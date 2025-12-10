10 Aralık 2025, Çarşamba
Güllü’nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Giriş: 10.12.2025 11:05
Güncelleme:10.12.2025 11:06
Yalova'daki evinin terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yakalanmadan önce Büyükçekmece’de sokakta dolaştıkları anlara ilişkin görüntü ortaya çıktı.