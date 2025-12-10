Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter gözaltında! Yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Yalova’da "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un, 6 katlı apartmandaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşının, yakalanmadan önceki anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.
Ünlü şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında verilen yakalama kararı sonrası İstanbul Büyükçekmece'de yurt dışına firar etmek üzereyken yakalandı.
"RİSKLİ HAREKET PROFİLİ"
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Tuğyan Ülkem Gülter hakkında bir süredir "riskli hareket profili" oluştuğu gerekçesiyle teknik ve fiziki takip tedbirleri uygulanıyordu. CMK çerçevesinde yapılan iletişim analizleri ve konum çözümlemelerinde, Gülter'in olağan dışı temas trafiği içine girdiği ve belirli adreslerde kısa süreli, yoğun hareketlilik sergilediği tespit edilince takip derinleştirildi. Gülter ile koordineli hareket ettiği belirlenen Sultan Nur Ulu da aynı kapsamda izlemeye alındı ve iki ismin eşgüdümlü hazırlıkları soruşturma tutanaklarına işlendi.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ HAZIRLIĞI
Kritik aşama ise dün akşam yaşandı. Şüphelilerin yurt dışına çıkış hazırlığı yaptığı yönündeki istihbari ve teknik bilgiler, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'e iletildi. Kaçış planının kesinleştiğine ilişkin raporlar üzerine Başsavcı Öksüz, derhal gözaltı talimatı verdi. Talimatın ardından, Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin bulunduğu güzergâhı anlık olarak takip ederek operasyon sürecini İstanbul Emniyeti ile koordineli şekilde yönetti.
GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Güllü'nün kızı Tüğyan Ülkem Güler ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte yakalanmadan önce sokakta yürüdüğü anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde Tüğyan Ülkem Güler ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nde sokakta dolaştıkları anlar yer alıyor.
OPERASYONLA YAKALANDI
Firar girişimine ilişkin son hamle ise saat 21.45'te geldi. Yalova Asayiş ekiplerinin anlık takibi sayesinde yerleri netleştirilen Gülter ve Ulu, İstanbul Büyükçekmece'de valizleriyle birlikte yurt dışına kaçmak üzereyken düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltı işleminin şüphelilerin harekete hazırlandığı dakikalarda yapılması, kaçış planını tamamen boşa çıkardı.
İKİ ŞÜPHELİ BAŞSAVCILIĞA SEVK EDİLDİ
İstanbul'daki işlemlerinin ardından iki şüphelinin, soruşturmanın yürütüldüğü Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmeleri bekleniyor. Başsavcılık, soruşturmanın gizliliği nedeniyle dosya detaylarına ilişkin açıklama yapmazken, teknik takibin nasıl yürütüldüğü ve firar hazırlığının hangi aşamada deşifre edildiğine dair bilgilerin ilerleyen süreçte netleşeceği öğrenildi.
GÜLTER'İN AVUKATI A HABER'E KONUŞTU
Güllü'nün kızı Tuğyan Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı A Haber'e konuşarak, "Müvekkillerimin Büyükçekmece Polis Merkezinden hastaneye intikalleri yapıldı. Sağlık raporları alındı şu anda Yalova emniyetine intikal ettirilmek üzere yola çıktılar." ifadelerini kullandı.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİLER
Gözaltına alınan şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu sağlık kontrolünden geçirildi. Gülter ve Ulu'nun uraçtan indirilerek sağlık kurumuna götürüldüğü anlar yayınlandı.
1 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Yalova'da 6'ıncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen ve İstanbul'da yakalandıktan sonra Yalova'ya getirilen sanatçının kızı Tuğyan Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, sağlık kontrolünden geçirildi. Operasyonda evde bulunan 17 yaşındaki İrem isimli bir kişi de gözaltına alındı.
3 ŞÜPHELİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
İşlemlerin ardından 3 şüpheli Yalova'ya getirildi. Şüpheliler işlerinden Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Buradaki işlemlerinin ardından Güllü'nün kızı ve beraberindeki 2 kişi, ifade vermek üzere Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi.
KOMŞU İDDİASININ ARKASINDA DURMADI
Güllü'nün şüpheli ölümü sonrası kızı hakkında ortaya pek çok iddialar atılmıştı. Ölümün ardındaki sır perdesi kalmazken Yalova Emniyeti, kaçma hazırlığında olduğunu ihbar aldıkları Tuğyan Ülkem Gülter'i arkadaşıyla birlikte gözaltına aldı. Olay sonrası oklar Gülter'e çevrilirken Yalova'dan bağlanarak son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Özgür Yıldız, şu ifadeleri kullandı:
"Komşusu "ben itildiğine dair ciddi kanıtlarım var. Güllü düşmedi düşürüldü" şekilde bir beyan vermişti ancak bu ifadesinin arkasında durmadı diyebilirim. Çünkü katıldığı televizyon programında az önce sizin belirttiğiniz iddiaları dile getirmişti, elinde görüntüler olduğunu söylemişti. Ancak şu saat itibarıyla diyebilirim ki Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Emniyet Müdürlüğü'ne kendisi hiçbir şekilde görüntüleri ulaştırmadı ve ifade vermek üzere gelmedi. Yine katıldığı televizyon programında da şu şekilde bir iddiada bulundu: "Ben böyle bir iddiada bulunayım, belki elinde olan, görüntüsü olan kişiler benim beyanımdan sonra ifade verirler" diye düşünmüş olduğunu söylemişti. Ancak dediğim gibi az önce de bu şekilde hiçbir iddialarını arkasını doldurmak üzere Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne ifadede bulunmadı. Az önce Meltem de bildirdi İstanbul'dan. Son dakika gelişmesini saat 10.45 itibarıyla kızı Tuyan ve Sultan da Yalova'ya hareket etmek üzere geldiler, gelecekler. Biz de burada bekliyor olacağız.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI MI?
Şu ana kadar resmi içerikli bir açıklama olmamakla beraber az önce sizin de beyan ettiğiniz gibi açıklamada gözaltına alındığını biz de öğrendik ve kaynaklarımızdan da doğruladık bu konuyu. Ancak şöyle bir gelişme bizim de istihbari kaynaklarımızda kızı Tuyan ve Sultan'ın evinin su bastığına dahil ve bavullarını, eşyalarını alıp evden çıktıklarına dahil bir bildirim aldık.
YALOVA EMNİYETİ HAREKETE GEÇTİ
İstanbul'da, İstanbul'daki evlerini su bastıklarını ve Çınarcık'taki adreslerine ikamet edecekleri doğrultusunda valizleriyle beraber Çınarcık'a geleceklerini beyan etmişler. Ancak son gündemde biliyorsunuz ki ses kayıtları doğrultusunda ne vardı? Yurt dışına kaçacakları konusunda iddialar da vardı. İşte Yalova Emniyet Müdürlüğü de bu konuda çalışmalarını sürdürüyordu. İşte bunu beyan aldılar, bu ihbarları beyan aldılar ve bu doğrultuda çalışmalarını gerçekleştirdiler. Herhangi bir ihtimale karşı vermemek için de işte bavullarla beraber gördükten sonra gözaltına aldıklarını söyleyebiliriz. Ama tabii ki bu iddiaları cevaplayacak olan hepsi Yalova Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı. Çalışmaları biz de resmi makamlardan bekliyor olacağız."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanlığı 66 müfettiş yardımcısı alımı: Başvuru ne zaman, şartları neler?
- Kolesterolü düzenleyen, iltihabı azaltan 3 süper baharat: Günde 1 kaşık yetiyor
- 10 Aralık TV yayın akışı: Kuruluş Orhan kadrosuna kimler katıldı, yeni bölüm bugün mü?
- Günde 8.000 adım mı, 7 saat uyku mu? Yeni araştırma kuralları değiştirdi
- Anlık altın fiyatları: 10 Aralık gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam, ata…
- Emekliye 4'lü zam formülü: SSK, BAĞ-KUR, EYT'liye en düşük 19.243 TL! İşte maaş tablosu
- The Game Awards 2025 ne zaman başlayacak? Yayın saati ve adaylar...
- Donuyoruz! 7 ilde kar başladı, Meteoroloji’den kritik uyarı: Şiddetli yağmur, don...
- 10-11 Aralık okullarda kar tatili var mı? Valilik son dakika: Hakkari, Van...
- Sığmıyor derdine son! Evinizin en küçük odası bile genişleyecek: İşte o dekorasyon sırları
- Mandalinaların ömrünü uzatan sır! O detayı kimse bilmiyor: Hemen uygulayın
- Oyuncu Murat Cemcir hastaneden taburcu oldu! İşte tüm detaylar