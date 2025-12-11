Habertürk mağdurları Mehmet Akif Ersoy’un iğrenç tacizini ifşa etti! Uyuşturucu ve fuhuş şebekesi
Uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında skandal iddialar gündeme geldi. Habertürk’ün eski muhabirlerinden Nur Köşker, kurumda çalıştığı dönemde Ersoy tarafından tacize uğradığını anlattı. Ayrıca, sosyal medya üzerinden yapılan bazı paylaşımlarda, Ersoy’un baskı ve taciz iddiaları nedeniyle işten ayrılmak zorunda kaldığını belirten eski çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi çağrısında bulunuldu.
Ünlü haber spikerlerinin aralarında bulunduğu uyuşturucu soruşturması genişletildi. Aralarında Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 8 kişi hakkında dün gözaltı kararı verildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan ve tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülhan hakkında tutuklama kararı verildi. 4 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.
SEVK YAZISINDA ÇARPICI AYRINTI: BİRDEN FAZLA KİŞİNİN…
Şüphelilerin tutuklanma gerekçeleri ortaya çıktı. "Şüphelilerin kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, uyuşturucu madde kullanımı sonrasında ikiden fazla kişinin birlikte cinsel ilişkiye girdiği" saptandı.
FİKİR VE EYLEM BİRLİĞİ İÇERİSİNDE İŞTİRAK HALİNDE İŞLEDİLER
Mehmet Akif Ersoy'un çevresinde bulunan kişilerle bu şekilde kadınları ilişkiye sokarak, bu kişiler üzerinden kendisine ve çevresine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı ifade edilen tutuklama kararında, Ersoy ile Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülhan'ın söz konusu suçları fikir ve eylem birliği içerisinde, iştirak halinde işledikleri ifade edildi.
KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ
Kararda şüphelilerin, üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, soruşturma dosyasındaki delillerin henüz tam olarak toplanmadığı ve şüphelilerin serbest kalmaları halinde delillere tesir edebilecekleri değerlendirmesine de yer verildi.
İFADESİNDE İDDİALARI GEÇİŞTİRDİ
Mehmet Akif Ersoy'un ifadesi de ortaya çıktı. Ersoy, hayatında hiç uyuşturucu madde kullanmadığını iddia ederek iddiaların çok çirkin olduğunu söyledi. Ebru A. isimli kişiyle bir dönem flört ettiklerini ancak bitirdiklerini söyleyen Ersoy, "Arkadaşlarım ile Ebru A. arasında diyaloğa ilişkin iddialar çok çirkindir. Böyle bir şey olmadı. Seba isimli rezidanstan 2022 yılında taşındım" dedi. Geçtiğimiz hafta gözaltına alınıp serbest bırakılan Show TV spikeri Meltem Acet'in Ulus'ta bulunan eve hiç gelmediğini aktaran Ersoy, "Ebru A.'nın kız kardeşi Ezgi A.'yı tanımam ancak ablasından dolayı bilirim. Kendisini herhangi bir şekilde korumam söz konusu değildir" dedi.
Ersoy, "Gidin devlet ile iş birliği yapın dedim ve onlar da yaptılar. Bahar Kılıç ise İnfomet adlı şirketin sahibidir. Kendisi ile 2017-2018 yıllarında tanıştım. Normal bir arkadaşımdır. Melda D. ise TRT World'de çalışıyor. Sektörden dolayı tanırım. Herhangi bir ilişkim yoktur. Ben yönetici olduktan sonra Ufuk Tetik ve diğer arkadaşlarımı televizyona dahi çıkarmadım. Hatta arkadaşlarım bana bundan dolay sitem etmişti. Bu iddialar da yalandır" diye konuştu.
EŞİNİ İŞTEN ÇIKARDIM HASMIM OLDU
Süleyman D. ile 2011 yılında sektörden dolayı tanıştığını aktaran Ersoy, "2024 yılında hasmım oldu. Sebebi de eşi Büşra D.'yi işten çıkarmamdır. Süleyman ve Ufuk ile asla herhangi bir ticaretim olmadı. Aramızda bir para muhabbeti de geçmedi. Köprüde yaptığım trafik kazasında uyuşturucu etkisinde değildim. Buna dair polis tutanağı vardır. Serkan T.'nin çakarlı araçla gezdiği iddiası yalandır. Grup seks iddialarının hepsi yalandır. Mustafa Manaz ile yüzde 5 yüzde 10 civarında resmiyette olmasa da bir ortaklığım vardır. Barcelona'ya Ahmet G.'nin bir arkadaşı da orada olduğu için tatile gittiğimiz doğrudur" dedi.
EPÖZDEMİR'LE BARCELONA'DA KARŞILAŞTIM
Geçtiğimiz aylarda tutuklanan Avukat Rezan Epözdemir ile de Barcelona'da tesadüfen karşılaştığını öne süren Ersoy, "Gizem A. ile beni Ahmet G. tanıştırdı. Bir kere evine gitmişimdir. Emel D., oyuncu bir arkadaşımdır. Arkadaşlarımın telefonundan uyuşturucu madde siparişi verdiğim iddiaları yalandır. Şubat ayında bahsettiğiniz iddialar ile benzer şekilde bir twitter hesabı açılmıştı. Bu iddiaların bir kısmı Twitter hesabında yazılmıştı. Biz bu tweetler hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. O zaman kimin kullandığını tespit edemedik. Diyeceklerim bunlardan ibarettir" diye ifade verdi.
UĞRADIĞI TACİZİ ANLATTI
Öte yandan Eski Habertürk spikeri Nur Köşker, sosyal medya hesabından Ersoy tarafından tacize uğradığını anlattı. Köşker, "Uzun süredir devam eden bir taciz süreci vardı. Genel yayın yönetmenliğine getirilir getirilmez de ekrandan almakla tehdit etmeye başladı. En sonunda da ya bu iş böyle olur ya da oturur masada haber yazarsın dediği için istifa edip kanaldan ayrıldım. O gün bana bu cümleyi kuracağını bilseydim kesinlikle o odaya telefonumun ses kaydını başlatarak girerdim. Sonrasında Herkese, editörlük yapmamı istedi ve ben kabul etmedim o yüzden işten ayrıldım dedim. Mevzu benim dışımda ayyuka çıkınca yavaş yavaş yakın çevreme bu durumdan bahsettim.
"ENDAMINI MASANIN ARKASINA SAKLAMIŞLAR" MESAJI
Sabahın 5'inde 'Endamını masanın arkasına saklanmışlar yönetmene söyle LED'in önüne geç' diye spikere mesaj atan bir genel yayın yönetmeni olabilir mi? Ben utanarak yazıyorum kendisi zira utanmıyordu. Bu mesajı attığında üstümde etek vardı. Ledin önüne geçmemi isteme sebebi de buydu."
ERSOY'UN FUHUŞ ŞEBEKESİNDE YER ALMAYI REDDETTİĞİ İÇİN...
Öte yandan Mehmet Akif Ersoy'un baskı ve tacizinden dolayı işten ayrılmak zorunda kalan Habertürk'ün eski çalışanları, şirketin TMSF'ye devredilmesi sonrası sosyal medyadan çağrı yaptı. Habertürk Emekçileri hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmet Akif Ersoy ile birlikte olmayı ve bu fuhuş şebekesinin içinde yer almayı reddettiği için işinden ayrılmak zorunda kalan arkadaşlarımızın da geri gelmeleri sağlanmalı, mağduriyetleri giderilmelidir" ifadeleri kullanıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Devlet Opera ve Balesi 2025 personel alımı: Terzi, marangoz, makinist şartları neler?
- Dünyanın en iyi 50 havayolu açıklandı: 2025’in liderleri arasında THY de var
- ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman? ÖSYM 2025 ALES/3 sonuç sorgulama ekranı
- Kalp krizi riskini yarı yarıya düşürüyor! Günde 15 dakika yapmanız yeterli
- Dijital dünyanın sessiz etkisi: Kimse farkında değil, ergenlerde DEHB riskini artırıyor
- Sabah kahvesini güce dönüştürün! Uzmanı açıkladı: 5 adımda iltihap giderici kahve tarifi
- Hakan Ural neden neden yok, ayrıldı mı? Hakan Ural hasta mı?
- Aralık ayı ihtiyaç kredisi hesaplama: 150 bin TL tüketici kredisinin geri ödemesi ne kadar?
- Torba yasayla madde madde hesaplı emeklilik: BAĞ-KUR ihya, doğum, askerlik, yurt dışı...
- 2025 Aralık en ucuz sıfır araç fiyatları: Liste yenilendi! Hyundai, Opel, Toyota...
- Kar, sağanak... Radara yansıdı, Rusya sistemi etkisini arttırdı! İstanbul dahil 55 il listede
- Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2026 zam oranı ne zaman belli olur?