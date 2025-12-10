10 Aralık 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Güllü’nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Güllü’nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Güllü’nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 10.12.2025 11:05
Güncelleme:10.12.2025 11:06
Yalova'daki evinin terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yakalanmadan önce Büyükçekmece’de sokakta dolaştıkları anlara ilişkin görüntü ortaya çıktı.
Güllü’nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
ABONE OL
Güllü’nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Güllü’nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Aranan şahsın yakalandığı yer pes dedirtti
Aranan şahsın yakalandığı yer pes dedirtti
Hakkari, Siirt, Van ve Şırnak için sarı kodlu uyarı
Hakkari, Siirt, Van ve Şırnak için "sarı" kodlu uyarı
Şırnak’ta karlı yollar açılıyor
Şırnak'ta karlı yollar açılıyor
İşkence davasında karar çıktı!
İşkence davasında karar çıktı!
Diyarbakır’da sis etkili oldu
Diyarbakır’da sis etkili oldu
Silahlı gaspçılar anne ve 4 yaşındaki çocuğu darbetti
Silahlı gaspçılar anne ve 4 yaşındaki çocuğu darbetti
Kaza yapan tırlar alev aldı
Kaza yapan tırlar alev aldı
Metrobüste çıkan yangın söndürüldü
Metrobüste çıkan yangın söndürüldü
Küçükçekmece’de metrobüs yangını!
Küçükçekmece'de metrobüs yangını!
Ulaşıma kar engeli!
Ulaşıma kar engeli!
Tefecilere 52 ilde eş zamanlı operasyon
Tefecilere 52 ilde eş zamanlı operasyon
Daha Fazla Video Göster