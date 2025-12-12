Ukrayna'da Türk gemisine saldırı! Yaşanan olayın arkasında sabotaj mı var?
Karasu-Odesa hattında TIR taşımacılığı yapan Türk kargo gemisine saldırı gerçekleşmesi sabotaj ihtimalini gündeme getirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy söz konusu saldırının Rusya tarafından düzenlendiğini iddia ederken, geçtiğimiz haftalarda Türk kıta sahanlığında 2 tanker gemisinde patlamanın benzer saatlerde yaşanması ise dikkat çekti. Peki Türk gemisine kim hangi amaçla saldırdı? A Haber'de Aklın Yolu programına katılan Gazeteci Gaffar Yakınca saldırının olası nedenlerini değerlendirerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Söz konusu yangında şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken olası saldırının arkasında sabotaj mı var? Geçtiğimiz hafta Kocaeli açıklarında 2 tanker gemisine saldırının ardından yeniden Türk gemisine saldırısının gerçekleşmesinin nedeni ne? Saldırı dron mu yoksa füze isabeti mi? A Haber'de Haktan Uysal'ın moderatörlüğündeki Aklın Yolu programına katılan Gazeteci Gaffar Yakınca ve Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ saldırının detaylarını analiz etti.
"AB VE İNGİLTERE, UKRAYNA'NIN İMZA ATMAMASI İÇİN DİRENİYOR"
Gazeteci Gaffar Yakınca, Türk gemisine gerçekleşen saldırının doğal akışa uygun olmadığını vurgularken, yürütülen barış sürecinde Ukrayna'nın imza atmaması için AB'nin ve İngiltere'nin 2 kez durumu sabote ederek söz konusu saldırılarla ilişkili olabileceğini dile getirdi.
"Şimdi elimizde ne var? Bir, Amerika tarafından ortaya sürülmüş olan ve takip edilen bir barış süreci var. Barış anlaşması ve bu süreç, bakın, sadece öneri değil. Şu an devam ediyor bu konu. İki, bu süreç boyunca Ukrayna'nın imza atmaması için direnen bir Avrupa Birliği var, başta da İngiltere. Peki bu İngiltere'nin sicilinde ne var? Daha önce iki defa sabote etti barış anlaşmasını. İki defa yaptı. İki defa yapan üçüncüyü de yapar. Olağan şüpheli orada duruyor yani."
"EN SON VURULACAK GEMİ TÜRK GEMİSİ"
Yakınca açıklamalarının devamında geçtiğimiz haftalarda Karadeniz açıklarında Türk kıta sahanlığında ilerleyen 2 tanker gemisinin vurulmasında Ukrayna'nın saldırıyı üstlenmesinin şüpheli olduğunu ifade ederken Zelenskiy'nin Cumhurbaşkanlığı sürecinin gün geçtikçe riskli hale geldiğini belirtti.
"Şimdi diyelim ki Rusya, Ukrayna'ya yanıt verecek. Neye yanıt verecek? Yanıt verecek dediğimiz şey ne? Sivil gemilerin vurulması, değil mi, Karadeniz'de? Burada konuştuk. Yani petrol taşıyan gemiler var onlar vuruluyor. Şimdi onları da acaba Ukrayna mı vuruyor, o da tartışmalı. Yani çünkü olağan şüpheliyi saydım ya ben, İngilizler var dedim ya. Yani Ukrayna'nın acaba, Ukrayna'nın çoğunluğu bunu mu istiyor? Şimdi Ukrayna medyasına ben bakıyorum, yavaş yavaş sesler hep öbür tarafa dönmeye başladı. Hatta Zelenskiy'nin kendisi de, "Tamam ben seçim yapacağım, bu işe de bu imzayı atacağım," dedi. Yani Ukrayna ile ilgili barış konusu pişti. Bunu kim sabote etmek ister? E, sabote... diyelim ki yanıt verdi, yanıtı niye Türk gemisini vurarak versin ya? En son vuracağın gemi Türk gemisi. Bu olacak iş değil."
"RUSLAR YAPTIYSA AKILLARINI PEYNİR EKMEKLE YEMİŞLER"
Gaffar Yakınca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin söz konusu saldırıyı Rusya'nın gerçekleştirdiğini iddia ettiği açıklamaları değerlendirirken, saldırının Ruslar tarafından düzenlenme ihtimalinin düşük olduğunu vurguladı. Öte yandan bugün Türkmenistan'da gerçekleşen Uluslararası Barış ve Güven Forumu'ndan Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir araya gelmesinin Rus basınında büyük yankı uyandırdığının altını çizdi.
"Bir şeyi de ekleyelim bunun yanına. Bugün Türkmenistan'da Uluslararası Barış ve Güven Forumu vardı ve yeni bitti. Bugün Rus medyası liderler fotoğrafını nasıl geçti biliyor musunuz? Liderler fotoğraf çektiriyor ya hani böyle diziliyoruz hepimiz yan yana. Ortada Berdimuhamedow, Türkmenlerin devlet başkanı. Berdimuhamedow sağ yanına Tayyip Erdoğan'ı aldı, sol yanına Vladimir Putin'i aldı. İki lideri yanına aldı. Rus basını da şöyle yazdı. Berdimuhamedow'un adını bile, onu bile anmadı. Diğer liderleri de anmadı. "Putin ve Erdoğan ve diğer liderler." Bak, Ruslar böyle yazdı. Yani Ruslar açısından ne kadar önemli bir şey Erdoğan'la tekrar Putin'in yan yana gelmesi, görüşmesi. Yani bu kadar önemsedikleri bir ulusla ilgili böyle bir hareketi yapabilir mi bu adamlar? Ruslar yaptıysa akıllarını peynir ekmekle yemişler. Öyle söyleyeyim. Hiç sanmıyorum."
"BU İŞİN ALTINDA BAŞKA ŞEYLER VAR"
Gazeteci Gaffar Yakınca, Türk gemisine saldırının Ukrayna tarafından da yapılmadığına dikkat çekerken durumun altından başka sebeplerin olabileceğini vurguladı. Yakınca Rusya-Ukrayna arasında devam eden barış sürecinde Türkiye'nin üstlendiği arabuluculuk rolü sayesinde savaşın bitme noktasına geldiğini ve Ukraynalı heyetin İstanbul'daki müzakere sürecinde iddiaya göre "İngiltere'nin barış sürecini sabote ettiğini" ifade etti.
"Ama ben Ukrayna'nın da yaptığını düşünmüyorum. Başka şeyler çıkar bu işin altından. Türkiye'ye kalsa bu savaş başladıktan altı ay sonra bitmişti. Türkiye o bitirme noktasına geldi. Ukraynalılar o gün, bakın, o gün masaya oturan Ukraynalılar diyorlar ki, Ukrayna heyet... heyet diyor, heyettekiler. "Bu iş sabote edildi," diyor. Türkiye hep barıştan yana oldu. Türkiye'ye kalsa bu iş bitecek. Yani aslında barışla ilgili en kuvvetli ülke, Batı'da Türkiye Cumhuriyeti. Onun için de bu numaralar, bu dalga dümenler hep Türkiye'nin etrafında çevriliyor." dedi.
"BİRBİRİ ARDINA AÇIKLAMALAR GELMESİNİ İYİ OKUMAK LAZIM"
Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, geçtiğimiz hafta 2 tanker gemisi ve Türk şirketine ait bir geminin daha saldırıya uğramasında Ukrayna'dan jet hızıyla açıklamaların gelmesinin önemli olduğunu ve durumun iyi analiz edilmesi gerektiğine dikkat çekti.
"Zaten kurgu işlerde böyle yürür işler. Birbiri ardına açıklamalar gelir, bir anda kumaş, elbise, bedene giydirilir. Burada az önce dedim ya, Zelenskiy'nin böyle acele açıklamasını iyi okumak lazım diye. Şimdi burada çok net. Bak, Rus gemisini bizim sularda vurduruyor, bizim gemiyi Rusya'nın vurduğu söyleniyor. Şimdi çok enteresan yani. " ifadelerini kullandı.
