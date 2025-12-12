Ukrayna’da Türk gemisine saldırı! Yaşanan olayın arkasında sabotaj mı var?

Ukrayna'da Türk şirketine ait M/V CENK T isimli gemiye saldırı gerçekleştmesi sonucunda gemide yangın çıktı. (AA)

Söz konusu yangında şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken olası saldırının arkasında sabotaj mı var? Geçtiğimiz hafta Kocaeli açıklarında 2 tanker gemisine saldırının ardından yeniden Türk gemisine saldırısının gerçekleşmesinin nedeni ne? Saldırı dron mu yoksa füze isabeti mi? A Haber'de Haktan Uysal'ın moderatörlüğündeki Aklın Yolu programına katılan Gazeteci Gaffar Yakınca ve Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ saldırının detaylarını analiz etti.

"AB VE İNGİLTERE, UKRAYNA'NIN İMZA ATMAMASI İÇİN DİRENİYOR"

Gazeteci Gaffar Yakınca, Türk gemisine gerçekleşen saldırının doğal akışa uygun olmadığını vurgularken, yürütülen barış sürecinde Ukrayna'nın imza atmaması için AB'nin ve İngiltere'nin 2 kez durumu sabote ederek söz konusu saldırılarla ilişkili olabileceğini dile getirdi.

"Şimdi elimizde ne var? Bir, Amerika tarafından ortaya sürülmüş olan ve takip edilen bir barış süreci var. Barış anlaşması ve bu süreç, bakın, sadece öneri değil. Şu an devam ediyor bu konu. İki, bu süreç boyunca Ukrayna'nın imza atmaması için direnen bir Avrupa Birliği var, başta da İngiltere. Peki bu İngiltere'nin sicilinde ne var? Daha önce iki defa sabote etti barış anlaşmasını. İki defa yaptı. İki defa yapan üçüncüyü de yapar. Olağan şüpheli orada duruyor yani."