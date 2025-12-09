Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter gözaltına alındı! Gülter'in avukatı A Haber'e konuştu
Geçtiğimiz günlerde balkondan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün şüpheli ölümü sonrasında ünlü sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında gözaltı kararı alındı. Gülter'in avukatı A Haber'e açıklama yaparak sağlık raporlarının alındığını ve Güter'in Yalova emniyetine götürüldüğünü belirtti.
Ünlü şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında verilen yakalama kararı sonrası İstanbul Büyükçekmece'de yurt dışına firar etmek üzereyken yakalandı.
"RİSKLİ HAREKET PROFİLİ"
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Tuğyan Ülkem Gülter hakkında bir süredir "riskli hareket profili" oluştuğu gerekçesiyle teknik ve fiziki takip tedbirleri uygulanıyordu. CMK çerçevesinde yapılan iletişim analizleri ve konum çözümlemelerinde, Gülter'in olağan dışı temas trafiği içine girdiği ve belirli adreslerde kısa süreli, yoğun hareketlilik sergilediği tespit edilince takip derinleştirildi. Gülter ile koordineli hareket ettiği belirlenen Sultan Nur Ulu da aynı kapsamda izlemeye alındı ve iki ismin eşgüdümlü hazırlıkları soruşturma tutanaklarına işlendi.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ HAZIRLIĞI
Kritik aşama ise dün akşam yaşandı. Şüphelilerin yurt dışına çıkış hazırlığı yaptığı yönündeki istihbari ve teknik bilgiler, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'e iletildi. Kaçış planının kesinleştiğine ilişkin raporlar üzerine Başsavcı Öksüz, derhal gözaltı talimatı verdi. Talimatın ardından, Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin bulunduğu güzergâhı anlık olarak takip ederek operasyon sürecini İstanbul Emniyeti ile koordineli şekilde yönetti.
OPERASYONLA YAKALANDI
Firar girişimine ilişkin son hamle ise saat 21.45'te geldi. Yalova Asayiş ekiplerinin anlık takibi sayesinde yerleri netleştirilen Gülter ve Ulu, İstanbul Büyükçekmece'de valizleriyle birlikte yurt dışına kaçmak üzereyken düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltı işleminin şüphelilerin harekete hazırlandığı dakikalarda yapılması, kaçış planını tamamen boşa çıkardı.
İKİ ŞÜPHELİ BAŞSAVCILIĞA SEVK EDİLDİ
İstanbul'daki işlemlerinin ardından iki şüphelinin, soruşturmanın yürütüldüğü Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmeleri bekleniyor. Başsavcılık, soruşturmanın gizliliği nedeniyle dosya detaylarına ilişkin açıklama yapmazken, teknik takibin nasıl yürütüldüğü ve firar hazırlığının hangi aşamada deşifre edildiğine dair bilgilerin ilerleyen süreçte netleşeceği öğrenildi.
GÜLTER'İN AVUKATI A HABER'E KONUŞTU
Güllü'nün kızı Tuğyan Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı A Haber'e konuşarak, "Müvekkillerimin Büyükçekmece Polis Merkezinden hastaneye intikalleri yapıldı. Sağlık raporları alındı şu anda Yalova emniyetine intikal ettirilmek üzere yola çıktılar." ifadelerini kullandı.
