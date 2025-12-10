Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter gözaltında! Yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİLER

Gözaltına alınan şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu sağlık kontrolünden geçirildi. Gülter ve Ulu'nun uraçtan indirilerek sağlık kurumuna götürüldüğü anlar yayınlandı.

1 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Yalova'da 6'ıncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen ve İstanbul'da yakalandıktan sonra Yalova'ya getirilen sanatçının kızı Tuğyan Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, sağlık kontrolünden geçirildi. Operasyonda evde bulunan 17 yaşındaki İrem isimli bir kişi de gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

İşlemlerin ardından 3 şüpheli Yalova'ya getirildi. Şüpheliler işlerinden Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Buradaki işlemlerinin ardından Güllü'nün kızı ve beraberindeki 2 kişi, ifade vermek üzere Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi.

KOMŞU İDDİASININ ARKASINDA DURMADI

Güllü'nün şüpheli ölümü sonrası kızı hakkında ortaya pek çok iddialar atılmıştı. Ölümün ardındaki sır perdesi kalmazken Yalova Emniyeti, kaçma hazırlığında olduğunu ihbar aldıkları Tuğyan Ülkem Gülter'i arkadaşıyla birlikte gözaltına aldı. Olay sonrası oklar Gülter'e çevrilirken Yalova'dan bağlanarak son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Özgür Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Komşusu "ben itildiğine dair ciddi kanıtlarım var. Güllü düşmedi düşürüldü" şekilde bir beyan vermişti ancak bu ifadesinin arkasında durmadı diyebilirim. Çünkü katıldığı televizyon programında az önce sizin belirttiğiniz iddiaları dile getirmişti, elinde görüntüler olduğunu söylemişti. Ancak şu saat itibarıyla diyebilirim ki Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Emniyet Müdürlüğü'ne kendisi hiçbir şekilde görüntüleri ulaştırmadı ve ifade vermek üzere gelmedi. Yine katıldığı televizyon programında da şu şekilde bir iddiada bulundu: "Ben böyle bir iddiada bulunayım, belki elinde olan, görüntüsü olan kişiler benim beyanımdan sonra ifade verirler" diye düşünmüş olduğunu söylemişti. Ancak dediğim gibi az önce de bu şekilde hiçbir iddialarını arkasını doldurmak üzere Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne ifadede bulunmadı. Az önce Meltem de bildirdi İstanbul'dan. Son dakika gelişmesini saat 10.45 itibarıyla kızı Tuyan ve Sultan da Yalova'ya hareket etmek üzere geldiler, gelecekler. Biz de burada bekliyor olacağız.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI MI?

Şu ana kadar resmi içerikli bir açıklama olmamakla beraber az önce sizin de beyan ettiğiniz gibi açıklamada gözaltına alındığını biz de öğrendik ve kaynaklarımızdan da doğruladık bu konuyu. Ancak şöyle bir gelişme bizim de istihbari kaynaklarımızda kızı Tuyan ve Sultan'ın evinin su bastığına dahil ve bavullarını, eşyalarını alıp evden çıktıklarına dahil bir bildirim aldık.

YALOVA EMNİYETİ HAREKETE GEÇTİ

İstanbul'da, İstanbul'daki evlerini su bastıklarını ve Çınarcık'taki adreslerine ikamet edecekleri doğrultusunda valizleriyle beraber Çınarcık'a geleceklerini beyan etmişler. Ancak son gündemde biliyorsunuz ki ses kayıtları doğrultusunda ne vardı? Yurt dışına kaçacakları konusunda iddialar da vardı. İşte Yalova Emniyet Müdürlüğü de bu konuda çalışmalarını sürdürüyordu. İşte bunu beyan aldılar, bu ihbarları beyan aldılar ve bu doğrultuda çalışmalarını gerçekleştirdiler. Herhangi bir ihtimale karşı vermemek için de işte bavullarla beraber gördükten sonra gözaltına aldıklarını söyleyebiliriz. Ama tabii ki bu iddiaları cevaplayacak olan hepsi Yalova Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı. Çalışmaları biz de resmi makamlardan bekliyor olacağız."