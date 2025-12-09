Uyuşturucu operasyonunda Mehmet Akif Ersoy dahil 4 tutuklama! Sevk yazısında şoke eden detaylar
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan haber spikerlerine ilişkin soruşturmada bir gelişme daha yaşandı. Aralarında Mehmet Akif Ersoy’un da bulunduğu 8 kişi 9 Aralık'ta gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınmasının ardından görevinden alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan sevk edildikleri mercilerce tutuklandı. Savcılık tarafından hazırlanan sevk yazısındaki şoke eden detaylar ortaya çıktı. Yazıda evde uyuşturucu partileri ve cinsel ilişkilerden sektörel ve maddi menfaatler detayı dikkat çekti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonu, sanat, magazin ve medya dünyasını derinden sarsmaya devam ediyor.
Daha önceki büyük operasyonlarda alınan ifadeler ve dijital materyallerin didik didik incelenmesi neticesinde ulaşılan yeni isimler, soruşturmanın kapsamını genişletmişti.
MEHMET AKİF ERSOY'A GÖZALTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda 8 şüpheli hakkında 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul etmek veya Bulundurmak' ya da 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından gözaltı kararı verildi. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'unda aralarında bulunduğu şüpheliler dün akşam saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan şüpheliler Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Elif Kılınç, Dilara Yıldız, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan ve Buse Öztay, Adli Tıp Kurumu'ndaki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan adliyeye getirilen şüphelilerden Ufuk Tetik, görüntü kaydeden bir basın mensubunun kamerasına eliyle vurdu.
ERSOY'A TUTUKLAMA TALEBİ
Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, şüphelilerden Gizem Aybaktı, Buse Öztay, Elif Kılınç ve Dilara Yıldız ise 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.
SEVK YAZISINDA ÇARPICI DETAYLAR!
Savcılık tarafından Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan hakkında hazırlanan sevk yazısının detaylarına ulaşıldı. Soruşturma kapsamında dosyada gizli tanık, bilgi sahibi beyanlarının bulunduğu belirtilen sevk yazısında, şüphelilerin suçtan kurtulmaya yönelik beyan verdikleri belirtildi.
evde uyuşturucu partileri cinsel ilişkilerden sektörel ve maddi menfaatler
EVDE UYUŞTURUCU PARTİLERİ
Sevk yazısında, şüphelilerin uyuşturucu madde kullanılması için yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri ve kullandıktan sonra ikiden fazla kişilerin birlikte cinsel ilişkiye girdikleri aktarıldı.
CİNSEL İLİŞKİLERDEN SEKTÖREL VE MADDİ MENFAATLER
Ayrıca şüpheli Mehmet Akif Ersoy'un çevresinde bulunan kişiler ile kadınları ilişkiye soktuğu, ilerleyen süreçlerde de sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı iddiası sevk yazısında yer aldı. Şüpheliler Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan'ın Mehmet Akif Ersoy ile fikir ve eylem birliği içerinde hareket ettiği vurgulandı.
GENİŞ AĞ DEŞİFRE EDİLDİ
Soruşturmanın merkezindeki şüpheli sosyal medya fenomeni, telefonunu kendi rızasıyla incelemeye vermişti. WhatsApp, Telegram gibi uygulamalar ve dijital materyallerdeki detaylı yazışmalar, uyuşturucu madde temini ve ticareti ile ilgili geniş bir ağı işaret etmişti. Fenomenin ifadesinde, faaliyetlerini gizlemek için bir medya şirketi kurduğunu iddia etmesi, savcılık tutanaklarına yansımıştı.
Şüpheli, ticaretini yaptığını ve elde ettiği kazancın yasadışı ticaretten kaynaklandığını öne sürdü. Bu itiraflar ve geçmiş operasyonlardan elde edilen dijital verilerin çapraz sorgusu, soruşturmanın seyrini sadece kullanıcılar değil, aynı zamanda olası satıcı ve temin ediciler üzerine de yoğunlaştırmıştı.
GÖREVDEN ALINDI
TMSF, Mehmet Akif Ersoy'u "Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği" görevinden aldı.
HABERTÜRK'TEN ERSOY HAKKINDA AÇIKLAMA
Mehmet Akif Ersoy, gözaltına alınmasının ardından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden uzaklaştırıldı Habertürk'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmıştır. Yürütülen soruşturmanın selameti açısından Mehmet Akif Ersoy görevinden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
İŞTE GÖZALTINA ALINAN İSİMLER!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komurtanlığınca yapılan operasyonda Mehmet Akif Ersoy, Elif Kılınç, Ufuk Tetik, Mahmet Göde, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan, Buse Öztay gözaltına alındığı öğrenildi
EKRAN YÜZLERİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Türkiye'nin yakından tanıdığı televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet geçtiğimiz hafta soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere götürülen spikerler, suçlamalar karşısında ifade vermiş ve Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri vererek sürece dahil olmuştu. Haklarında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçlamasıyla işlem yapılan üç ismin de, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştı.
SANAT DÜNYASI TEST SIRASINDA
Operasyon kapsamında, aralarında oyuncu, şarkıcı ve diğer sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu çok sayıda kişi, gözaltı kararı olmaksızın ifadeye çağrıldı. Bu isimlerin büyük bir çoğunluğunun test sonuçları temiz çıkarken, testi pozitif çıkan bazı isimlerin sonuçların kullandıkları yasal/reçeteli ilaçlardan kaynaklandığını öne sürdükleri öğrenilmişti.
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR
Soruşturma, TCK'nın ilgili maddeleri olan TCK 188 (Uyuşturucu Ticareti) ve TCK 191 (Uyuşturucu Kullanımı) kapsamında çok yönlü olarak devam ediyor. Elde edilen yeni deliller ve dijital yazışmaların analizi, ilerleyen günlerde ünlü isimlere yönelik yeni ifade çağrılarına yol açabilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sadece bir bardak su yetti! Gram yağ çekmeyen patates kızartması için altın kural
- Kuruluş Orhan Hector kim? Emre Kızılırmak kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde oynadı?
- Yoğurt yaptığınız süt yanlış! Kıvamı ve lezzeti değiştiren o süt türü: Farkı anında görün
- Kuruluş Orhan nerede, hangi şehirde çekiliyor? 2025 Kuruluş Orhan platosu hangi semtte?
- Yürüyüş yerine bunu yapın! Dakikalar içinde uykuya dalmanızı sağlıyor
- 2025 Valorant Gece Pazarı ne zaman? Night Market hangi gün, saat kaçta başlayacak?
- Sultanlar Ligi | Fenerbahçe-Vakıfbank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Maddenin yeni hali ortaya çıktı! Aynı anda hem katı hem de sıvı: İşte o tuhaf form
- Zeka oyunu: Tek hamle ile 46’dan büyük sayı oluşturabilir misin?
- Yıpranmış saçları anında toparlıyor! Lastik gibi uzayan saçlara güçlendirici doğal formül
- Real Madrid-Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
- 30 bin TL'yi aşan emekli promosyonu: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?