İmamoğlu cemaati camisiz bıraktı! Avcılar'da 6 yıldır bitmeyen cami hasreti
Silivri'de 2019 yılında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde minaresi hasar alan ve ardından kontrollü şekilde yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii, 6 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden inşa edilmeyi bekliyor. Ekrem İmamoğlu'nun 'seçimden sonra yapılacak' dediği caminin bulunduğu alanda otlar bitti. İmamoğlu'nun astığı proje afişleri paramparça oldu, renkleri soldu.
Marmara Denizi'nde 26 Eylül 2019 yılında meydana gelen 5,8'lik depremde minaresinde hasar oluşan İstanbul Avcılar'da bulunan 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii hakkında ağır hasarlı kararı verilerek, camii, alınan belediye meclisi kararı ile yıktırıldı.
Alınan karot örneklerinden 8 ay sonra kontrollü olarak yıkılan E-5 Avcılar Metrobüs İstasyonu yakınındaki muhteşem cami, 6 yıldır yapılamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince çevresi 'Hacı Ahmet Tükenmez Camii İnşaatı' yazısı ve maket fotoğraflı İmamoğlu imzalı bariyerlerle çevrilen cami alanında, çalışmalar 6 yıldır bir türlü başlamadı.
Yol üzerindeki camide trafik sıkışıklığında namazlarını eda ettiklerini belirten vatandaşlar, "İstanbul'da bir 20-30 kilometrelik güzergahlar 1.5-2 saatten önce kat edilemiyor. Bu cami yol kenarında olması sebebiyle namazlarımızı yetiştirmek için önemli bir ibadet mekanı idi. Ancak 6 yıldır yapılmaması İstanbullulara büyük bir saygısızlıktır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuya müdahale ederek, caminin inşası konusunda yetkiyi ele alması ve belediyenin yıktığı binayı yeniden yaparak gereğini yapmasını bekliyoruz" dediler.
Dönemin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 yılında seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Avcılar'da, hasarlı olduğu için 4 yıl önce yıktıkları Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yeniden inşasına seçimden hemen sonra başlanacağını kamuoyuna açıklamıştı.
Çevre sakini ve yol güzergahını kullanan vatandaşlar cami inşaatının bir türlü başlamamasına tepki gösterdi.