettiremedik bitirdik. Arkadaşlarım ile Ebru AYDIN arasında diyaloğa ilişkin iddilaar çok çirkindir. Böyle bir şey olmadı.

"ARKADAŞLARIMI TELEVİZYONA DAHİ ÇIKARMADIM"

Seba isimli rezidanstan 2022 yılında taşındım. Meltem ACET Ulus'ta bulunan eve hiç gelmedi. Ebru AYDIN'ın kız kardeşi Ezgi AYDIN'ı tanımam ancak Ebru AYDIN'dan dolayı bilirim. Kendisini herhangi bir şekilde korumam söz konusu değildir. Hatta ben tam tersi Ebru ve annesini emniyete gönderdim. Gidin devlet ile iş birliği yapın dedim ve onlar da yaptılar. Bahar KILIÇ İnfomet adlı şirketin sahibidir. Kendisi ile 2017-2018 yıllarında tanıştım. Normal bir arkadaşımdır. Melda DOĞAN TRT World'de çalışıyor. Sektörden dolayı tanırım. Herhangi bir ilişkim yoktur. Ben yönetici olduktan sonra Ufuk TETİK ve diğer arkadaşlarımı televizyona dahi çıkarmadım. Hatta arkadaşlarım bana bundan dolayı sitem etmişti.